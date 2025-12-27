Defensa de Santiago Uribe rechazó versiones sobre su rol en la fundación del grupo paramilitar ‘Los 12 apóstoles’: “Son señalamientos infundados”

Defensa de Santiago Uribe rechazó versiones sobre su rol en la fundación del grupo paramilitar ‘Los 12 apóstoles’ - crédito Colprensa

La defensa de Santiago Uribe Vélez sostuvo que la decisión judicial en segunda instancia no representa una determinación definitiva ni el cierre del caso, ya que queda pendiente la revisión de la Corte Suprema de Justicia. Jaime Granados, abogado líder del equipo defensor, subrayó en su comunicado que Uribe Vélez goza plenamente de la presunción de inocencia, recordando que este principio solo se desvirtúa cuando exista una sentencia condenatoria en firme.

El abogado también enfatizó que el proceso, lejos de culminar, enfrenta todavía instancias de impugnación que permitirán al máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria estudiar a fondo los aspectos recurridos.

La defensa insistió en que la decisión judicial aún no constituye cosa juzgada, lo que indica que el proceso sigue abierto y en debate judicial. Granados precisó que Santiago Uribe Vélez fue absuelto en primera instancia y, ante la decisión de segunda instancia, el equipo legal ya prepara el “mecanismo de impugnación especial” para su revisión ante la Corte Suprema de Justicia.

Jaime Granados, abogado líder del equipo defensor, subrayó en su comunicado que su cliente goza plenamente de la presunción de inocencia - crédito Cortesía Jaime Granados

A propósito, puntualizó que en ninguna parte del proceso se estableció una relación entre su representado y Carlos Guillermo y Omar Darío Torres, asegurando: “Por ello, resulta improcedente y carente de fundamento que, transcurridos más de treinta (30) años, se intente asociar a mi representado con los hechos referidos mediante publicaciones periodísticas que no cuentan con soporte probatorio suficiente, tratándose de un asunto que corresponde exclusivamente al ámbito de competencia de la administración de justicia y que continúa siendo objeto de debate judicial”.

El equipo jurídico remarcó la vigencia del principio de presunción de inocencia, citando su reconocimiento tanto en la Constitución Política de Colombia como en diferentes tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado colombiano. Granados subrayó: “El señor Santiago Uribe Vélez, como cualquier ciudadano, goza plenamente de la presunción de inocencia, la cual se mantiene incólume hasta tanto no exista una sentencia condenatoria en firme que declare lo contrario”.

En el tramo final de su declaración, Granados defendió tanto a Santiago Uribe Vélez como al expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a rumores y publicaciones recientes. Recalcó: “En esa misma línea, debe precisarse que el señor Álvaro Uribe Vélez, a quien igualmente represento, no ha sido requerido ni vinculado por la justicia en relación con estos hechos. Por tanto, los señalamientos que intentan asociarlo resultan infundados”, según el comunicado difundido. Asimismo, especificó que la participación de Álvaro Uribe Vélez en el proceso de su hermano se limitó estrictamente al rol de testigo, por el lazo familiar.

El togado pidió mesura a los medios de comunicación por publicar versiones que afecten el buen nombre de su cliente - crédito Cortesía Jaime Granados

El togado instó a la opinión pública escuchar la versión de Santiago Uribe Vélez, además de permitirle su derecho a la defensa con el fin de que se puedan debatir las versiones que buscan afectar su honra y buen nombre.

“Se realiza un llamado respetuoso a los medios de comunicación para que el ejercicio del periodismo se desarrolle en cumplimiento de su función social, con apego a la ética y a los principios constitucionales que sustentan una democracia responsable. Pese a haberse difundido diversas manifestaciones descalificatorias en contra del señor Santiago Uribe, no se brindó la oportunidad de pronunciarse sobre el contenido de la nota, ni se permitió a su defensa realizar las apreciaciones correspondientes. La omisión de este espacio para controvertir señalamientos de carácter calumnioso configura un claro sesgo informativo, contrario a los estándares del ejercicio periodístico responsable”, expuso Granados.

Jaime Granados defendió la intervención de Álvaro Uribe en el proceso de su hermano - crédito Mariano Vimos / Colprensa

Y agregó: “Se invita a la comunidad en general a informarse a través de fuentes abiertas, verificables e imparciales, debidamente alineadas con los principios de objetividad y rigor informativo, respecto de los hechos relacionados con este asunto en particular”.