Colombia

Una familia intenta subir una nevera a un bus en Barranquilla y generó una oleada de reacciones en las redes: “Va pa’ adentro”

El suceso fue registrado en video por varios pasajeros y difundido en diversas plataformas digitales, mientras testigos observaban los esfuerzos por ingresar el electrodoméstico en el transporte público urbano de la ciudad

Guardar
El video viral muestra los
El video viral muestra los esfuerzos de varios miembros de la familia al intentar introducir la nevera por la puerta trasera del bus - crédito Captura de Video @ojokilla/Instagram

Una familia en Barranquilla intentó transportar una nevera en un bus del servicio público de la ciudad, generando una amplia difusión del hecho en diversas redes sociales por lo inusual de la escena.

La popularidad del video surgió tras ser compartido por conductores y testigos en plataformas digitales, entre ellos, el usuario @ojokilla de Instagram, mostrando cómo varios miembros del grupo trataban de introducir sin éxito el electrodoméstico gris por la puerta trasera del vehículo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Incluso, en la grabación, realizada desde otro automóvil, captó la frase “Lo que va para dentro, va para dentro” hecha por uno de los ocupantes del vehículo particular.

Finalmente, al darse cuenta de que el acceso era más estrecho que la nevera, los involucrados optaron por bajarla para evitar un posible daño.

Entre las reacciones en redes sociales, una joven invitó a evitar prejuicios y resaltó: “No juzguemos sin saber la razón. No sabemos si el señor es dueño del bus y estaría libre”.

A lo que otros internautas agregaron comentarios sobre lo que catalogaron como ‘la ingeniosidad costeña’ y la frecuencia de situaciones singulares como esta en Colombia y, especialmente, en Barranquilla.

Si bien no se especifica si la familia logró subir finalmente la nevera al bus, los usuarios hicieron eco del episodio en las plataformas digitales, remarcando su aprecio por el carácter distintivo de ‘La Arenosa’.

Temas Relacionados

Video viralBarranquillaNeveraNevera en un busTrasteo de nevera en un busRedes socialesColombia-Noticias

Más Noticias

Grupo de asaltantes que fingía ser clientes fueron enviados a prisión en Medellín: se les atribuye 20 robos

Una investigación determinó que los sospechosos operaron de forma reiterada, empleando distracción, amenazas y coordinación para extraer dinero de cajas registradoras

Grupo de asaltantes que fingía

Jefe de Egan Bernal en el Ineos Grenadiers aseguró que el colombiano podría ganar otra grande vuelta en el futuro: “Seguro que es él”

Thomas respalda la proyección de Egan Bernal, convencido de que puede volver a conquistar una gran vuelta ciclística, inspirado en su fortaleza tras superar una grave lesión y el respaldo del renovado equipo Ineos

Jefe de Egan Bernal en

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025 EN VIVO: estas son las novedades de la bolsa de jugadores del fútbol colombiano

Mientras el fútbol colombiano entra en el receso por las festividades de fin de año, los equipos de la Liga BetPlay se mueven para reforzar sus plantillas de cara a la temporada 2026

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Inteligencia militar rastrea a líder del ELN tras filtración de datos de la Fuerza Pública

Autoridades investigan la fuga de bases de datos oficiales que permitió al ELN planear ataques, mientras una mujer identificada como alias Johana encabeza las operaciones del grupo armado

Inteligencia militar rastrea a líder

“Me siento todavía con mi corazón lastimado”: Marcela Reyes habló de los momentos más complicados del 2025

Tras la desaparición y fallecimiento de su expareja, el cantante B King, Marcela Reyes relató los desafíos emocionales y personales que atravesó durante el año

“Me siento todavía con mi
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

“Me siento todavía con mi

“Me siento todavía con mi corazón lastimado”: Marcela Reyes habló de los momentos más complicados del 2025

Nicolás Arrieta se sometió a procedimiento estético antes de entrar a ‘La casa de los famosos’: “Un ligero accidente”

Epa Colombia organizó despedida para sus empleados, pese a estar en prisión: “Gracias por no hundir el barco”

¿No sabe qué regalar en Navidad? Recomendaciones para que quede bien parado con el obsequio

Qué son y cómo se juegan los aguinaldos: estas son las reglas del tradicional juego navideño

Deportes

Jefe de Egan Bernal en

Jefe de Egan Bernal en el Ineos Grenadiers aseguró que el colombiano podría ganar otra grande vuelta en el futuro: “Seguro que es él”

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025 EN VIVO: estas son las novedades de la bolsa de jugadores del fútbol colombiano

James Rodríguez volvería a viejo conocido tras su salida del Club León, esto dice la prensa mexicana

El colombiano Jefferson Lerma batió importante récord con el Crystal Palace de Inglaterra: así lo celebró su equipo

Unión Magdalena confirmó la transferencia de figura del equipo al Junior de Barranquilla, campeón de la Liga BetPlay