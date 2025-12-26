Colombia

En Colombia el 10% más rico concentra el 71% de la riqueza, aseguró Gustavo Petro: se basó en informe internacional

Colombia mantiene una de las mayores desigualdades económicas a nivel global, según el más reciente informe del World Inequality Lab, citado por el presidente

El presidente replicó la información
El presidente replicó la información de un informe internacional sobre la desigualdad

El presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales, luego de su alocución presidencial, sobre la fuerte desigualdad en el país, reflejada en la extrema concentración de riqueza en el país, y citó los resultados del más reciente Informe sobre la Desigualdad Mundial.

De acuerdo con el mandatario, el 10% de los colombianos más ricos posee el 71% de la riqueza nacional, que es, según el jefe de Estado, una proporción que refleja el crecimiento de la brecha social.

El reporte dice, textualmente: “En Colombia, la desigualdad sigue siendo muy alta y ha aumentado en la última década. El 10% de los que más ganan capta alrededor del 60% del ingreso total, mientras que el 50% con menos ingresos recibe alrededor del 7%. La concentración de la riqueza es aún mayor: el 10% más rico posee alrededor del 71% de la riqueza total y el 1% más rico casi el 38%”.

El análisis, elaborado por el World Inequality Lab y coordinado por economistas como Lucas Chancel, Ricardo Gómez-Carrer, Rowaida Moshrif y Thomas Piketty, mostró que la desigualdad en Colombia se mantiene entre las más altas del mundo.

Este es el apartado de
Este es el apartado de Colombia que contiene el reporte internacional. Indica que la desigualdad ha incrementado en la última década

La relación entre ambos extremos se amplió de 59 a 90 en la última década, según los datos publicados en diciembre de 2025.

El documento citado por Petro afirmó que aunque el ingreso medio per cápita se ubica en torno a 12.000 euros anuales (aproximadamente 51 millones de pesos colombianos), la riqueza media asciende a 39.000 euros, una diferencia que da testimonio de las asimetrías estructurales del país.

Desigualdad en el trabajo, en Colombia

En el campo laboral, el informe destacó un modesto aumento en la participación femenina, que pasó del 36,2% al 39,4% en la última década.

Este progreso, sin embargo, no ha logrado reducir de forma sustancial la desigualdad de ingresos, que sigue mostrando “signos limitados de convergencia”.

Alrededor del mundo, sin embargo, el World Inequality Lab advirtió que la concentración patrimonial no es exclusiva de Colombia.

El 10% más rico de la población global concentra el 75% del patrimonio y capta más de la mitad de los ingresos totales. El 0,001% más acaudalado controla más activos que la mitad de la humanidad y este fenómeno se ha acelerado desde los años noventa.

El estudio involucró a más de 200 investigadores y resaltó la influencia de factores como el cambio climático y el género en la ampliación de la brecha.

El 10% más rico del planeta es responsable del 77% de las emisiones globales, mientras que los sectores más pobres —que solo generan el 3%— sufren más sus consecuencias, aseguró el estudio.

En cuanto al género, las mujeres reciben apenas una cuarta parte de los ingresos laborales totales, un porcentaje que permanece casi sin variaciones desde 1990.

Petro se peleó con académico por temas de desigualdad en Colombia

El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a las críticas del académico Camilo Pardo, que cuestionó el uso del resentimiento social como herramienta política en un país marcado por profundas brechas sociales.

El intercambio, que tuvo lugar en redes sociales, volvió a poner en primer plano el debate sobre desigualdad, polarización y democracia en Colombia.

Camilo Pardo, investigador y profesor de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Javeriana, advirtió sobre los riesgos de apelar al rencor como motor electoral.

El reciente intercambio entre Gustavo
El reciente intercambio entre Gustavo Petro y Camilo Pardo pone en primer plano el complejo papel del resentimiento en la política y los retos para edificar un pacto social duradero en Colombia

En una reflexión que publicó en redes sostuvo que “excitar el resentimiento en una patria minada por la desigualdad es una táctica electoral eficaz; pero un país que se alimenta de rencor jamás edifica futuro”.

La respuesta del jefe de Estado fue directa. Desde su cuenta oficial en la red social X, Petro rechazó la idea de que el resentimiento provenga de señalar las desigualdades existentes y afirmó que “el rencor no sale de mostrar la desigualdad, sale de que hay desigualdad y desde hace siglos”. En su planteamiento, el origen del malestar social es estructural y no discursivo.

El mandatario insistió en que la superación de ese rencor solo es posible mediante transformaciones concretas. En ese sentido, aseguró que “lo que acaba el rencor, lo que permite construir el pacto social o el contrato social si quiere (Rousseau), es la construcción real de la equidad, de la solidaridad y de la libertad”, principios que, según dijo, constituyen la base de una democracia liberal.

<br>

