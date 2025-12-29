Pareja se encontró un bolso con $7 millones y lo devolvió: “Milagro de Fin de Año”

La situación sorprendió a los habitantes de la ciudad - crédito Manizales En Línea Noticias / Facebook

Una curiosa historia ocurrió en el municipio de San José, Caldas, tras el hallazgo y devolución de un bolso que contenía $7 millones. Este suceso se convirtió en un acontecimiento que puso sobre la mesa la discusión sobre los valores ciudadanos durante la temporada navideña.

Este gesto de honestidad se dio a conocer en la jornada del 28 de diciembre de 2025 y fue protagonizado por una pareja que prefirió reintegrar el dinero a su legítima dueña en lugar de aprovecharse de la situación, por lo que recibió un reconocimiento público por parte de las autoridades locales y quedó registrado como un episodio bastante curioso en el municipio, especialmente relevante en una época caracterizada por el incremento de la circulación de dinero y los desafíos de seguridad.

Los hechos ocurrieron en medio de la tradicional campaña de seguridad “Navidad con un Propósito”, impulsada por la Policía de Caldas y cobró notoriedad, teniendo en cuenta que puso a prueba los principios fundamentales de la comunidad.

Según declaraciones del Coronel Luis Fernando Sandoval Rico, comandante encargado del departamento de Policía Caldas, la actitud de devolver el dinero fue valorada de forma especial: “Su acción demostró que los principios inculcados en el hogar son más valiosos que cualquier necesidad material”.

La historia que conmovió a Caldas

Los hechos comenzaron en la mañana del domingo 28 de diciembre de 2025, cuando una mujer denunció que acudió a una entidad bancaria de San José para retirar $7 millones.

Tras guardar el dinero en su bolso, se trasladó por las calles centrales del municipio en moto. Durante el recorrido, y sin percatarse, el bolso cayó a la vía pública, lo que llevó a la propietaria a enfrentar la ansiedad que implica la pérdida no solo de una suma considerable, sino del resultado de su esfuerzo laboral.

Poco después, otra ciudadana que caminaba por la zona halló el bolso y se dio cuenta que en su interior se encontraba el dinero íntegro junto a efectos personales. Por esta razón, optó por llevarlo a su residencia y, tras dialogar con su esposo, los dos resolvieron acudir a la estación de policía local para devolverlo a la persona que lo había perdido, garantizando así que ningún elemento fuera sustraído y que llegara a las manos de su dueña.

Cuando la propietaria del bolso acudió a la estación de la Policía de San José, tuvo una gran sorpresa al ver que aún existen ciudadanos honrados, por lo que expresó su gratitud al recuperar la suma completa.

La situación se tornó más significativa por la reacción pública de la comunidad y de los agentes policiales, que exaltaron el comportamiento de la pareja y lo difundieron como un ejemplo a seguir en el departamento y en todo el país.

El suceso trascendió el plano personal para la beneficiaria directa, que expresó su agradecimiento calificando la devolución como “un verdadero acto de grandeza” y subrayó la vigencia de los valores tradicionales en la comunidad que habita la región.

Por su parte, la Policía de Caldas indicó que este tipo de conductas refuerzan la confianza ciudadana y robustecen el tejido social en fechas en las que la convivencia y la integridad revisten un carácter prioritario.

De acuerdo con el testimonio de los uniformados, el impacto de la historia se extendió rápidamente entre los habitantes y comerciantes de San José, evidenciando que la honestidad sigue constituyéndose en la base de la vida comunitaria, por lo que se espera que más noticias como estas continúen difundiéndose en 2026, aunque se hizo un llamado a la precaución. Así, el caso fue calificado en redes como un “milagro de Fin de Año”.