Programa de alimentación infantil beneficiará a más de 2.200 niños en 10 regiones del país

La iniciativa refuerza la entrega de proteína de alto valor biológico para apoyar el desarrollo saludable de la niñez en zonas vulnerables. - crédito AP Photo/Fernando Llano

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) anunció que, durante 2025 y 2026, el programa Pollo Shares entregará cerca de 19 toneladas de proteína de pollo para garantizar el acceso a una alimentación de calidad a 2.200 niños y niñas en situación vulnerable. Esta iniciativa funcionará en diez regiones del país e implementará esquemas logísticos diferenciados para asegurar la cadena de frío y la distribución segura del alimento.

Según explicó Fenavi, desde 2019 se ha mantenido un enfoque de acompañamiento sostenido, priorizando la entrega regular de proteína a los mismos grupos de niños para fortalecer su desarrollo nutricional.

En la vigencia 2025–2026, la meta es distribuir 320.000 raciones de pollo en Bogotá, Zipaquirá, Villavicencio, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, Medellín, Cali, Pereira y La Guajira.

La organización detalló que, a la fecha, ya se ha entregado una parte significativa del volumen proyectado y que el programa beneficia cada año a entre 2.000 y 2.500 niños. En territorios como La Guajira, donde las condiciones de infraestructura limitan la operación, se han implementado entregas más frecuentes y soluciones logísticas adaptadas que permiten mantener la calidad del producto.

El programa implementa esquemas logísticos adaptados para mantener la calidad e inocuidad del pollo en comunidades con infraestructura limitada. - Crédito: UNICEF

Nutrición infantil y contexto nacional

El anuncio de Fenavi se produce en un contexto de preocupación por la nutrición infantil en Colombia. Durante el Día Mundial de la Alimentación, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) publicó los resultados del Índice de Vulnerabilidad Alimentaria Infantil (Ivai) 2024, herramienta que identifica dónde y por qué persiste el hambre en la infancia del país.

De acuerdo con el Ivai, la pobreza explica el 28% del hambre infantil en Colombia, seguida por la desigualdad y los bajos ingresos, que representan un 20,8%. El informe señala que la falta de acceso a agua segura y servicios de saneamiento básico “es una de las principales deudas con la infancia”.

“La transparencia y replicabilidad de este modelo son fundamentales para fortalecer la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno”, afirmó Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi.

El pollo es la proteína más distribuida en programas de alimentación infantil impulsados por Fenavi y bancos de alimentos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Declaraciones y balance del programa

Luis Rodolfo Álvarez, director de Pollo Shares, destacó que el programa ha acompañado de manera constante a los mismos niños y comunidades desde su creación. “Pollo Shares es un programa de impacto sostenido. Durante estos seis años hemos acompañado de manera continua a los mismos niños y comunidades, asegurando el acceso regular a proteína de pollo en una etapa clave de su desarrollo”, sostuvo Álvarez en el balance presentado por Fenavi.

La operación se realiza en colaboración con bancos de alimentos, fundaciones y comedores comunitarios, bajo protocolos estrictos de trazabilidad y cadena de frío. Esto garantiza la calidad e inocuidad del producto desde su origen hasta la entrega final, según informaron desde la federación.

Regiones priorizadas y brechas alimentarias

El Ivai revela que los departamentos de La Guajira y Chocó presentan las mayores brechas de vulnerabilidad, con puntajes de 83,0 y 77,7 respectivamente. Les siguen Vichada, Córdoba, Sucre, Vaupés y Guainía, todos en niveles altos. Por contraste, Quindío, Risaralda, Santander y Caldas muestran los indicadores más favorables.

Para Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de Abaco, el índice “le da a Colombia una brújula precisa para actuar a partir de datos concretos”. En sus palabras, el desafío inmediato radica en intervenir de manera sistemática para reducir los casos de desnutrición crónica, que afectan a más de 392.000 niños menores de cinco años.

El estudio resalta, además, que las regiones Caribe y Pacífico concentran los mayores rezagos, mientras que el Eje Cafetero mejora sus indicadores año tras año. El Ivai no solo mide la presencia de hambre, sino también las condiciones estructurales que la originan, como la disponibilidad de alimentos y el acceso a servicios básicos.

A través de alianzas con bancos de alimentos y comedores comunitarios, la distribución busca garantizar el acceso regular a una alimentación segura. - crédito WFP

Articulación y futuro del programa

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia subraya que el trabajo articulado con organizaciones locales y nacionales es clave para sostener la cobertura y el impacto del programa. De acuerdo con la federación, el acceso regular a proteína de alto valor biológico, como el pollo, contribuye al desarrollo cognitivo y mejora las oportunidades futuras de la niñez.

El tablero interactivo “Los mapas del hambre”, disponible en el Observatorio de Abaco, permite explorar los resultados por departamento y año, facilitando el diseño de intervenciones focalizadas.

Con este balance, Fenavi reafirma su compromiso con la seguridad alimentaria y la protección de la infancia, convencido de que la continuidad de iniciativas como Pollo Shares puede transformar el acceso a una alimentación digna en las regiones más necesitadas.