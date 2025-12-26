Cony Camelo reveló que recibió amenazas de muerte tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’: “La gente cree que la televisión es real”

Cony Camelo confesó que, tras su participación en MasterChef Celebrity, recibió amenazas de muerte que afectaron profundamente su vida personal y la llevaron a buscar ayuda profesional para enfrentar la ansiedad y el miedo - crédito Cortesía Canal RCN

Cony Camelo, reconocida actriz colombiana recordada por su papel de Hilda en la telenovela Los Reyes, compartió recientemente los motivos por los que se arrepintió de participar en el reality MasterChef Celebrity Colombia.

En una entrevista, Camelo relató la compleja situación que vivió tanto durante como después de su paso por el programa, al punto de calificar la experiencia como “de psiquiatra”.

La actriz, quien formó parte de la edición 2024 de MasterChef Celebrity, aceptó el reto de competir junto a otras figuras del entretenimiento nacional. Desde el inicio, su presencia generó conversación constante entre televidentes, tanto por su desempeño culinario como por su forma directa y frontal de enfrentar la competencia. Sin embargo, la exposición mediática tuvo un costo alto en su vida personal. “Viví encerrada todo el año pasado. Me tocó ir al psiquiatra porque me daba mucha ansiedad salir a la calle; y me daba miedo de lo que le pudieran hacer a mis papás”, confesó Camelo, quien tiene 48 años.

La actriz aseguró que el programa la hizo quedar mal ante el público - crédito Canal RCN

Durante la emisión del programa, la actitud y el estilo de Cony Camelo desataron opiniones divididas. Mientras algunos espectadores valoraron su autenticidad, otros reaccionaron con críticas e insultos reiterados en redes sociales. Con el tiempo, los comentarios negativos cruzaron el límite del debate público y se convirtieron en amenazas de muerte directas. “El hate de MasterChef fue inigualable... de psiquiatra”, afirmó la actriz, quien aseguró que la magnitud de los mensajes la llevó a vivir momentos de miedo y angustia constantes.

Camelo explicó que no solo ella fue blanco de amenazas, sino también su entorno cercano, lo que afectó su tranquilidad y alteró su rutina diaria. La presión y el acoso digital la llevaron a buscar ayuda profesional para afrontar el impacto emocional que le dejó la experiencia. “Allí la gente se entera solo del 10% de lo que en realidad sucede y la gente le cree a la televisión, eso es muy peligroso. Me arrepentí muchísimo de participar”, concluyó la actriz sobre su paso por el reality culinario.

La revelación de Cony Camelo pone sobre la mesa las consecuencias que puede tener la exposición mediática en realities de alto alcance, así como la importancia de atender los problemas de salud mental derivados del acoso y la presión social.

La actriz advirtió sobre el peligro de que la opinión pública se base únicamente en lo que muestran las cámaras, recordando que detrás de cada personaje televisivo hay una persona real enfrentando situaciones complejas más allá de la pantalla.

Camelo recibió amenazas de muerte tras su paso por el programa - crédito cortesía Canal RCN

Ante las palabras de Cony, los internautas no dudaron en reaccionar en redes sociales, donde aseguraron que la actriz se estaría culpando a la producción por sus acciones. “Ahora el canal le salió a deber por ser una grosera”, “O sea que los insultos a Franko se los inventó RCN”, “nadie me hará quererte Cony”, “sabes que eres una mierda de persona”.

El polémico paso de Cony por MasterChef

Cony Camelo fue una de las participantes más comentadas y polémicas en la edición 2024 de MasterChef. Reconocida por su carácter frontal y autenticidad, la actriz protagonizó varios momentos de tensión dentro del reality, tanto en la cocina como en la convivencia con sus compañeros y el jurado.

Su eliminación ocurrió luego de presentar unos pasteles de pavo que se quemaron por un descuido, pero su paso por el programa estuvo marcado por situaciones que trascendieron la competencia gastronómica. Uno de los episodios más recordados fue su enfrentamiento con la chef Adria Marina, quien criticó duramente su preparación de risotto. Camelo respondió que la chef tenía su propia receta y que no fue muy gentil en su trato, lo que generó debate entre los concursantes y los televidentes.

Las críticas en plataformas digitales se volvieron una constante, y Cony insistió en que “la gente se come ese cuento” de la televisión y no distingue entre la edición del programa y la realidad personal de los concursantes, además de los altercados que tuvo con el comediante Franko.

Internautas le recordaron el trato que tuvo con Franko en la cocina del programa ' - crédito Canal RCN

A pesar de las especulaciones sobre posibles enemistades en el set, la presentadora Claudia Bahamón expresó públicamente su apoyo a Camelo, calificándola como una persona espectacular y pidiendo respeto hacia ella en redes sociales.

Tras su salida del programa, Cony reflexionó sobre el costo emocional y personal de su participación, asegurando que, aunque experimentó aprendizajes y transformaciones, no volvería a participar en un formato similar debido a la presión y las consecuencias vividas.