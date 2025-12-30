Bebé de cinco meses resultó herido durante un atraco a una pareja en Neiva, Huila

Autoridades reiteraron el acompañamiento a la familia mientras avanzan las investigaciones judiciales. - crédito iStock

Un bebé de cinco meses de nacido resultó herido durante un hecho de hurto ocurrido en el barrio La Trinidad, al norte de Neiva, luego de que una pareja fuera interceptada por delincuentes armados mientras se movilizaba en una motocicleta. El menor fue trasladado a un centro asistencial y permanece bajo observación médica, según confirmaron las autoridades.

Los hechos se registraron en horas de la noche del 27 de diciembre, cuando la pareja transitaba por este sector de la ciudad junto a su hijo menor de edad. De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Neiva (MENEV), dos personas abordaron a las víctimas con la intención de robarles sus pertenencias.

Interceptación armada en el barrio La Trinidad

Según el reporte oficial, los asaltantes intimidaron a la pareja con armas traumáticas para despojarlos de sus objetos personales. Durante el intento de hurto, una de las víctimas habría opuesto resistencia, situación que derivó en que uno de los agresores accionara el arma en varias ocasiones.

Como consecuencia del ataque, dos personas resultaron lesionadas, entre ellas el bebé de cinco meses, quien recibió una herida producto del accionar del arma traumática. Tras lo ocurrido, los responsables huyeron del lugar.

El caso fue confirmado por el coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, quien entregó detalles sobre el procedimiento y el estado de salud de las víctimas.

El menor permanece estable y bajo observación médica. - crédito Hospital Universitario de Neiva

Traslado del menor y parte médico

Luego del ataque, el bebé fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde recibió las primeras atenciones médicas en el servicio de urgencias. Posteriormente, fue remitido al Hospital Universitario de Neiva, donde permanece bajo observación.

Las autoridades indicaron que, de acuerdo con el parte médico, el menor se encuentra estable y fuera de peligro, aunque continúa hospitalizado para seguimiento clínico.

“Gracias a Dios, la herida que recibió no es de gravedad”, señaló el coronel Betancourt al referirse al estado de salud del bebé, declaración que fue entregada a medios de comunicación tras conocerse el caso.

Recuperación de pertenencias con apoyo de la comunidad

Durante las horas posteriores al atraco, habitantes del sector apoyaron las labores de la Policía, lo que permitió que las pertenencias hurtadas a la pareja fueran recuperadas por uniformados de la institución.

De acuerdo con la información oficial, los objetos robados fueron entregados nuevamente a las víctimas, mientras se avanzaba en la recolección de información para dar con los responsables del hecho.

La Policía destacó la colaboración de la comunidad del barrio La Trinidad, señalando que este tipo de apoyo resulta clave para el esclarecimiento de los casos de hurto registrados en la ciudad.

La Policía Metropolitana de Neiva adelanta operativos e investigaciones para ubicar a los responsables del hecho ocurrido en el barrio La Trinidad. - crédito Colprensa

Investigación de la Sijín para identificar a los responsables

Entre tanto, funcionarios de la Sijín adelantan las investigaciones correspondientes, con el objetivo de individualizar, localizar y capturar a los delincuentes que participaron en el atraco.

Las labores incluyen la verificación de cámaras de seguridad del sector, análisis de evidencias y recopilación de testimonios que permitan avanzar en el proceso investigativo.

“Dos personas que se movilizaban en motocicleta junto a un menor de brazos fueron víctimas de hurto en el barrio La Trinidad. Al oponer resistencia, resultaron lesionadas con armas traumáticas, incluido el bebé de brazos”, reiteró el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

La Policía Metropolitana de Neiva informó que continuará con las acciones de control y vigilancia, al tiempo que invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier información que contribuya a la identificación de los responsables de este hecho.

Funcionarios de la Sijín analizan cámaras de seguridad del sector como parte de las labores investigativas. - crédito Secretaría de Seguridad

Seguimiento al estado de salud del menor

El bebé de cinco meses permanece bajo observación médica mientras se evalúa su evolución clínica. Las autoridades reiteraron que el menor se encuentra fuera de peligro y que el caso sigue siendo objeto de seguimiento tanto en el ámbito médico como judicial.

Las investigaciones continúan en curso, mientras las autoridades avanzan en las labores para esclarecer plenamente lo ocurrido y dar con los autores del atraco.