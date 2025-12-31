Colombia

Alcalde de Bucaramanga inicia trabajos de alumbrado en el tercer carril a Provenza tras cruce con el gobernador de Santander

El restablecimiento del servicio busca mejorar la seguridad vial y responde a la demanda de los ciudadanos por espacios públicos más seguros durante la noche

Guardar

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, inició trabajos de restablecimiento del alumbrado público en el tercer carril a Provenza tras una disputa pública con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por la responsabilidad sobre ese tramo vial.

El conflicto institucional se originó cuando Portilla aseguró que el sector comprendido entre Puerta del Sol y Provenza no era competencia del municipio, sino de la Gobernación de Santander, en virtud del contrato 2738 de 2014. Este acuerdo, suscrito hace cerca de once años, adjudicó la ampliación del corredor vial Bucaramanga–Floridablanca al departamento, asignando una inversión de 146.000 millones de pesos y manteniendo la custodia del tramo bajo su administración.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con declaraciones de Portilla días anteriores: “Ese tramo estaba bajo custodia del departamento hasta hoy, por eso ya solicité formalmente que nos lo entreguen para poder hacer las reparaciones correspondientes”. El mandatario indicó que, aunque desde hace seis meses la administración municipal venía solicitando la transferencia formal del corredor, solo en los primeros días de su mandato logró que la Gobernación de Santander adelantara la elaboración del acta de entrega.

La falta de iluminación en este corredor vial representa un riesgo para la seguridad de conductores y motociclistas, según la administración local. Portilla explicó que el municipio no tenía competencia para invertir recursos públicos en ese tramo debido a la vigencia del contrato firmado en 2014, situación que impedía una intervención directa.

El alcalde supervisó los trabajos
El alcalde supervisó los trabajos de iluminación en el tercer carril para mejorar la seguridad de conductores y peatones. - crédito @Cportilla40/X

“Solicitamos la entrega para poder invertirle y reparar esta situación. La Gobernación ha venido aportando los documentos para que el municipio reciba el tramo con las consideraciones legales y financieras correspondientes”, puntualizó.

Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, respondió que la administración departamental ha intentado formalizar la entrega del tercer carril a la alcaldía desde hace más de dos años. Díaz defendió que estos trámites deben desarrollarse dentro de los canales institucionales y no a través de confrontaciones públicas.

Según expresó el funcionario “nosotros estamos entregando; ellos deben recibir. Estos temas se deben tratar en consejos conjuntos con el alcalde, porque generar este tipo de debates innecesarios le hace daño a la institucionalidad”.

El gobernador Juvenal Díaz reiteró
El gobernador Juvenal Díaz reiteró que la Gobernación de Santander avanzó en el proceso de entrega del tercer carril a la administración municipal y llamó a resolver el tema mediante canales institucionales. - crédito Gobernación de Santander

El gobernador recordó que durante el periodo de vacancia absoluta en la administración municipal anterior, designó a Eduard Sánchez como alcalde encargado y, durante ese periodo, no se emitieron alertas sobre el estado del tercer carril.

En la noche del 30 de diciembre, luego de la controversia pública, Cristian Portilla publicó un video informando el inicio de la intervención en el tercer carril.

En sus palabras, “hemos llegado a este tramo importante, el tercer carril. Unos tramos de esta vía estaban completamente apagados. De manera inmediata, los últimos días, hemos intervenido esos sectores con el fin de garantizarle a todos los ciudadanos un servicio público esencial de la mejor calidad. Hemos comenzado el restablecimiento de este tramo de la estación de Metrolina de Provenza hasta el sector de la Puerta del Sol”.

