Caso Zulma Guzmán: Fiscalía abrió investigación por el envenenamiento con talio de Alicia Graham, madre de una de las niñas

La Fiscalía General de la Nación confirmó que ha abierto una investigación formal por el envenenamiento con talio de Alicia Graham en 2020, madre de una de las niñas fallecidas en el caso de las frambuesas envenenadas.

Este hecho se considera clave dentro de la investigación por el doble homicidio de menores ocurrido en 2025 y refuerza la hipótesis de una acción homicida orquestada, con especial foco en Zulma Guzmán Castro como principal sospechosa.

La relación entre la intoxicación de Graham y la posterior muerte de las niñas adquiere relevancia para el curso del proceso judicial, como señalan documentos de la Fiscalía y la solicitud de extradición citados por La FM.

La Fiscalía sostiene, apoyada en análisis toxicológicos y antecedentes judiciales, que la intoxicación de Graham no fue accidental. En evidencia oficial aportada tanto por el Ministerio de Justicia como por la Cancillería, se afirma:

“Igualmente se cuenta con evidencia de que la señora Alicia Graham, madre de una de las menores fallecidas y esposa del padre de esta, fue envenenada con talio en el año 2020, cuando Juan de Bedout sostenía la relación extramatrimonial con Zulma Guzmán Castro”.

Según lo reportado por la Fiscalía, las concentraciones de talio encontradas tanto en los cuerpos de las víctimas como en las frambuesas permiten descartar un accidente y sugieren un delito planificado.

A nivel médico, el caso fue documentado en el programa Los informantes, de Caracol Televisión, donde el doctor Julio Portocarrero, internista y endocrinólogo, detalló la sintomatología que presentó Graham.

Según Portocarrero, la paciente lo consultó tras experimentar una caída severa del cabello y una neuropatía periférica dolorosa que afectaba especialmente sus piernas, dificultando su movilidad diaria.

Sospechando un cuadro tóxico, el médico ordenó análisis que confirmaron niveles elevados de talio en sangre y orina, muy superiores al estándar de menos de dos microgramos. El tratamiento basado en quelantes permitió una mejoría parcial.

Sin embargo, Portocarrero advirtió sobre la imposibilidad de realizar análisis post mortem concluyentes debido a la cremación del cuerpo de Graham el 17 de agosto de 2021.

El médico descartó que el talio hubiera causado el cáncer o su recaída, explicando que “la probabilidad de que el talio haya sido la causa de ese tumor o de ese cáncer es cercana a cero”.

No obstante, reconoció que la intoxicación pudo debilitar el sistema inmunológico y facilitar la reaparición de la enfermedad.

El toxicólogo Camilo Uribe, consultado por Los informantes, recalcó el alto grado de toxicidad del talio: es invisible al olfato y al gusto, muy liposoluble, por lo que se distribuye en el tejido graso humano, y no existen antídotos eficaces disponibles en Colombia.

Uribe agregó que los casos de 2025 presentaron concentraciones tan elevadas del metal que los laboratorios no lograron cuantificar los niveles, superando los 3.000 microgramos.

Las autoridades han vinculado el envenenamiento de Graham y el asesinato de las menores al entorno familiar de Juan de Bedout, esposo de Graham y padre de una de las víctimas.

Según la columna de Poncho Rentería en El País de Cali, existía una relación extramatrimonial entre De Bedout y Zulma Guzmán Castro, señalada como principal sospechosa tanto de los hechos de 2020 como del envío del paquete con frambuesas en 2025. Este paquete habría llegado a la vivienda al norte de Bogotá utilizando un servicio de mensajería.

En opinión de Poncho Rentería, la muerte de Graham generó conmoción entre las familias caleñas, y desde el primer momento surgió el rumor de un posible envenenamiento. El triángulo entre De Bedout, Graham y Guzmán Castro fue mencionado como un factor relevante en el avance de la acusación formal, alimentando la hipótesis de un crimen de móvil pasional.

El entorno social y familiar de Graham también quedó impactado por la tragedia. Alejandro Herrera, amigo cercano de Graham y residente en Francia, relató en Los Informantes que visitó a Graham en julio de 2021 y la encontró notablemente deteriorada, con un peso de apenas 40 kilos después de haber superado años antes un cáncer de seno.

Herrera recordó que durante esa visita recomendó su hospitalización, pero el esposo se opuso. Un mes después, Graham falleció y fue cremada, lo que anuló la posibilidad de nuevas pruebas.

Tras la muerte de las menores el 13 de abril de 2025, Zulma Guzmán Castro abandonó el país con rumbo a varios destinos, incluyendo Argentina, Brasil, España y el Reino Unido.

El 25 de octubre de 2025, un juez de Bogotá ordenó su captura; Interpol emitió una circular roja internacional. Guzmán fue ubicada en Londres y, el 17 de diciembre de 2025, la policía londinense la rescató del río Támesis, quedando bajo custodia a la espera de revisión médica y de los trámites para su extradición a Colombia, según lo informado por medios británicos.

De acuerdo con la documentación oficial y lo reportado por La FM, la acusada podría enfrentar una condena de 40 a 50 años de prisión si se confirma su responsabilidad en homicidio agravado.

El abogado Fabio Humar, representante de una de las familias afectadas, manifestó en Los Informantes que han solicitado a la Fiscalía la ampliación de la investigación hacia otras posibles personas implicadas, dada la complejidad y conectividad del caso.