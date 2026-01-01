Colombia

Comenzó operación militar para recuperar el Catatumbo, aseguró el Ejército: se agudiza la crisis humanitaria en la frontera con Venezuela

Autoridades nacionales anunciaron la llegada de unidades policiales, aéreas y terrestres tras ocho días de crisis humanitaria, con el objetivo de proteger a la población civil atrapada en los combates

Los operativos se han desplegado
Los operativos se han desplegado en las vías de la región del Catatumbo para prevenir ataques a las carreteras y a los viajeros - crédito Ejército Nacional

La cúpula militar de Colombia anunció una operación de recuperación y control en la región del Catatumbo, en respuesta a los recientes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La decisión fue comunicada tras una visita de altos mandos de la fuerza pública al departamento de Norte de Santander, donde se realizó una verificación inmediata del dispositivo de seguridad desplegado en el área, según información divulgada por W Radio.

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, confirmó, citado por el medio, que las autoridades buscan proteger a la población civil, afectada por la intensificación de los choques armados.

“Vamos a tomar las medidas que correspondan para poder proteger la población civil”, declaró el oficial, a la vez que precisó que en la zona ya se encuentran tropas en movimiento y que la operación cuenta con el respaldo de la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército Nacional.

