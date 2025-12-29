Colombia

Ministra de Ciencias arremetió contra Colfuturo y su programa de becas: "Los recursos públicos deben estar al servicio de los estudiantes"

Yesenia Olaya, titular de la cartera de Ciencias, denunció que parte de los recursos destinados por el Gobierno para los programas estaban en los reportes financieros de la fundación

Yesenia Olaya, ministra de Ciencia y Tecnología, señala la falta de respuesta de Colfuturo para utilizar los fondos inmovilizados en beneficio de los doctorandos - crédito Minciencias

El Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, decidió retirar el financiamiento estatal al Programa Crédito Beca (PCB) de la Fundación Colfuturo a partir de 2026.

Este programa permitía que profesionales colombianos accedieran a créditos educativos con posibilidad de condonación parcial para cursar maestrías y doctorados en el exterior.

La decisión ha causado polémica en la clase política colombiana, al considerar que se estaría efectuando dicha medida solo por cuestiones políticas que técnicas.

Según la ministra de Ciencias, las limitaciones del modelo de financiación anterior dificultaron el acceso al doctorado, especialmente para jóvenes de estratos bajos y comunidades étnicas - crédito Colfuturo

No obstante, desde el Ejecutivo hicieron un pronunciamiento oficial frente al tema en particular.

La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, señaló la existencia de 18 millones de dólares correspondientes a reintegros y rendimientos financieros del programa Crédito Beca que, según la titular de la cartera, permanecen sin reinvertir bajo la administración de Colfuturo.

Estos recursos se encuentran en fiducias y cuentas bancarias a nombre de esta entidad privada. Y nuestra posición como Gobierno, como estado, ha sido muy clara. Los recursos públicos deben estar al servicio de los estudiantes y del sistema educativo nacional, no inmovilizados en cuentas financieras”, explicó la funcionaria en una rueda de prensa.

El Ministerio de Ciencia de Colombia insta a Colfuturo a reinvertir 18 millones de dólares en nuevos programas de formación doctoral - crédito Ministerio de Ciencias

Adicionalmente, la ministra indicó que ha exhortado abiertamente a Colfuturo a presentar propuestas para la reinversión de esos 18 millones de dólares, remarcando que los fondos permanecen inmovilizados y que el llamado institucional aún no tiene respuesta.

“Hemos invitado a Colfuturo a presentar propuestas de reinversión de los 18 millones de dólares que hoy permanecen en cuentas bancarias y fiducias para beneficiar a nuevos doctorantes en el país, pero hasta la fecha no hemos recibido respuesta”, comentó la jefa de cartera a los medios de comunicación.

En respuesta a la inacción, Olaya detalló que desde 2023, el Ministerio de Ciencia, en convenio con el Icetex, lanzó un nuevo modelo de formación doctoral que elimina el endeudamiento y ofrece financiación integral durante los cuatro años de estudio.

Yesenia Olaya, ministra de Ciencias de Colombia - crédito Minciencias

Este programa, según la ministra, incorpora un enfoque regional, étnico y de género para ampliar el acceso a las poblaciones históricamente excluidas del sistema de educación superior colombiano.

“El programa se diferencia del anterior porque ha logrado un 96% de beneficiarios provenientes de estratos bajos 1, 2 y 3 y un 40% de pueblos étnicos, en contraste con el modelo anterior”, recalcó Olaya.

En cifras concretas, en 2023 el Gobierno destinó 119.000 millones de pesos a este esquema de becas, beneficiando a 300 nuevos doctores.

La ministra también expuso que en la cohorte de 2025, de un total de 941 créditos adjudicados, solo 195 han sido legalizados, sin que se conozca el destino del resto de los beneficiarios.

Imagen de referencia - La mayoría de beneficiarios del antiguo programa Crédito-Beca pertenecían a estratos altos, mientras que solo el 1% era de pueblos étnicos - crédito Universidad Nacional de Colombia

Por último, la ministra de Ciencias reiteró el compromiso del Gobierno colombiano para fortalecer la educación científica, señalando como una de las debilidades claves del sistema anterior el mecanismo de endeudamiento exigido a los estudiantes que accedían al Crédito-Beca, condición que restringió las oportunidades para quienes provenían de hogares con menos recursos económicos.

Incluso, anunció la apertura de una nueva cohorte de doctorados nacionales e internacionales para 2026, continuando la línea de inclusión y equidad promovida por el Ministerio de Ciencias.

El programa estuvo vigente por más de dos décadas, beneficiando a cerca de 25.000 personas y contó con una inversión conjunta de casi 892 millones de dólares entre el Estado y Colfuturo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Presidencia de Colombia

El presidente Petro justificó la decisión argumentando que la mayor parte de los recursos favorecía a personas de estratos altos: solo el 1% llegaba a jóvenes del estrato 1, mientras que el 74% se destinaba a los estratos 4, 5 y 6, al que el mandatario lo calificó el esquema como desigual.

Por su parte, Colfuturo informó que la promoción 2025 será la última en recibir fondos estatales y que enfrenta el reto de rediseñar el programa y buscar nuevas fuentes de financiación.

En un comunicado, la fundación también enfatiza que el programa fue reconocido internacionalmente, tanto por su esquema de créditos condonables combinados con el apoyo estatal como por el perfil de los estudiantes beneficiados.

Comunicado de Colfuturo - crédito Colfuturo

