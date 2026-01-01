Nuevo giro en el caso de Zulma Guzmán por envenenamiento de menores en Bogotá: descubrieron problemas en sus huellas dactilares y que tenía dos pasaportes

Zulma Guzmán Castro, sospechosa del crimen de dos menores por envenenamiento por talio - crédito captura de video

Zulma Guzmán Castro, señalada como principal implicada en el envenenamiento con talio de dos menores en el norte de Bogotá, ocupa el centro de una investigación judicial que ha incorporado elementos novedosos.

Los avances recientes incluyen la detección de una afección general en los dedos de la empresaria y la confirmación de la existencia de dos pasaportes empleados durante su desplazamiento internacional tras el crimen.

Estos hallazgos plantean nuevas preguntas sobre la posible relación entre sus lesiones y la manipulación del compuesto tóxico, además de esclarecer sus movimientos fuera de Colombia después de los hechos.

La investigación, dirigida por la fiscal Elsa Cristina Reyes, ha puesto especial atención en la particularidad observada en las huellas decadactilares de Guzmán.

La captura de Zulma Guzmán Castro, conocida como la ‘asesina de las frambuesas’, marca el fin de una intensa fuga internacional y así lo reportaron los medios ingleses - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con documentos de la Registraduría Nacional obtenidos por la policía judicial, la empresaria, de 54 años, ya había sido identificada con una afección extensa en sus dedos antes del inicio del proceso

Esta característica fue mencionada específicamente en audiencias previas, destacó El Tiempo, y ha adquirido relevancia dado que el contacto con talio produce daños notorios en la piel.

Las autoridades evalúan si estas alteraciones podrían ser consecuencia de la manipulación directa del elemento o si tienen un origen ajeno a este caso. Además, se sabe que Guzmán realizó búsquedas en redes sociales sobre los efectos del talio, lo que refuerza la línea de investigación sobre su posible implicación en la manipulación de la sustancia.

En relación con la documentación de viaje, el expediente judicial indica que Guzmán Castro posee dos pasaportes, lo que fue comprobado en registros migratorios.

Los investigadores analizan documentos oficiales, registros migratorios y pruebas biométricas para dilucidar la implicación de la empresaria, quien permanece bajo custodia en Londres mientras avanza el proceso de extradición solicitada por Colombia - crédito Luisa González/Reuters y Freepik

Tras el envenenamiento ocurrido el 3 de abril de 2025, Guzmán abandonó Colombia el 13 de ese mes rumbo a Argentina y posteriormente transitó por varios países, dificultando su localización y retrasando su captura hasta la emisión de una circular roja de Interpol.

La utilización de ambos pasaportes constituye uno de los focos principales en el proceso de extradición, pues las autoridades buscan determinar si se trató de una estrategia deliberada para eludir la acción de la justicia.

El caso se origina en la llegada de frambuesas congeladas presuntamente contaminadas con talio a la vivienda de Juan de Bedout.

Según la fiscal Reyes, Guzmán, mediante la intervención de un tercero y una empresa de mensajería, habría ejecutado la entrega del producto el 3 de abril de 2025, empleando métodos engañosos.

Como resultado, la hija menor de Bedout y una de sus compañeras fallecieron tras ingerir el alimento, y otros menores resultaron con lesiones graves, entre ellos Marín de Bedout Graham y una niña identificada con las iniciales GBC. La relación extramatrimonial entre Guzmán y Bedout da un trasfondo personal a la investigación; además, se examina el antecedente del envenenamiento previo de Alicia Graham, esposa de Bedout, quien murió posteriormente y cuyo caso también es indagado judicialmente.

En la actualidad, Zulma Guzmán continúa recluida y bajo vigilancia en un hospital de Londres, Reino Unido, tras un presunto intento de suicidio en el río Támesis.

La confirmación del uso de dos pasaportes y la travesía posterior al crimen amplifican los desafíos para la justicia colombiana, marcando un precedente sobre la cooperación internacional y los límites de la prevención de delitos trasnacionales - crédito Canva y captura de pantalla/redes sociales

El proceso de extradición permanece activo, coordinado por la Cancillería y el Ministerio de Justicia, quienes gestionan su traslado a Colombia para la audiencia de imputación de cargos.

Según informó el medio mencionado, la Fiscalía implementó medidas para garantizar los derechos procesales de Guzmán, entre ellas la designación de un abogado de oficio y la solicitud de edictos de notificación. Simultáneamente, los investigadores se enfocan en recuperar material eliminado de las redes sociales de la imputada, con el propósito de encontrar pruebas adicionales.

La fiscal Reyes sostiene que ya dispone de elementos probatorios que comprometen a Guzmán como autora o cómplice del envenenamiento. Entre las acciones próximas figura esclarecer si la afección en los dedos de la empresaria tiene relación directa con el manejo de talio o si responde a circunstancias ajenas al caso, cuestión cuya definición podría modificar el curso de la investigación penal.