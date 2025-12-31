Comandante de las Fuerzas Militares envió un contundente mensaje a sus tropas para 2026: “Recuerden que lo nuestro es luchar por Colombia”

López envió un mensaje a todos los uniformados del territorio nacional - crédito Fuerzas Militares

Tras los cambios notificados al interior de la cúpula militar de Colombia, el general Hugo López fue designado como nuevo comandante de las Fuerzas Militares.

Hasta el momento, López se había mantenido al margen de los pronunciamientos públicos, hasta que en la tarde del 31 de diciembre se confirmó que estuvo acompañado del resto de comandantes de las Fuerzas Armadas en Cauca.

Además del encuentro, el comandante de las Fuerzas Militares adelantó una revisión sobre las operaciones que se adelantan en la región, verificó cómo ha sido el despliegue de las tropas de manera ofensiva contra los grupos armados organizados y confirmó que permanecerá durante el fin de año en esta región, en donde acompañará a los uniformados que estarán alejados de sus familias para defender la soberanía del país y proteger a las poblaciones civiles.

López indicó que el principal reto de los uniformados será cuidar a la población civil - crédito Presidencia de Colombia

El mensaje del nuevo comandante de las Fuerzas Militares para 2026

Además de lo mencionado, López se encargó de dirigir lo que será el primer programa radial del 2026, en el que, como comandante de las Fuerzas Militares, envió un mensaje a las unidades del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea de Colombia.

En su balance sobre este acto, el general indicó que se trató de “un espacio clave para reafirmar nuestra intención de mando y emitir las primeras órdenes e instrucciones del año”.

Entre las palabras que expresó el uniformado para los militares, se destacó su agradecimiento por la labor que cumplen en el territorio nacional para combatir a las amenazas constantes que representan los grupos armados y delincuenciales.

“A mis soldados, marinos y aviadores, gracias por su entrega, disciplina y amor por Colombia. Sigamos trabajando de manera conjunta, coordinada e interagencial para enfrentar y vencer toda amenaza contra la nación”.

López encabezó el primer programa radial de las Fuerzas Militares para 2026 - crédito Fuerzas Militares

Por último, el comandante de las Fuerzas Militares indicó que en 2026 sus hombres priorizarán la seguridad de la población civil y mantendrán el reto de seguir luchando para tener una Colombia en paz.

“Que este 2026 prioricemos la seguridad de los colombianos, la defensa de la democracia y que sea un año de victorias. Recuerden que lo nuestro es luchar por Colombia, lo nuestro es servir a las comunidades y que lo nuestro es proteger la vida y la soberanía nacional”.

¿Quién es el nuevo comandante de las Fuerzas Militares?

El general Hugo López encabezará a las Fuerzas Militares durante 2026 - crédito Fuerzas Militares

El nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia es el general Hugo Alejandro López Barreto, que cuenta con más de cuatro décadas de servicio en el Ejército Nacional. Nació en Cali en 1968 e ingresó a la Escuela Militar de Cadetes a los 15 años. Se graduó como subteniente en 1987 y durante su carrera ha ocupado cargos estratégicos, entre ellos jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición y observador militar de paz en la mesa de negociación con el ELN.

López Barreto es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa, y diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ha realizado cursos de lancero, paracaidista y operaciones psicológicas; su experiencia incluye el mando de unidades en regiones clave para la seguridad del país.

Entre sus principales retos figuran el fortalecimiento de la protección a la población civil, el control del territorio, el combate a economías ilícitas y la modernización de la fuerza pública, incluyendo la adquisición de sistemas antidrones, ya que estos elementos se han convertido en el arma más utilizada por parte de los grupos armados en todo el territorio nacional durante los últimos meses.