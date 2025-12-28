Colombia

Natalia París cuenta cómo un tarot le reveló la infidelidad de Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista

La famosa modelo sorprendió al narrar en un pódcast la increíble anécdota de cómo, gracias a unas cartas de tarot, descubrió antes que nadie el engaño de su expareja, el actor venezolano

Natalia París contó detalles de cómo descubrió la infidelidad de su expareja el 'Gato' Baptista - crédito @clipszona0/TikTok

Entre las historias más recordadas de la farándula colombiana, pocas han revelado su trasfondo como lo hizo Natalia París al compartir cómo una experiencia espiritual marcó el desenlace de su relación con Juan Alfonso “El Gato” Baptista.

En el pódcast Más allá del silencio, conducido por Rafael Poveda, la modelo y DJ recordó cómo su intuición y una inesperada herramienta terminaron por mostrarle la sombra de una traición que el público solo intuía.

Siete años y nos quisimos mucho. Tuvimos una relación muy bonita, pero “Gato” siempre me decía: Nati, vos sos bruja”, afirmó Natalia París a Rafael Poveda, subrayando el vínculo especial que mantuvo con el actor.

La modelo y empresaria sostuvo
La modelo y empresaria sostuvo un romance con el actor de ‘Pasión de Gavilanes’ durante siete años. Contó cómo reaccionó cuando se enteró que le fue infiel - crédito @redchismes/X

La conversación giró en torno a vivencias paranormales, entre las que París destacó la sensibilidad que, según relató, su entonces pareja notaba en ella desde el comienzo. “Yo creo que es canalizar información. Entonces, él decía: Nati, tú eres bruja. Y un día llegó con un tarot de Osho”, relató la modelo sobre el origen de la anécdota que marcaría la relación.

Este regalo parecía inofensivo, pero, en palabras de París, ese mazo de cartas pronto se transformaría en una fuente de revelaciones inesperadas: “Y bueno, yo sin estudiar el tarot, yo empecé a jugar con ese tarot y yo ahí mismo veía cosas que siento que es canalizar información”.

Fue precisamente jugando con aquellas cartas, y sin conocimientos académicos del tarot, cuando París formuló la pregunta que desencadenó el vuelco emocional. “Por ejemplo, vi cuando “Gato” me estaba poniendo los cachos con el mismo tarot que él me regaló”, comentó París a Más allá del silencio, señalando el momento exacto en que su percepción se confirmó por primera vez.

vi cuando “Gato” me estaba
vi cuando “Gato” me estaba poniendo los cachos con el mismo tarot que él me regaló” - crédito Instagram

La información, más allá de la intuición, se materializó en una carta cuyas implicancias solo se hicieron evidentes después. Al describir cómo se dio la lectura, París detalló: “Yo jugando, jugando, yo no sé, yo jugando como una niña chiquita, yo dije: Bueno, y quiero saber de si este es el amor de mi vida. Tan, tan, tan. Y me salió que me estaba poniendo los cachos, yo lo vi”.

Las cartas, lejos de quedarse en una premonición, encontraban eco en la realidad mediática del momento, según narró la modelo: “Al tiempo, empezaron las revistas a rumorear con el rumor, el rumor, y efectivamente sí habían tenido un pequeño, corto romance. Pero yo lo vi antes con el tarot y ahora es chistoso. En ese momento no fue tan chistoso”.

El impacto de aquel descubrimiento, aunque doloroso, no opacó el significado del vínculo.

París concluyó reconociendo el componente transformador de esa experiencia: “Dolió, pero la vida siempre nos pone esos pequeños dolorcitos del corazón. Y esos dolores del corazón, hablando de la espiritualidad, nos van dando una fuerza, una fortaleza, nos van dando herramientas para uno volverse un ser humano poderoso y grandioso. O sea que ahora le agradezco a ”Gato" haberme regalado ese tarot”.

El secreto de Natalia París para el éxito

El secreto de Natalia París
El secreto de Natalia París para el éxito - crédito nataliaparisartist/Instagram

La artista paisa, con más de treinta años de carrera, atribuye su permanencia en la industria a la disciplina y el compromiso, por eso en Semana, comentó cuáles son los valores que desde pequeña le inculcó su madre para aplicar en la vida y lo que hace por iniciativa propia para sacar adelante sus proyectos profesionales.

He sido así siempre, disciplinada, comprometida y estudiosa. Mi mamá, cuando yo estaba chiquita, me decía: ‘Repite, repite como la naturaleza hasta alcanzar la perfección’. Aún me repite esa frase que adopté como verdad. Estudio mucho, y cada vez me lleno más de seguridad porque tengo la certeza de que siempre estoy mejorando. Y esa certeza me hace sentir que el éxito es inevitable”, contó la modelo colombiana.

Esta mentalidad, según París, ha sido fundamental para adaptarse a los cambios tanto en las pasarelas como en la escena electrónica.

