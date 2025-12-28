Colombiana en Cancún, México, fue atropellada tras violento altercado entre compatriotas en un puesto de tacos

Una mujer de nacionalidad colombiana resultó atropellada durante un altercado en el fraccionamiento Paraíso Maya de Cancún - crédito Paola Chiomante/Reuters

Una colombiana que trabaja en un puesto de tacos en Cancún (México), resultó atropellada luego de protagonizar un fuerte altercado con los que serían sus propios connacionales.

El hecho se habría registrado la noche del jueves 25 de diciembre en el fraccionamiento Paraíso Maya de Cancún, en la Supermanzana 107.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El responsable huyó del lugar, sin que hasta el momento se haya reportado su detención, según los primeros informes de las autoridades.

Detalles del reprochable altercado

El caso ocurrió minutos antes de las 11:00 p. m. sobre el Boulevard Paraíso Maya, donde testigos alertaron al número de emergencias 911 luego de observar que una mujer había sido atropellada durante una discusión.

La mujer trabajaba en un puesto de tacos cuando fue embestida por la camioneta - crédito Paola Chiomante/Reuters

Varios ciudadanos que se encontraban comprando tacos en la zona notificaron a las autoridades sobre lo sucedido. Entre las personas involucradas, los propietarios del puesto de tacos, que serían de nacionalidad colombiana, atendían su negocio cuando otro hombre, también coterraneo, llegó al sitio e inició una disputa por causas que aún no han sido esclarecidas.

De acuerdo con los datos recabados por medios locales mexicanos, tras el intercambio verbal, el hombre abordó su camioneta y, de forma intencional, puso reversa para impactar el puesto de comida, causando graves daños materiales.

Asimismo, durante la maniobra, una mujer fue arrollada, quedando lesionada y tendida en la vía pública.

Entre tanto, se conoció que el conductor implicado abandonó la escena acelerando su vehículo, sin brindar ayuda a la víctima ni asumir la responsabilidad por los daños ocasionados.

El conductor implicado, que también sería colombiano, se dio a la fuga - crédito SSP Michoacán

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja para evaluar a la mujer lesionada y determinaron que no presentaba heridas de gravedad, por lo que recibió atención básica en el sitio y no requirió traslado a un hospital.

Muerte de turista mexicana en un apartamento en Antioquia está bajo investigación judicial

La muerte de una turista mexicana hallada en un apartamento turístico del municipio de El Carmen de Viboral, en el oriente de Antioquia, continúa bajo investigación judicial después de que el hecho ocurriera la noche del 24 de diciembre.

La mujer celebraba la Navidad junto a su pareja sentimental, que fue la última persona en verla con vida y entregó su versión a las autoridades.

De acuerdo con los hechos, la pareja arrendó temporalmente el inmueble para pasar las festividades decembrinas. Según la declaración del hombre, ambos compartían en el apartamento cuando él decidió salir brevemente, asegurando que no existía ningún indicio previo que hiciera pensar en una situación de riesgo para la mujer.

Al regresar, se dirigió al área del jacuzzi y la encontró sumergida e inconsciente. En su testimonio, afirmó: “Cuando volví, ella estaba sumergida y no respondía”.

Indicó que intentó auxiliarla de inmediato con maniobras básicas de reanimación y realizó llamadas a las líneas de emergencia solicitando ayuda.

La mujer fue hallada muerta por su pareja - crédito Colprensa

Pocos minutos después, unidades de la Policía y personal de socorro arribaron al sitio y confirmaron que la turista ya no presentaba signos vitales. Las autoridades retiraron el cuerpo del jacuzzi y lo ubicaron en el interior del apartamento, preservando la escena para los actos urgentes de investigación judicial.

Las autoridades indicaron que, durante la inspección inicial, no se observaron señales visibles de violencia en el cuerpo ni alteraciones evidentes en el lugar. Sin embargo, fueron recolectados otros elementos de interés, entregados a la Fiscalía General de la Nación para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

En el inmueble se encontraron algunas sustancias cuyo origen y posible relación con la muerte están bajo análisis. Todo el material recogido permanece bajo cadena de custodia para estudios técnicos y periciales.

La Policía señaló que se manejan varias hipótesis, entre ellas un posible paro cardiorrespiratorio, aunque voceros oficiales aclararon que la causa del fallecimiento dependerá exclusivamente del dictamen que emita el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las autoridades subrayaron: “Hasta no contar con los resultados forenses no se puede establecer qué ocurrió”.