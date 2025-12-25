Colombia

Ejército y Policía rescatan a conductor secuestrado por presuntos integrantes del Clan del Golfo en Valdivia, Antioquia

La rápida intervención de las autoridades permitió frustrar la extorsión, capturar a los responsables y garantizar la seguridad del transportador

Las autoridades muestran a los dos presuntos integrantes del Clan del Golfo capturados en flagrancia tras el rescate del conductor en Valdivia - crédito Policía de Antioquia

El norte de Antioquia volvió a evidenciar los riesgos que enfrentan los transportadores de carga en sus carreteras luego del rescate exitoso de un conductor secuestrado el pasado 23 de diciembre en una vía del municipio de Valdivia.

Según los reportes oficiales, la rápida y coordinada acción del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación frustró una extorsión y permitió la liberación del ciudadano sin lesiones.

Este hecho se suma a los ocho secuestros registrados contra conductores de carga en la región durante este año, lo que ha motivado un refuerzo de la presencia militar y policial en los corredores más críticos.

El operativo se realizó bajo el desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus, que busca proteger a la población civil y garantizar la seguridad en los corredores viales estratégicos. Las autoridades destacaron que la rapidez de la respuesta fue clave, ya que la denuncia se activó de inmediato tras la interceptación del vehículo por parte de los captores, identificados como presuntos miembros del Clan del Golfo.

La banda exigía siete millones de pesos por la liberación del conductor y amenazaba con atentar contra su vida si no se cumplían sus demandas.

Miembros del Clan del Golfo han sido señalados por múltiples delitos de extorsión y secuestro en el norte de Antioquia - crédito red social X

Según el informe oficial, el incidente comenzó cuando dos hombres armados interceptaron el furgón del transportador, que contenía alimentos perecederos, y lo obligaron a desviarse de la carretera principal hacia una zona boscosa cercana. Allí lo mantuvieron bajo intimidación mientras imponían sus exigencias económicas. La víctima fue retenida durante un tiempo limitado, gracias a la pronta intervención de las fuerzas de seguridad.

El despliegue de la Policía y el Ejército incluyó un cerco de seguridad en la zona rural de Valdivia. En la operación fue determinante el apoyo del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que permitió ubicar con precisión el lugar donde mantenían retenido al conductor.

La presión ejercida por las autoridades llevó a que los secuestradores trasladaran a la víctima junto con su vehículo hacia la carretera principal, lo que facilitó su rescate y la captura en flagrancia de los implicados, uno de ellos menor de edad. Posteriormente, los dos aprehendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de secuestro extorsivo.

El conductor de un vehículo de carga fue secuestrado en una vía de Valdivia, pero fue rescatado sin lesiones gracias a la rápida acción de la Policía y el Ejército - crédito Colprensa

Tras la liberación, el conductor recibió atención médica y acompañamiento psicológico antes de reunirse con su familia. Por su parte, la carga fue custodiada hasta completar su ruta, evitando pérdidas económicas para la empresa de transporte.

En lo corrido de 2025, las amenazas a los transportadores se han intensificado, principalmente por la presencia del Clan del Golfo y disidencias de las Farc, quienes en las últimas semanas han incrementado los ataques a la Fuerza Pública y los delitos de secuestro y extorsión.

La situación ha obligado a reforzar los operativos de vigilancia en los corredores más vulnerables y a emitir recomendaciones especiales para quienes se movilizan en temporada decembrina, cuando el flujo de mercancía es más alto y la delincuencia aprovecha para perpetrar extorsiones.

En un hecho paralelo, el Gobierno Nacional definió mediante la resolución 471 de 2025 que el Clan del Golfo permanecerá en tres zonas de ubicación temporales hasta el 31 de diciembre del próximo año, en desarrollo de los acuerdos alcanzados durante el último ciclo de diálogos con la delegación oficial.

Con la resolución, las extradiciones y órdenes de captura a miembros del Clan del Golfo quedan congeladas - crédito X

La disposición establece la suspensión de las órdenes de captura, incluyendo aquellas con fines de extradición, mientras los miembros del grupo armado permanezcan en estas zonas, que comprenden la zona rural de Tierralta en Córdoba y los municipios de Unguía y Belén de Bajirá en Chocó.

La resolución indica que el Estado asume la responsabilidad de garantizar la seguridad en estos territorios y que las autoridades civiles continuarán ejerciendo sus funciones, asegurando que el Estado social de derecho se mantenga plenamente vigente en todas las áreas involucradas.