El alcalde aprovechó el mensaje para hacer un llamado a la comunidad y pidió reportar cualquier punto de la ciudad que permanezca a oscuras. “Vamos a defender a Bucaramanga y lo vamos a hacer con total determinación, denunciando a la línea uno, dos, tres de la Policía Nacional cuando evidenciamos cualquier tipo de acto o de comportamiento que pueda atentar contra la vida y la integridad de todos los bumangueses. Pero también déjenos saber cuál de los espacios de nuestra ciudad de Bucaramanga, en este momento, se encuentra a oscuras para que juntos, como ciudadanos y desde la administración municipal, entremos a solucionar este tema tan importante”, sostuvo Portilla.

El contrato 2738 de 2014 estipula que la custodia del corredor vial entre Puerta del Sol y Provenza permanece bajo responsabilidad de la Gobernación de Santander. Portilla reiteró que, en las mesas de empalme, se indicó que la situación estaba resuelta, aunque el análisis posterior de los documentos demostró que el trámite de entrega no se había concretado, lo que impidió una intervención integral.

Restablecimiento del alumbrado en el
Restablecimiento del alumbrado en el corredor a Provenza responde a gestiones realizadas por la administración local. - crédito Instituto Nacional de Contadores Públicos

La administración local manifestó que, si la Secretaría de Infraestructura departamental firma el acta de entrega en los próximos días, el alumbrado público del tramo podría restablecerse antes del 31 de diciembre o en los primeros días de enero, con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

La situación evidenció según algunos medios, la necesidad de una coordinación efectiva entre la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander para la gestión de la infraestructura pública, mientras la comunidad espera la completa recuperación de la iluminación en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

Temas Relacionados

BucaramangaAlumbrado públicoTercer carrilProvenzaCristian PortillaGobernación de SantanderSeguridad vialColombia-Noticias

Más Noticias

Calendario académico 2026 en Bogotá fija inicio de clases, recesos y semanas institucionales en colegios oficiales

La Secretaría de Educación del Distrito definió mediante resolución las fechas clave del año escolar 2026 en Bogotá.

Calendario académico 2026 en Bogotá

Incendio por diésel en líneas de CENIT provoca emergencia ambiental en Puente Nacional, Santander

La situación fue atendida por organismos de socorro y autoridades locales, que lograron controlar las llamas y adelantan labores de vigilancia, limpieza y evaluación de posibles afectaciones

Incendio por diésel en líneas

Alerta por pistolas de hidrogel: menor sufrió grave lesión ocular y crecen las denuncias por su uso irresponsable

Casos ocurridos en distintas zonas del país han puesto en evidencia situaciones de riesgo durante actividades recreativas que se realizan sin supervisión ni medidas de protección, varias de ellas en espacios públicos y con participación de menores

Alerta por pistolas de hidrogel:

A Pulso: nueva línea de crédito de MinComercio y Bancóldex para economía popular sin historial financiero

Se financiará micronegocios sin crédito previo, con montos de hasta seis salarios mínimos, alivios en capital, garantías automáticas y una reducción mínima del cinco por ciento en tasas de interés

A Pulso: nueva línea de

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 31 de diciembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa en Bogotá:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Dany Hoyos habló de la

Dany Hoyos habló de la carga emocional de su famoso personaje: “Si no soy Suso, ¿quién me va a querer?”

Jessica Cediel reapareció en redes con sentido mensaje tras polémicas fotos en el velorio de su padre: “Que Dios nos llene de su misericordia”

Alfonso Lizarazo celebró su cumpleaños número 85 y conquistó las redes con un video viral: así luce el creador de ‘Sábados Felices’

Las tendencias de cabello que arrasarán en 2026: cortes y colores de moda para mujeres

Ornella Sierra confesó los reveses que marcaron su 2025 y revela cómo planea reinventarse en el nuevo año: “Solo queda aprender”

Deportes

Arturo Reyes es el nuevo

Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre

Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026

Reestructuración total en América de Cali: estos son los doce jugadores descabezados por los escarlatas para 2026

Jhon Arias sigue inconforme con el Wolverhampton en la Premier League: “No hemos estado a la altura”