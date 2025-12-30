Colombia

Carlos Emilio Betancourt asumió como director en propiedad de la Dian tras la salida de Luis Eduardo Llinás

El economista y exviceministro de Hacienda venía desempeñándose en encargo desde el 27 de octubre y llega a la entidad en un escenario de reacomodos institucionales y cambios recientes en la dirección del organismo tributario

El nombramiento se produjo tras la salida de Luis Eduardo Llinás Chica, que no alcanzó a ser designado en propiedad durante su paso por la entidad - crédito X

Carlos Emilio Betancourt Galeano asumió oficialmente como director en propiedad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), luego de haber estado al frente de la entidad en calidad de encargado desde el 27 de octubre de 2025.

El nombramiento se produjo tras la salida de Luis Eduardo Llinás Chica, en un contexto de alta tensión política, posterior a la inclusión del presidente Gustavo Petro y de varios funcionarios en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, conocida como la Lista Clinton. Este escenario coincidió con cambios en cargos estratégicos del sector económico y de control fiscal.

Con la llegada de Betancourt a la dirección de la Dian, la entidad suma su cuarto director en el actual periodo presidencial, luego de los pasos de Luis Carlos Reyes, Jairo Orlando Villabona y el propio Llinás, que ejerció el cargo sin haber sido nombrado en propiedad. El relevo se produce en un momento clave para la administración tributaria, en medio de los retos de recaudo, control aduanero y lucha contra la evasión fiscal.

Noticia en desarrollo...

