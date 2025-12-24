Una familia intenta subir una nevera a un bus en Barranquilla y generó una oleada de reacciones en las redes: “Va pa’ adentro”

El video viral muestra los esfuerzos de varios miembros de la familia al intentar introducir la nevera por la puerta trasera del bus - crédito Captura de Video @ojokilla/Instagram

Una familia en Barranquilla intentó transportar una nevera en un bus del servicio público de la ciudad, generando una amplia difusión del hecho en diversas redes sociales por lo inusual de la escena.

La popularidad del video surgió tras ser compartido por conductores y testigos en plataformas digitales, entre ellos, el usuario @ojokilla de Instagram, mostrando cómo varios miembros del grupo trataban de introducir sin éxito el electrodoméstico gris por la puerta trasera del vehículo.

Incluso, en la grabación, realizada desde otro automóvil, captó la frase “Lo que va para dentro, va para dentro” hecha por uno de los ocupantes del vehículo particular.

Finalmente, al darse cuenta de que el acceso era más estrecho que la nevera, los involucrados optaron por bajarla para evitar un posible daño.

Entre las reacciones en redes sociales, una joven invitó a evitar prejuicios y resaltó: “No juzguemos sin saber la razón. No sabemos si el señor es dueño del bus y estaría libre”.

A lo que otros internautas agregaron comentarios sobre lo que catalogaron como ‘la ingeniosidad costeña’ y la frecuencia de situaciones singulares como esta en Colombia y, especialmente, en Barranquilla.

Si bien no se especifica si la familia logró subir finalmente la nevera al bus, los usuarios hicieron eco del episodio en las plataformas digitales, remarcando su aprecio por el carácter distintivo de ‘La Arenosa’.