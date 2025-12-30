Shakira interactuó de cerca con sus fans en Florida: besos robados y orejas de lobo dieron de qué hablar en redes sociales

La cantante tomó el accesorio de un seguidor de la primera fila y lo usó durante la interpretación de "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66" - crédito @shakira/Instagram

Tras protagonizar una de las giras musicales más exitosas de 2025, Shakira cerró el año luego de recorrer América de punta a punta con una residencia de tres fechas en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida, del 27 al 29 de diciembre.

De todas ellas, todo indica que la noche del lunes 29 fue la que dejó ver un público más desaforado y a una cantante más espontánea, al punto que dos momentos se difundieron ampliamente en redes sociales durante las últimas horas.

Por un lado, en sus historias de Instagram, la cantante compartió el momento de un seguidor que grabó mientras interpretaba la célebre sesión Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66.

En ese momento, la cantante bajó del escenario y, al llegar a la parte del tema que reza “una loba como yo no está para tipos como tú”, tomó las orejas de loba de un fan y se las colocó, animando a sus seguidores a sumarse al coro. El seguidor no dudó en aprovechar el momento de cercanía para darle un beso en la mejilla, al que la cantante reaccionó con naturalidad. Acto seguido, le regresó las orejas de lobo y continuó con su presentación.

Las interacciones de Shakira con sus seguidores durante los conciertos provocaron opiniones divididas en plataformas digitales y redes sociales - crédito @shakira/Instagram

El otro momento que alcanzó amplia difusión no fue compartido por Shakira, pero inspiró un debate en redes sociales.

Según se registró en un video subido a TikTok, un usuario aprovechó para grabarse mientras Shakira estaba interactuando de cerca con el público. El sujetó acerco su rostro y, sin dejar de cantar, la besó en la mejilla. Aunque los gestos faciales de la cantante delataron sorpresa y hasta cierta sensación de cosquillas, continuó su presentación con normalidad mientras el hombre se registraba cantando.

Durante sus fechas en el Hard Rock Cafe de Hollywood, Florida, un fan besó en la mejilla a la cantante mientras se encontraba interactuando con los asistentes - crédito @Eduardocarrasco91/TikTok

Este momento generó revuelo en plataformas digitales y dividió al público en dos bandos. Por un lado, hubo quienes celebraron el gesto de afecto del fan y manifestaron que no vieron ninguna mala intención o intento de tomar ventaja de la situación. Por otro, hubo quienes consideraron el gesto como una falta de respeto contra Shakira.

Las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' recaudó más de USD 327 millones y sumó más de 2,5 millones de entradas durante 2025 - crédito @shakira/Instagram

A falta de que se confirmen las fechas en Europa y Asia que mantienen en vilo a su fanaticada en ambos continentes, la cantante iniciaría el año próximo con nuevos compromisos en América Latina. Estos incluyen cinco presentaciones en El Salvador, y un regreso a México para tres fechas más, una de ellas en el estadio GNP Seguros, que le permite extender el récord de más conciertos brindados en una sola gira, en dicho escenario, alcanzando un total de 13.

De acuerdo con datos de Billboard, durante 2025 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour recaudó hasta el pasado 12 de diciembre, más de USD 327 millones gracias a la venta de más de 2,5 millones de entradas durante la que fue su primera gira de presentaciones en siete años.

Originalmente, la gira iba a dar inicio a finales de 2024 en Estados Unidos, pero la alta demanda de boletería superó las expectativas de la cantante y de la productora Live Nation, al punto que decidieron reformular el itinerario y la escenografía para que se realizara principalmente en estadios.

A continuación, las fechas confirmadas hasta el momento por la barranquillera para 2026:

7 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

8 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

12 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

14 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

15 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

21 de febrero: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez (México)

24 de febrero: Estadio Carlos Iturralde, Mérida (México)

27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)