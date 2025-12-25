Colombia

Icetex condonará cerca de 38.000 millones de pesos a más de 22.400 jóvenes que regularicen sus pagos: estos son los canales de atención

Los estudiantes y egresados cuentan con distintos caminos para refinanciar, ponerse al día y recuperar oportunidades legales y financieras con la entidad

ICETEX condonó hasta el 100%
ICETEX condonó hasta el 100% de intereses corrientes vencidos y moratorios, sumando un total de 37.626 millones de pesos en beneficios - crédito Icetex

La Jornada de Soluciones del Icetex cerró el 2025 con una participación sobresaliente y resultados que beneficiaron a miles de colombianos. En total, 22.424 beneficiarios de crédito educativo alcanzaron acuerdos de pago para regularizar su situación y acceder a la condonación de hasta el 100% de intereses corrientes vencidos y moratorios, suma que en conjunto representa 37.626 millones de pesos.

La iniciativa se llevó a cabo entre el 18 de noviembre y el 20 de diciembre, permitiendo a quienes han enfrentado dificultades en el pago de sus obligaciones encontrar alternativas para ponerse al día y mejorar su historial crediticio.

De acuerdo con el balance oficial, los acuerdos logrados durante la jornada se distribuyeron en diferentes modalidades: 8.842 personas optaron por la normalización de sus créditos, 6.276 por la refinanciación, 6.556 realizaron abonos, 875 interrumpieron temporalmente el pago, 753 pagaron la totalidad de la deuda (extinción) y 500 más accedieron a la refinanciación por mora menor a 90 días.

El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, destacó el impacto social de la estrategia: “Las Jornadas de Soluciones son espacios propicios para que mancomunadamente se logren los acuerdos de pago, los beneficiarios se pongan al día y el Icetex, haciendo un importante esfuerzo económico, condone hasta el 100% de intereses moratorios. Velamos por el bienestar de nuestras usuarias y usuarios y la apertura a nuevas oportunidades para estas personas”.

Estudiantes y egresados con créditos
Estudiantes y egresados con créditos educativos obtuvieron opciones para regularizar su situación, como normalización, refinanciación, abonos e interrupciones - crédito Icetex

El análisis de los acuerdos alcanzados reveló que 18.101 casos (equivalentes al 76,9%) correspondieron a egresados que se encuentran en etapa de amortización, es decir, que ya terminaron sus estudios y están pagando su crédito.

Por otro lado, 5.701 negociaciones (23,1%) beneficiaron a jóvenes que aún cursan su formación y pagan un porcentaje de sus créditos durante el periodo académico. Esta segmentación muestra la amplitud de la cobertura y la importancia de la medida tanto para profesionales como para estudiantes activos.

En cuanto a la distribución territorial, Bogotá, Atlántico, Córdoba, Bolívar y Valle del Cauca fueron los departamentos con mayor número de acuerdos, alcanzando en conjunto 12.463 negociaciones de las 22.424 totales. Este resultado evidenció una participación significativa en regiones donde tradicionalmente existe una alta demanda de créditos educativos y una importante población de estudiantes universitarios.

ICETEX mantiene habilitados múltiples canales,
ICETEX mantiene habilitados múltiples canales, como líneas gratuitas, chat, click to call y videollamada, para brindar soluciones a usuarios en mora - crédito Icetex

Ponerse al día con el Icetex no solo supone el alivio de la condonación de intereses vencidos, sino que también brinda beneficios adicionales: ahorro de dinero, un reporte positivo ante las centrales de riesgo y la posibilidad de acceder a nuevas financiaciones con la entidad. Estos factores contribuyen a mejorar el historial crediticio de los usuarios y a abrir nuevas oportunidades de acceso a la educación superior y otros servicios financieros.

A partir de eso, el Icetex anunció que mantendrá abiertos sus canales de atención para quienes no lograron participar en la jornada y presentan mora en sus créditos. Los usuarios pueden comunicarse sin salir de casa a través de líneas gratuitas y servicios digitales.

Para personas con mora entre 31 y 90 días, están disponibles la línea nacional 018000112845, la línea de Bogotá (601) 3073070 y los canales de chat, clic to call y videollamada en el portal web oficial. Quienes tengan mora superior a 91 días pueden utilizar la línea nacional 018000119716, la línea de Bogotá (601) 7490211 y las plataformas digitales específicas habilitadas para este tipo de casos.

Ponerse al día con Icetex
Ponerse al día con Icetex permite ahorrar, mejorar el historial crediticio y acceder nuevamente a financiamiento para educación superior - crédito Pixabay - Icetex

Las alternativas para normalizar la cartera incluyen la extinción (pago total de la obligación), la normalización (cancelación de la totalidad del saldo vencido) y la refinanciación (modificación del plazo y valor de la cuota), todas contempladas en el reglamento de recuperación de cartera del Icetex. Los interesados en acceder a estas opciones pueden consultar información detallada e iniciar sus trámites en https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos.

La entidad reiteró su compromiso de acompañar a sus usuarios en la búsqueda de soluciones, promoviendo la educación financiera y el acceso a condiciones más favorables para quienes han confiado en el crédito educativo como herramienta de movilidad social y mejoramiento de la calidad de vida.

