Revelaron los cambios que haría Petro con la asamblea nacional constituyente: Banco de la República y la Corte Constitucional serían reformados

Revelaron los cambios que haría Petro con la asamblea nacional constituyente - crédito Reuters/Colprensa

El gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, dio un nuevo paso para impulsar una asamblea nacional constituyente en Colombia, al inscribir ante la Registraduría Nacional un comité promotor que busca reactivar la iniciativa bajo la figura de iniciativa popular.

Esta maniobra se presenta en un escenario marcado por la frustración en el avance de las reformas sociales propuestas por el Ejecutivo en el Congreso de la República y responde al diagnóstico oficial de un “bloqueo institucional y omisiones legislativas” que, de acuerdo con el documento fundacional, restringieron la garantía de derechos fundamentales y deteriorado la confianza ciudadana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En las fases iniciales del proceso, el Gobierno nacional inscribió formalmente el comité, compuesto por nueve integrantes, en un acto liderado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. El funcionario explicó que, al recurrir a este mecanismo, el Ejecutivo aspira a alcanzar los resultados que las vías legislativas convencionales no posibilitaron, en un contexto en que restan tan solo ocho meses para la transición presidencial en la Casa de Nariño. Según analistas citados por El Colombiano, este proceso enfrenta serios cuestionamientos sobre su viabilidad.

El texto integral del proyecto, al que tuvo acceso el medio citado, detalla los fundamentos del llamado a una constituyente. Entre las iniciativas centrales, el Gobierno propone modificar el modelo económico, suprimir la autonomía del Banco de la República, institución cuya independencia el presidente ha cuestionado insistentemente.

Así buscaría la asamblea nacional constituyente de Petro reformar el Banco de la República - crédito El Colombiano

“Colombia necesita un nuevo modelo económico que, sin desconocer la economía formal privada mixta y productiva con creación de zonas especiales donde el Estado tenga la mayor participación en la producción y el reparto de las ganancias, fomente la economía popular, asociativa, cooperativa y solidaria. Así mismo, se necesita revisar y ajustar el funcionamiento del Banco de la República, transformar y rescatar la banca pública y la política monetaria, de la mano con un programa nacional de desarrollo productivo popular para la generación de empleo masivo y la proscripción de la tercerización laboral. Finalmente, el Estado debe conservar el control de los sectores estratégicos de la economía”.

La propuesta busca establecer un Tribunal Constitucional Autónomo en reemplazo de la actual Corte Constitucional. Esto, refleja temas reiterados en la oratoria de Petro desde el inicio de su mandato y constituyen parte de los cambios estructurales que el Ejecutivo promueve.

La asamblea nacional constituyente de Petro quiere cambiar el funcionamiento de la Corte Constitucional - crédito El Colombiano

“Igualmente, se ha planteado robustecer la jurisdicción constitucional, quizá mediante un Tribunal Constitucional autónomo con facultades reforzadas para subsanar omisiones legislativas estructurales, en los términos que defina el poder constituyente, emitir sentencias con efectos modulados y ordenar políticas públicas en casos de violación masiva de derechos. Tales innovaciones pretenden que la justicia deje de ser un instrumento de retaliación política o de impunidad encubierta, y se convierta en un pilar para la paz y la protección efectiva de los derechos ciudadanos”.

El texto también desglosa meticulosamente los motivos que, según el comité, justificarían la convocatoria a una asamblea constituyente por voto popular. Aunque este primer paso otorga a la propuesta una nueva dimensión formal, el inicio del trámite parlamentario aún no se ha concretado, quedando la iniciativa en un estado incipiente a la espera de su desarrollo en la escena política nacional.

Petro descartó ser dictador por proponer una constituyente

El presidente Gustavo Petro rechazó de manera categórica las acusaciones sobre supuestas intenciones de perpetuarse en el poder y reiteró su rechazo a un régimen autoritario, en medio de la polémica generada por el registro del Comité Promotor de Asamblea Constituyente ante la Registraduría, cuestionado por el precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo.

Gustavo Petro respondió a las críticas de Juan Daniel Ovideo sobre la constituyente y rechazó cualquier intención autoritaria en su gobierno - crédito red social X

“No voy a ser dictador. No insulte, ni la constituyente se hará en mi gobierno”, afirmó Petro, subrayando que su proyecto se centra en reformas profundas del sistema y no en la concentración del poder.

En su intervención, el mandatario contrastó su gestión con la de gobiernos anteriores. “Usted lideró el gobierno de Duque y el gobierno de Duque con el de Uribe es el de los mayores detractores del Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991. Quedan escenas de miles de desaparecidos, miles de jóvenes asesinados y encarcelados como recuerdo. ¿Qué hacía usted como miembro del gobierno de Duque mientras asesinaban a los jóvenes del estallido?”, cuestionó Petro.