Aumentan los quemados por pólvora en Antioquia: ya son 140 casos y 42 menores afectados

El uso y la manipulación de pólvora siguen dejando graves consecuencias para niños, jóvenes y adultos en distintos municipios de Antioquia. - crédito Montaje Infobae

A pocas horas para que finalice el año y cuando aún faltan las celebraciones del 31 de diciembre y el 1 de enero, fechas que históricamente concentran el mayor uso de pólvora en Antioquia, el panorama sigue siendo preocupante. Los casos de personas quemadas por artefactos pirotécnicos continúan en aumento, encendiendo las alarmas de las autoridades de salud del departamento.

Según las cifras más recientes entregadas por la Secretaría de Salud Departamental, desde el 1 de diciembre hasta la fecha ya se contabilizan 140 personas lesionadas por pólvora, una cifra que confirma que, pese a las campañas de prevención, el uso de estos elementos sigue dejando graves consecuencias.

Cuatro nuevos casos agravan el balance

En el día de ayer se reportaron cuatro nuevos casos, ocurridos entre las 8:00 a. m. del 29 de diciembre y las 8:00 a. m. del 30 de diciembre, en diferentes municipios del departamento. El hecho más grave se registró en Granada, en el Oriente antioqueño, donde un joven de 18 años sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro, cuello, tronco, manos, zona genital y ojos, luego de que explotara una maleta en la que transportaba material pirotécnico.

En el mismo municipio, un menor de 15 años resultó con quemaduras de segundo grado en el tronco, también mientras transportaba juegos pirotécnicos. Ambos casos evidencian el alto riesgo que implica no solo la manipulación, sino incluso el traslado de estos artefactos.

Los otros dos hechos ocurrieron en Medellín y en Puerto Triunfo. En la capital antioqueña, un hombre de 28 años sufrió quemaduras de primer grado en el rostro, pese a que solo se encontraba observando a otras personas que manipulaban pólvora.

En Puerto Triunfo, un joven de 23 años presentó quemaduras de tercer grado en una mano, además de contusiones, tras manipular voladores.

La Gobernación insiste en celebrar las fiestas sin pólvora para prevenir lesiones irreversibles y proteger la vida. - crédito Infobae, Jesús Avilés)

42 menores de edad entre los lesionados

Uno de los datos más alarmantes del balance es que 42 de las 140 personas quemadas son menores de edad, lo que reafirma la preocupación de las autoridades por la exposición de niños y adolescentes a estos elementos. Del total de lesionados, 98 son adultos y 42 menores, una proporción que mantiene en alerta al sistema de salud.

Además, las autoridades confirmaron que 13 personas han sufrido amputaciones como consecuencia de la gravedad de las lesiones ocasionadas por la pólvora, una cifra que refleja el impacto irreversible que estos accidentes pueden generar en la vida de las víctimas y sus familias.

Antioquia lidera las cifras a nivel nacional

Con este panorama, Antioquia continúa encabezando el número de personas quemadas por pólvora en el país. Aunque hasta el momento no se han reportado casos de intoxicación por fósforo blanco ni por metanol, la situación sigue siendo crítica debido a la alta demanda de atención médica especializada.

De hecho, la Secretaría de Salud e Inclusión Social confirmó que la ocupación de las unidades de quemados, tanto para adultos como para niños, se encuentra al 100%, lo que incrementa la preocupación de cara a las celebraciones de Año Nuevo, cuando tradicionalmente se presenta el mayor número de emergencias.

Los accidentes con artefactos pirotécnicos afectan tanto a quienes los manipulan como a personas que solo observan. - crédito Infobae

Medellín, el municipio con más casos

La ciudad de Medellín sigue siendo el municipio con más personas lesionadas por pólvora en Antioquia. Según la Alcaldía, la capital ya suma 62 casos, lo que representa 20 más que en el mismo periodo de 2024, cuando se habían reportado 42.

Del total de lesionados en Medellín, el 76% son hombres (47 casos) y el 24% mujeres (15 casos). La afectación no se limita a quienes manipulan directamente la pólvora: 29 personas resultaron heridas como manipuladores y otras 29 como observadores, lo que demuestra que incluso quienes no participan activamente en el uso de estos artefactos pueden resultar gravemente afectados.

En cuanto a la atención médica, 44 personas recibieron manejo ambulatorio, mientras que 18 requirieron hospitalización debido a la gravedad de sus lesiones.

Niños y adolescentes también resultan afectados en la capital

Aunque los adultos concentran la mayoría de los casos en Medellín, el impacto en menores de edad sigue siendo significativo. La ciudad reporta 14 casos en adolescentes, 5 en niños de 0 a 5 años y 1 caso en menores entre los 6 y 11 años, cifras que refuerzan el llamado urgente a proteger a la población infantil.

Respecto al tipo de lesiones, predominan las quemaduras de segundo grado con 33 casos (53,2%), seguidas por las de primer grado con 18 casos (29%). También se reportaron tres quemaduras de tercer grado, además de múltiples lesiones asociadas como laceraciones, contusiones, daños oculares, fracturas, amputaciones y afectaciones auditivas.

Las lesiones por pólvora continúan generando presión sobre el sistema de salud en la antesala de Año Nuevo. - crédito Infobae

Autoridades refuerzan el llamado a celebrar sin pólvora

En el marco de la campaña “Soy Antipólvora: la alegría no se quema, se comparte”, la Gobernación de Antioquia reiteró el llamado a la ciudadanía a celebrar las fiestas de fin de año sin pólvora, priorizando la vida y la salud, especialmente de los menores.

Las autoridades insistieron en que la alegría de la Navidad y el Año Nuevo no debe convertirse en tragedia, recordando que aún faltan las fechas con mayor riesgo de quemados por pólvora. Mientras tanto, los controles se intensifican para evitar la comercialización y el uso de estos artefactos en todo el departamento.