Alcalde de Bucaramanga inicia trabajos de alumbrado en el tercer carril a Provenza tras cruce con el gobernador de Santander

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, inició trabajos de restablecimiento del alumbrado público en el tercer carril a Provenza tras una disputa pública con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por la responsabilidad sobre ese tramo vial.

El conflicto institucional se originó cuando Portilla aseguró que el sector comprendido entre Puerta del Sol y Provenza no era competencia del municipio, sino de la Gobernación de Santander, en virtud del contrato 2738 de 2014. Este acuerdo, suscrito hace cerca de once años, adjudicó la ampliación del corredor vial Bucaramanga–Floridablanca al departamento, asignando una inversión de 146.000 millones de pesos y manteniendo la custodia del tramo bajo su administración.

De acuerdo con declaraciones de Portilla días anteriores: “Ese tramo estaba bajo custodia del departamento hasta hoy, por eso ya solicité formalmente que nos lo entreguen para poder hacer las reparaciones correspondientes”. El mandatario indicó que, aunque desde hace seis meses la administración municipal venía solicitando la transferencia formal del corredor, solo en los primeros días de su mandato logró que la Gobernación de Santander adelantara la elaboración del acta de entrega.

La falta de iluminación en este corredor vial representa un riesgo para la seguridad de conductores y motociclistas, según la administración local. Portilla explicó que el municipio no tenía competencia para invertir recursos públicos en ese tramo debido a la vigencia del contrato firmado en 2014, situación que impedía una intervención directa.

El alcalde supervisó los trabajos de iluminación en el tercer carril para mejorar la seguridad de conductores y peatones. - crédito @Cportilla40/X

“Solicitamos la entrega para poder invertirle y reparar esta situación. La Gobernación ha venido aportando los documentos para que el municipio reciba el tramo con las consideraciones legales y financieras correspondientes”, puntualizó.

Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, respondió que la administración departamental ha intentado formalizar la entrega del tercer carril a la alcaldía desde hace más de dos años. Díaz defendió que estos trámites deben desarrollarse dentro de los canales institucionales y no a través de confrontaciones públicas.

Según expresó el funcionario “nosotros estamos entregando; ellos deben recibir. Estos temas se deben tratar en consejos conjuntos con el alcalde, porque generar este tipo de debates innecesarios le hace daño a la institucionalidad”.

El gobernador Juvenal Díaz reiteró que la Gobernación de Santander avanzó en el proceso de entrega del tercer carril a la administración municipal y llamó a resolver el tema mediante canales institucionales. - crédito Gobernación de Santander

El gobernador recordó que durante el periodo de vacancia absoluta en la administración municipal anterior, designó a Eduard Sánchez como alcalde encargado y, durante ese periodo, no se emitieron alertas sobre el estado del tercer carril.

En la noche del 30 de diciembre, luego de la controversia pública, Cristian Portilla publicó un video informando el inicio de la intervención en el tercer carril.

En sus palabras, “hemos llegado a este tramo importante, el tercer carril. Unos tramos de esta vía estaban completamente apagados. De manera inmediata, los últimos días, hemos intervenido esos sectores con el fin de garantizarle a todos los ciudadanos un servicio público esencial de la mejor calidad. Hemos comenzado el restablecimiento de este tramo de la estación de Metrolina de Provenza hasta el sector de la Puerta del Sol”.

El alcalde aprovechó el mensaje para hacer un llamado a la comunidad y pidió reportar cualquier punto de la ciudad que permanezca a oscuras. “Vamos a defender a Bucaramanga y lo vamos a hacer con total determinación, denunciando a la línea uno, dos, tres de la Policía Nacional cuando evidenciamos cualquier tipo de acto o de comportamiento que pueda atentar contra la vida y la integridad de todos los bumangueses. Pero también déjenos saber cuál de los espacios de nuestra ciudad de Bucaramanga, en este momento, se encuentra a oscuras para que juntos, como ciudadanos y desde la administración municipal, entremos a solucionar este tema tan importante”, sostuvo Portilla.

El contrato 2738 de 2014 estipula que la custodia del corredor vial entre Puerta del Sol y Provenza permanece bajo responsabilidad de la Gobernación de Santander. Portilla reiteró que, en las mesas de empalme, se indicó que la situación estaba resuelta, aunque el análisis posterior de los documentos demostró que el trámite de entrega no se había concretado, lo que impidió una intervención integral.

Restablecimiento del alumbrado en el corredor a Provenza responde a gestiones realizadas por la administración local. - crédito Instituto Nacional de Contadores Públicos

La administración local manifestó que, si la Secretaría de Infraestructura departamental firma el acta de entrega en los próximos días, el alumbrado público del tramo podría restablecerse antes del 31 de diciembre o en los primeros días de enero, con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

La situación evidenció según algunos medios, la necesidad de una coordinación efectiva entre la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander para la gestión de la infraestructura pública, mientras la comunidad espera la completa recuperación de la iluminación en uno de los corredores más transitados de la ciudad.