Petro se fue contra Cathy Juvinao por criticar su decisión de no financiar las becas de Colfuturo: “⁠¡Hermanita por Dios!; cómo se le ocurre”

El retiro del financiamiento estatal al Programa Crédito Beca (PCB) de la Fundación Colfuturo, confirmado por el Gobierno nacional y vigente a partir de 2026, marca el fin de una cooperación de más de 20 años entre el Estado y uno de los principales instrumentos para el acceso de profesionales colombianos a estudios de posgrado en el extranjero.

La decisión, explicada en un contexto de debate sobre equidad, exigirá a Colfuturo redefinir su modelo de operación y explorar nuevas alternativas de financiamiento para asegurar la continuidad del programa.

De acuerdo con las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en sus redes sociales, la distribución histórica de los recursos del PCB ha favorecido principalmente a los sectores sociales altos.

La resolución afectará la continuidad del principal esquema de apoyo educativo internacional, obligando a la fundación a replantear su sostenibilidad y a buscar alternativas tras el cese de la alianza estatal - crédito @petrogustavo/ X

El mandatario afirmó: “Solo el 1% de los recursos ha llegado a jóvenes del estrato 1, y apenas el 26% ha beneficiado a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que representan cerca del 80% de la población joven del país”. Petro enfatizó que “el 74% de los recursos ha sido destinado a personas de estratos 4, 5 y 6, y los estratos 5 y 6 concentran el 41% del total, pese a ser minoría”.

Sostuvo además que este esquema favorece la persistencia de la desigualdad y, criticando el modelo crediticio, declaró: “Dar 90 doctorados al año con créditos no le sirve a Colombia. Solo los ricos pueden pagarlos; los pobres terminan saliéndose de la carrera o endeudados, como ocurre con el Icetex. El crédito no es la salida”.

Cathy Juvinao criticó el corte a la financiación a Colfuturo por parte del Gobierno Petro - crédito @CathyJuvinao/X

La medida avalada por el jefe de Estado generó una lluvia de críticas, especialmente en el sector de oposición a su Gobierno. Para la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Cathy Juvinao, la decisión es incomprensible.

Así mismo, desestimó el argumento del gobernante de los colombianos sobre el acceso de las becas a las personas de los estratos más bajos.

“El presidente campeón de la ignorancia y de la manipulación no entiende que las becas para universidades en el exterior no llegan al estrato 1 porque sencillamente estas personas no logran ni siquiera terminar el colegio. Y como gobernante no ha cerrado esas brechas en nada”, señaló Juvinao.

La respuesta de Petro a sus críticos

Las críticas de la legisladora Juvinao fueron rápidamente contestadas por Gustavo Petro, que aseguró que su propuesta busca mayor acceso a educación superior, factor que, en su opinión, no ocurre con la financiación a Colfuturo.

El primer mandatario sostuvo que el 74% de los recursos ha sido destinado a personas de estratos 4, 5 y 6, y los dos últimos concentran el 41% del total, pese a ser minoría - crédito @petrogustavo/X

“Hermanita por Dios!; como se le ocurre que es muy bueno que a los jóvenes del estrato 1, 2 y 3 que llegan a ser el 80% de la juventud colombiana, con dineros públicos solo les entreguen el 26% de recursos para estudiar y es con créditos cuasibancario ¿Usted sabe cuál es el porcentaje de estudiantes de estrato 1, 2 3 en las universidades de Colombia? (sic)”, expuso el mandatario.

Y agregó:“¿Por qué es aporofóbica? La constitución prohíbe que los recursos públicos subsidien a personas que no tengan vulnerabilidad y específica cuales grupos son. ¿Sabe que grupos son? (sic)”.

A su vez, el presidente Petro afirmó que los responsables de manejar la entidad son miembros de las altas esferas del país, por lo que establecieron tasas de interés en vez de facilitar el acceso a las becas.

“Sabe usted que la junta directiva de Colfuturo está conformada por los dueños o representantes de los grandes grupos del país y que por eso montaron un fondo basado en el crédito y la tasa de interés?”, cuestionó.

La intención del gobernante, según sostuvo, es buscar por medio del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación entregar las becas y subsidios a los estudiantes interesados en cursar estudios de posgrado en el exterior.

“Minciencias ha montado un fondo para otorgar subsidios completos del estado para estudiar doctorados en el exterior que el país necesita, eso no es para familias pudientes. Y no empiece a llenar sus trinos de groserías contra mi, por favor, por usted misma, porque la grosería es solo un medidor del tamaño del cerebro (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.