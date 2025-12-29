Colombia

Resultados de La Caribeña Noche: conoce los números ganadores del 28 de diciembre

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Guardar
La Caribeña Noche es una
La Caribeña Noche es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar (Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería Caribeña, con gran alcance en Colombia, es una favorita entre quienes buscan premios en los sorteos nocturnos. Cada noche, desde las 22:00 horas, se generan altas expectativas entre los jugadores por los posibles resultados.

Participar solo requiere elegir una combinaciónde cuatro cifras del 0000 al 9999 y decidir cuánto apostar. Los billetes pueden encontrarse en redes oficiales a nivel nacional, indicados en la web oficial.

A continuación le ofrecemos los números ganadores correspondientes al 28 de diciembre. Si fue premiado, su boleto es el único comprobante válido para retirar el premio, por lo que debe conservarlo cuidadosamente.

Los números sorteados de este domingo 28 de diciembre de 2025

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 348

Quinta: 5

Cómo se juega la Caribeña

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se empezó a jugar la lotería en el país

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

Lotería Caribeña NocheColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Camioneta cayó a un abismo cerca del cañón del río Sogamoso en Santander tras un descuido en el freno de mano

El accidente registrado en la vía Girón–Zapatoca no dejó víctimas ni personas heridas, pero derivó en la pérdida total del vehículo y la movilización de recursos logísticos para su rescate

Camioneta cayó a un abismo

En video: Ana del Castillo fue acosada por un fan en pleno concierto y reaccionó de inmediato

La cantante interrumpió su show para expresar públicamente su molestia y dejar claro que no tolerará comportamientos irrespetuosos

En video: Ana del Castillo

Santander: estos son los cortes de la luz de este 29 de diciembre

Conoce con antelación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Santander: estos son los cortes

Pico y Placa en Cartagena: qué carros descansan este lunes 29 de diciembre

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Cartagena este lunes

Pico y Placa en Cartagena:

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Villavicencio este lunes 29 de diciembre

Cuáles son los automóviles que que no pueden transitar este lunes, chécalo y evita una multa

Tenga en cuenta: así regirá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

En video: Ana del Castillo

En video: Ana del Castillo fue acosada por un fan en pleno concierto y reaccionó de inmediato

Sara Corrales celebró sus 40 años y recibió una sorpresa especial de su esposo

Bob Moses anunció su regreso a Colombia en 2026 para presentar su LP ‘Blink’: “Estamos mejorando en decir las cosas como son”

Reguetonero sorprendió con amoroso mensaje para Karina García en su cumpleaños: “Te consiento en lo que quieras”

‘The Suso’s Show’ se despide de la televisión colombiana tras más de 15 años al aire: esta es la razón

Deportes

Luis Suárez continúa en racha

Luis Suárez continúa en racha goleadora y se perfila para ser uno de los inamovibles de Néstor Lorenzo para el mundial: marcó triplete

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama pasa el fin de año en Turquía: así celebró doblete de su yerno, Daniel Moreno

Esto le costaría ver a Messi en el Atanasio Girardot de Medellín contra Atlético Nacional: precios de hoteles, vuelos y boletería

Estos son los 10 futbolistas colombianos más costosos del 2025: todos han tenido proceso en la selección Colombia

Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano del 28 de diciembre