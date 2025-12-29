Alejandro Ocampo le contestó a Fico Gutiérrez por convocar a gremios a rechazar la Constituyente del Gobierno Petro: “Medellín tiene suficientes problemas”

Federico Gutiérrez alertó sobre los posibles efectos de una asamblea constituyente y Alejandro Ocampo le contestó - crédito Montaje Infobae

El debate político colombiano se intensificó tras los recientes señalamientos de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien advirtió sobre los riesgos de una posible asamblea constituyente propuesta por el actual presidente, Gustavo Petro.

En mensajes publicados en su perfil de X, Gutiérrez manifestó que “Colombia no necesita una Constituyente para que Petro se perpetúe en el poder”, subrayando la importancia de salvaguardar el régimen democrático y garantizar la alternancia presidencial el 7 de agosto de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas declaraciones se dieron en un contexto de creciente polarización política y debates sobre el futuro institucional del país.

En su intervención, Gutiérrez expresó que el país requiere “mantener la Democracia y que el 7 de Agosto de 2026 tengamos un nuevo Presidente que sí mire hacia las regiones y esté del lado de la gente y no del lado de las estructuras criminales”.

El alcalde cuestionó la intención del mandatario nacional de impulsar una reforma constitucional, advirtiendo sobre las consecuencias que podría acarrear para la estabilidad del sistema político.

En un segundo mensaje, el dirigente de Medellín señaló que “Petro actúa, como lo hacen los dictadores. Muestra su desespero en sus últimos meses de desgobierno”.

Gutiérrez criticó el uso del decreto para implementar una reforma tributaria, así como el momento elegido para insistir en la convocatoria de la constituyente, justo cuando la Corte Constitucional atraviesa un periodo de receso.

Utilizando su alcance en X, Gutiérrez convocó a “todos los ciudadanos, gremios, asociaciones, alcaldes, gobernadores y academia a unirnos para proteger las instituciones”.

El funcionario local advirtió que “si lo logra perdemos el país. Depende de todo un país impedirlo”. Estas afirmaciones, reflejan las preocupaciones de un sector de la dirigencia política frente a los cambios impulsados por el gobierno actual.

La discusión generó respuestas inmediatas desde el oficialismo.

El congresista Alejandro Ocampo, integrante del Pacto Histórico, replicó en la misma plataforma digital: “Alcalde, Medellín tiene suficientes problemas como para que usted se dedique a sabotear iniciativas de este gobierno pensadas para el pueblo, como la consulta popular”.

La confrontación entre ambos dirigentes expone la tensión entre las autoridades locales y el Ejecutivo nacional respecto al alcance y la pertinencia de las propuestas constitucionales.