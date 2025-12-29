Colombia

Desde el Ministerio de Igualdad hasta una posible reforma a la salud: estos son los proyectos que debatirá el Congreso en 2026

Aunque el primer semestre de 2026 está marcado por la campaña electoral que adelantará el legislativo hasta marzo, varias iniciativas del Gobierno Petro buscan ser avaladas en el periodo actual

Guardar
La agenda legislativa de Gustavo
La agenda legislativa de Gustavo Petro enfrenta desafíos clave en el Congreso colombiano de cara a las elecciones de 2026 - crédito Colprensa

El Congreso de Colombia concluyó el periodo legislativo de 2025 con un panorama fragmentado, donde la agenda del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, experimentó retrocesos importantes en iniciativas clave.

En contraste, algunos proyectos ajenos a la administración sí lograron avanzar en ambas cámaras, mientras que varios temas de alto impacto económico y social aguardan definiciones cruciales de cara a 2026, en un contexto marcado por la próxima renovación legislativa tras las elecciones del 8 de marzo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para el primer semestre del año entrante, la dinámica parlamentaria no solo orbita alrededor de la aprobación o el hundimiento de las iniciativas, sino que refuerza un clima de vigilancia política intensa a medida que los congresistas, muchos en busca de reelección, evalúan cuidadosamente su proceder.

El ministerio de la Igualdad
El ministerio de la Igualdad sigue en vilo, aunque el Congreso aprobó una ponencia que busca mantenerlo en pie - crédito Senado

Ministerio de Igualdad

Uno de los proyectos que está en los primeros lugares de la lista para ser discutidos en este periodo, considerado como ‘transitorio’ por las campañas electorales, es el proyecto que busca salvar el Ministerio de Igualdad.

En las últimas sesiones legislativas, las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el inicio del debate de la ponencia positiva para la validación de la cartera mencionada, lo que evitó su archivo y permitió extender su discusión hasta el próximo periodo legislativo.

El respaldo a esta cartera, después del fallo de la Corte Constitucional que detectó vicios de trámite y exigió la validación congresional antes del 20 de junio, representa para el Ejecutivo una pequeña victoria en medio de críticas por baja ejecución, irregularidades internas y cuestionamientos sobre los nombramientos.

Pese a todo, funcionarios del Ministerio insisten en mostrarse optimistas respecto a la aprobación final, expectativa que solo podrá verificarse tras su paso por las plenarias del Senado y la Cámara, respectivamente.

Este ministerio, pendiente por obtener luz verde definitiva, tiene un impacto directo sobre más de catorce poblaciones de especial protección, constituyéndose así en uno de los debates centrales del Capitolio.

Imagen de referencia - La
Imagen de referencia - La ley de jurisdicción agraria sigue pendiente de votación definitiva en Senado y Cámara, afectando la reforma rural en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ley de Jurisdicción Agraria

Otro de los proyectos desde hace más de un año en la agenda es la ley ordinaria de jurisdicción agraria, que fue resultado de un acuerdo entre el Gobierno y varias bancadas parlamentarias, pero cuya votación no ha prosperado ni en Senado ni en Cámara.

El proyecto, considerado fundamental para resolver conflictos de tierras en el campo, fue aprobado en primer debate por las Comisiones Primeras conjuntas del Senado y la Cámara el 10 de diciembre de 2024. Desde entonces, ha enfrentado retrasos y falta de consenso en las plenarias de ambas cámaras.

Diversos sectores han demandado que retorne al foco de discusión, en vista de su relevancia para la reforma rural. No obstante, el proyecto enfrenta bloqueos y falta de cuórum, lo que ha impedido su avance legislativo y mantiene pendiente la creación de la jurisdicción.

Puntos claves en la aprobación
Puntos claves en la aprobación de la política de paz de Estado o “Paz Total” y la creación del Servicio Social para la Paz y el Fondo para la Paz

Ley de Sometimiento

Por su parte, el proyecto de Ley de Sometimiento, radicado por el Ministerio de Justicia, enfrenta un escenario incierto. Desde su presentación, la iniciativa formó parte de la política de Paz Total del Gobierno Petro, proponiendo un marco jurídico para el sometimiento y desmantelamiento de organizaciones al margen de la ley.

Durante 2025, la propuesta fue debatida en audiencias públicas y comisiones, pero diversos sectores han señalado problemas de constitucionalidad y la mezcla de justicia transicional con ordinaria.

En diciembre de 2025, el Gobierno retiró el carácter de urgencia al proyecto, señalando que la ley ya no es una prioridad inmediata. Además, la senadora Angélica Lozano pidió formalmente el retiro del proyecto, mientras el Ministerio de Justicia indicó que esa decisión debe ser aprobada por la Comisión correspondiente.

El futuro del proyecto depende ahora de las decisiones que tome la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, pese a que existen ponencias tanto a favor como en contra.

