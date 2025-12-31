Colombia

Petro respondió al gobernador de Antioquia, que lo llamó “usurpador” tras decisión en la Universidad de Antioquia: “Un desastre”

La reciente remoción del directivo universitario por decisión ministerial ha desatado un cruce de señalamientos entre el mandatario nacional y la Administración departamental

Andrés Julián Rendón Cardona acusó
Andrés Julián Rendón Cardona acusó al presidente Petro de vulnerar la autonomía universitaria y extralimitarse en sus funciones regionales - crédito Montaje Infobae

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció frente a las fuertes declaraciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, el 31 de diciembre de 2025, tras la destitución del rector de la Universidad de Antioquia (UdeA), John Jairo Arboleda Céspedes, por parte del Ministerio de Educación.

El gobernador calificó a Petro de “usurpador” y denunció una supuesta extralimitación de funciones, mientras el presidente respondió señalando la desfinanciación y presuntos malos manejos en la universidad y otros sectores claves del departamento.

La tensión se desató después de que el Ministerio de Educación, mediante resolución, ordenara el relevo de Arboleda Céspedes como parte de una medida preventiva de inspección y vigilancia para salvaguardar la sostenibilidad institucional y garantizar la prestación del servicio público de educación superior.

El presidente Gustavo Petro y
El presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, protagonizan un nuevo enfrentamiento por la destitución del rector de la Universidad de Antioquia - crédito @PetroGustavo/X

La decisión implica el reemplazo del rector por un periodo inicial de un año, prorrogable una sola vez, sujeto a la evolución de los indicadores de gestión. El acto administrativo aún no ha entrado en vigor, ya que falta la notificación personal al interesado.

Al conocerse la directriz, el mandatario departamental acusó al presidente de vulnerar la autonomía universitaria y de asumir competencias que no le corresponden en el ámbito regional.

“Tiene la mala costumbre de asumir funciones y competencias que no le corresponden, especialmente en el ámbito regional, aun sabiendo que todo le queda grande. Una cosa es que el rector sea un mal administrador; otra muy distinta es que, una vez más, Petro vulnere la autonomía de una institución que pertenece a los antioqueños”, afirmó el gobernador.

También anunció que la Administración departamental emprenderá una batalla jurídica y académica para defender la autonomía y la misión de la universidad.

Petro respondió a través de redes sociales cerca de la 1:52 p. m., criticando la administración departamental y la gestión de anteriores directivos de la universidad: “Pero si se han robado tanto a Savia, como a la Universidad de Antioquia y la han desfinanciado y, encima, hicieron un desastre con la minería ocupando la tierra de la alimentación antioqueña. Hasta la calidad el aire potable se desplomó”, contestó el mandatario.

Por su parte, Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación, también respondió a las declaraciones de Rendón, exponiendo las cifras que respaldarían la gestión del Gobierno Petro con la universidad Antioqueña.

Viceministro de Educación también respondió
Viceministro de Educación también respondió a las declaraciones del gobernador de Antioquia - crédito @RicardoMorenoII/X

“(...) El compromiso del gobierno nacional se ha expresado tanto en los recursos de transferencias sectoriales del @Mineducacion a la UDEA, los cuales crecieron en 19% (2023), 33% (2024) y 50% (2025), como también en la gestión de proyectos y convenios de otras carteras como @MinSaludCo o @mincultura para suplir el abandono financiero del departamento (sic)”, sostuvo.

Y añadió: “En el ámbito regional la @UdeA ha aumentado su presencia territorial mediante la política de ampliación de oferta apalancada por el gobierno nacional; y mientras impulsamos la reforma a la ley 30 que permitirá corregir el problema estructural del financiamiento de las públicas, en la asamblea fracasó un proyecto impulsado por la Gobernación para quitarles recursos (sic)”.

$70.000 millones en recursos para la Universidad de Antioquia

Más tarde, alrededor de las 3:20 p. m., el presidente anunció la entrega de $70.000 millones para la universidad, asegurando que “estamos salvando la Universidad de Antioquia… Acabamos de entregarle 70.000 millones de pesos (sic)”.

Ministro de Educación anunció recursos de $70.000 millones para la Universidad de Antioquia - crédito @DanielRojasM/X

Esta información fue confirmada por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, que indicó: “Les doy la mejor noticia de año nuevo al pueblo Antioqueño: con $70.000 millones, inicia el rescate de la @UdeA por parte del gobierno de @petrogustavo (sic)”.

Y agregó: “Con esto empezamos a superar la crisis financiera causada por las administraciones de la universidad, apoyadas por las Gobernaciones y Alcaldías, que, hoy critican las acciones del gobierno y que no hicieron un esfuerzo económico para su rescate, solo se quejan. Si señores, la @UdeA es de los antioqueños y este gobierno, ama a Antioquia y rescata su alma mater. Ahora, a vigilar esos recursos y el proceso de rescate. Feliz año a todo el pueblo Antioqueño”.

Perfil de John Jairo Arboleda

John Jairo Arboleda Céspedes es médico veterinario y máster en medicina tropical de la Universidad de Antioquia.

Ha sido profesor de la institución desde 1994 y ocupó cargos como vicerrector de Investigación, vicerrector general y decano de la Facultad de Ciencias Agrarias.

El Consejo Superior de la universidad lo había designado para el periodo 2024-2027, siendo este su tercer mandato consecutivo como rector.

