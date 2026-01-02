Tragedia en celebración de fin de año en Bogotá: hermanos se pelearon y uno mató al otro

La autoridad policial confirmó que un hombre señalado de causar la muerte de su hermano con arma blanca se presentó voluntariamente después de ser buscado durante la madrugada del primero de enero en el barrio Caminos de Esperanza - crédito Visuales IA

Un homicidio alteró las celebraciones de fin de año en el barrio Caminos de Esperanza, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. En la noche del 31 de diciembre, un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma blanca, presuntamente por su hermano.

El hecho generó conmoción en la comunidad y propició una pronta reacción de las autoridades, según informó Semana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Policía de Bogotá reportó que la discusión ocurrió cerca de las 11:00 p. m. en una vivienda de la zona, cuando una disputa familiar se intensificó.

Los vecinos, alertados por los gritos que rompieron el ambiente festivo, avisaron de inmediato a la patrulla policial, que se presentó en el lugar.

El comandante encargado de la Policía de Bogotá, coronel Richard Fajardo, explicó: “Es requerida la patrulla de la zona de atención, a la que le manifiestan que dos personas habían discutido dentro de una residencia”.

Al llegar, los agentes encontraron a un hombre gravemente herido. Fue trasladado al centro médico, donde el personal médico confirmó su fallecimiento debido a las lesiones sufridas. El presunto agresor ya no se encontraba en la vivienda tras el ataque, lo que motivó a la Policía a iniciar operativos de búsqueda en el sector, detalló el oficial al medio mencionado.

La víctima fue trasladada a un centro de salud donde se constató su fallecimiento mientras el supuesto responsable huyó inicialmente del lugar, pero fue puesto bajo custodia tras presentarse ante las autoridades horas después - crédito Sutterstock

“Se hace una verificación dentro de la residencia y del sector para ver si lográbamos la captura de esta persona, pero en la noche no fue posible”, agregó el coronel Fajardo.

En la madrugada del 1 de enero, la situación dio un vuelco cuando el señalado responsable del ataque se entregó de manera voluntaria a las autoridades.

“De manera voluntaria, esta persona que comete este homicidio se presenta y, en este momento, está bajo custodio de la Policía”, explicó el comandante Fajardo.

Actualmente, el sospechoso permanece a disposición de las autoridades competentes, que determinarán las acciones legales correspondientes.

Aún se desconocen los motivos que desencadenaron la discusión y la posterior agresión. Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer completamente el caso.

El incidente, que interrumpió la tranquilidad habitual, ha reactivado la preocupación entre los vecinos sobre la violencia intrafamiliar durante festividades. La Policía resaltó la importancia de la denuncia ciudadana y la rápida actuación de sus patrullas para atender este tipo de emergencias en barrios de alta densidad poblacional.

Por ahora, la investigación oficial busca determinar los hechos y las causas exactas del homicidio ocurrido durante la celebración, mientras la comunidad aguarda por mayores certezas sobre lo sucedido.

Mujer asesinada a golpes en Engativá

Dos hombres en motocicleta atacaron y mataron a golpes a una mujer en una vía pública de la localidad de Engativá, en Bogotá, durante la noche del 1 de enero de 2026.

Asesinan a mujer en Engativá hombre en moto con un objeto contundente - crédito captura de pantalla CityTV

La Policía y servicios de emergencia acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de la víctima, cuya identidad no ha sido divulgada. La comunidad expresó temor ante la reiteración de este tipo de episodios violentos y exige justicia, mientras las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para aportar información relevante sobre los atacantes.

“Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que permita identificar los atacantes y esclarecer este homicidio”, informó el periodista de la cobertura.

El teniente coronel Andrés Melenje, comandante operativo de la Policía de Bogotá, detalló que el crimen ocurrió cuando “dos ciudadanas se encuentran en vía pública. Son abordados por dos sujetos que se encuentran movilizándose en una motocicleta y estos, sin mediar palabras, los golpean con un elemento contundente donde lamentablemente una de ellas pierde la vida”, según declaraciones a CityTV.

La investigación está a cargo del CTI, que trabaja para identificar a los responsables.

“El cuerpo de investigación de CTI se encuentra abordando el caso y se está esclareciendo, pues el tema correspondiente para poder llegar al mejor esclarecimiento de los hechos y poder dar con los individuos que ocasionaron el mismo”, indicó Melenje.

Las autoridades se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo mientras se realizan las actividades pertinentes para dar con la identidad y paradero de los responsables - crédito redes sociales

Mientras avanza este proceso, Bogotá enfrenta también el impacto de otro crimen reciente relacionado con la violencia y la extorsión: el asesinato de un joven reciclador en el barrio Bosa Primavera.

La víctima recibió amenazas de la banda Los Satanás y fue atacada el 23 de diciembre de 2025 cuando dos sujetos en motocicleta ingresaron a la bodega de reciclaje donde trabajaba y uno de ellos disparó a quemarropa, hiriendo también a la esposa delante de sus hijos pequeños.

“No respetaron que había niños afuera, al lado de donde estaba el muchacho... le dispararon a mi hija”, relató la suegra de la víctima.