La reforma a la Salud
La reforma a la Salud fue negada el 16 de diciembre en la Comisión Séptima del Senado - crédito Prensa Senado

Reforma a la Salud

Por último, se contempla la reforma a la salud, una de las iniciativas que ha causado mayor polémica durante el periodo legislativo en el mandato de Gustavo Petro.

Pese a superar sus dos primeros debates en la Cámara de Representantes, la iniciativa fue archivada el 16 de diciembre de 2025 por la Comisión Séptima del Senado, con ocho votos a favor del archivo y cinco en contra.

Sin embargo, el proyecto podría tener visto bueno, luego de que el senador Fabián Díaz (Alianza Verde) presentó una apelación para intentar reactivar el trámite de la reforma en otra comisión del Senado. Este método ya fue utilizado en el pasado, donde el mismo legislador presentó este recurso frente a la Reforma Laboral que, tras ser avalado por el Senado, fue sancionado por el presidente Gustavo Petro.

El senador Fabián Díaz anunció
El senador Fabián Díaz anunció que radicará una apelación para revivir la reforma a la salud; entre tanto el presidente Gustavo Petro no descarta convocar una asamblea constituyente en caso de que se niegue el recurso - crédito Colprensa - AP

En el caso de la reforma a la Salud, el mandatario colombiano advirtió que, si la apelación no prospera, podría convocar una asamblea constituyente para impulsar las reformas pendientes en el sistema de salud.

A finales de 2025, se inscribió un comité promotor que busca convocar una constituyente por vía popular, es decir, mediante la recolección de un número significativo de firmas que permitirían solicitar formalmente la convocatoria a una asamblea constitucional.

Más allá de estos proyectos, también figuran en la agenda la reforma a los servicios públicos y la ley minera, junto a otros articulados. No obstante, el ejercicio de control político promete recuperar protagonismo por el contexto de emergencia económica declarado por el Ejecutivo.

Aunque durante la legislatura 2024-2025 se redujeron las citaciones a ministros, está programada una sesión para el 29 de diciembre en la que todos los funcionarios deberán responder por esta decisión; un hecho que podría anticipar un mayor escrutinio parlamentario y un cambio de tendencia en la función de vigilancia desde el Capitolio.

Temas Relacionados

CongresoSenadoCámara de RepresentantesElecciones 2026Ministerio de IgualdadLey de sometimientoLey de Jurisdicción AgrariaReforma a la SaludColombia-Noticias

Más Noticias

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Internacional de Bogotá se mueve en medio de armar la nómina para su primera aparición en la Liga Betplay, mientras que Deportivo Cali diseña una robusta plantilla para el primer torneo bajo el mandato de IDC Group

Mercado de fichajes - EN

Vicky Dávila afirmó que la constituyente promovida por Gustavo Petro “es para perpetuarse en el poder”

La precandidata presidencial e integrante de la Gran Consulta por Colombia volvió a cuestionar la propuesta de una constituyente por el Gobierno nacional

Vicky Dávila afirmó que la

Corrupción, homicidios y extradiciones: estos son los casos de alto impacto que la Fiscalía deberá tramitar durante el 2026

Destituciones de altos funcionarios, conexiones internacionales y nuevos procesos judiciales configuran un ciclo turbulento para las instituciones del país

Corrupción, homicidios y extradiciones: estos

María José Pizarro le dejó claro a la derecha por qué la izquierda ganará la Presidencia en 2026: “Cuando el progresismo se organiza, Colombia avanza”

La senadora subrayó avances en representación política, reducción de la pobreza y mejoras económicas como argumentos que refuerzan la confianza de la izquierda en lograr una victoria electoral el próximo año

María José Pizarro le dejó

Indepaz denunció que líder indígena fue asesinado en La Guajira: sicarios lo atacaron en una fiesta familiar

Según la organización social, más de 180 líderes o defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia durante el 2025

Indepaz denunció que líder indígena
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

‘Beba’, ex Desafío XX, es

‘Beba’, ex Desafío XX, es la nueva participante confirmada por ‘el Jefe’ para ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Silvestre Dangond suspende su concierto en la Feria de Cali: “La verdad no puedo seguir. Gracias, Cali”

En video: Ana del Castillo fue acosada por un fan en pleno concierto y reaccionó de inmediato

Sara Corrales celebró sus 40 años y recibió una sorpresa especial de su esposo

Bob Moses anunció su regreso a Colombia en 2026 para presentar su LP ‘Blink’: “Estamos mejorando en decir las cosas como son”

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Dimayor confirmó fecha y hora del primer título del 2026: así se jugará la Superliga de Colombia entre Junior y Santa Fe

En 2025 las barras bravas se tomaron los estadios de Colombia: estos fueron algunos de los disturbios protagonizados por los hinchas

Luis Suárez continúa en racha goleadora y se perfila para ser uno de los inamovibles de Néstor Lorenzo para el mundial: marcó triplete

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama pasa el fin de año en Turquía: así celebró doblete de su yerno, Daniel Moreno