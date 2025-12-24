Zulma Guzmán sigue detenida en Londres: autoridades aclararon estado de salud de la mujer señalada de envenenar a la niñas en Bogotá

El Ministerio de Justicia confirmó que, hasta ahora, no existen reportes oficiales desde Reino Unido sobre problemas de salud que impidan el traslado de Guzmán a Colombia - crédito Montaje Infobae

Colombia permanece atenta al proceso de extradición de Zulma Guzmán, señalada como la presunta responsable del envenenamiento con talio de dos niñas en Bogotá entre el 5 y el 9 de abril de este año.

La mujer fue capturada recientemente en Londres, donde era buscada internacionalmente bajo una circular roja de Interpol, tras la muerte de las menores.

El caso tomó un giro el pasado miércoles 17 de diciembre de 2025, cuando medios británicos reportaron que una mujer, identificada como Guzmán, fue rescatada en aguas del río Támesis en un aparente intento de suicidio.

Desde entonces, el Ministerio de Justicia colombiano mantiene un seguimiento cercano de la situación, con el objetivo de lograr que Guzmán sea extraditada antes de finalizar 2025 y así enfrente los cargos ante la justicia nacional.

Ministro de Justicia descarta barreras médicas y asegura avance en la entrega de Zulma Guzmán

El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, se refirió al estado de salud de Guzmán, debido a rumores sobre posibles afecciones.

Idárraga precisó que, hasta el momento, no existe una comunicación oficial del Reino Unido indicando que la salud de la acusada impida su extradición.

“Hasta donde tenemos entendido no hay una afectación a la salud, más allá de la que medianamente se supo. No hay una comunicación oficial de Reino Unido poniendo en consideración que, por razones de salud, por ejemplo, no se pueda extraditar. En estos momentos las comunicaciones están dadas para que ella venga y le ponga la cara a la justicia por los asesinatos en los que presuntamente ella está involucrada”, explicó el funcionario.

El ministro detalló que el trámite de extradición con Reino Unido ya está en marcha desde la semana pasada.

“Estamos es a la espera de su respuesta y en caso de su aprobación será en cuestión de semanas, cuando ya podamos tener a esta señora aquí en manos de la Fiscalía General de la Nación para que responda”, afirmó Idárraga.

Andrés Idárraga confirma que Reino Unido no ha reportado obstáculos sanitarios para extraditar a Guzmán

Respecto a la salud mental de Guzmán, el ministro subrayó que no existe, por parte de las autoridades del Reino Unido, un dictamen oficial que impida su traslado.

“Manifestaron más por parte de la defensa de la señora Zulma una presunta afectación a la salud; por ahora, no hay un dictamen oficial, está en verificación, y una vez se descarte o se afirme que esa situación existe en materia de salud, se tomará la determinación por parte de Reino Unido para que pueda venir aquí a ponerle la cara a la Justicia”, concluyó.

Relación de Zulma Guzmán y su estrecha relación con mentalista

La investigación sobre el envenenamiento con talio de dos niñas en Bogotá, ocurrido en abril de 2025, tomó un giro inesperado tras revelarse la estrecha relación entre Zulma Guzmán Castro, empresaria de 54 años, y un mentalista conocido como ‘J’.

Este vínculo fue confirmado por la fiscal Elsa Cristina Reyes, quien lidera el caso y ordenó la inspección del consultorio esotérico del mentalista, ubicado en el norte de la capital.

Guzmán permanece hospitalizada en Londres bajo observación médica, luego de haber sido rescatada del río Támesis en un aparente intento de suicidio, episodio que las autoridades británicas mantienen bajo análisis.

La empresaria Zulma Guzmán habría tenido una "relación clandestina" con el padre de una de las menores que murieron

Paralelamente, la Fiscalía estableció que el paquete de frambuesas cubiertas de chocolate, contaminado con talio y que desencadenó el envenenamiento, fue enviado desde el mismo edificio donde funciona el consultorio del mentalista. Este hallazgo motivó el allanamiento del lugar por parte de las autoridades judiciales.

Durante su declaración, ‘J’ relató que Guzmán acudía a su consultorio debido a conflictos sentimentales con un hombre casado, identificado como Juan de Bedout, quien había finalizado la relación.

El mentalista aseguró que la empresaria llegó alterada tras presenciar a su expareja acompañado de otra mujer. En esas fechas, Guzmán también realizó otras actividades en Bogotá, como asistir a una veterinaria y a su odontólogo.

Además del caso de las niñas, la investigación se amplió al conocerse detalles sobre la muerte de Alicia Grahan Sardi, esposa de Juan de Bedout, quien falleció en 2021 por cáncer.

Informes forenses detectaron altas concentraciones de talio en su organismo durante la pandemia, lo que ha generado inquietud en el ámbito judicial.

Ante las autoridades, Guzmán negó las acusaciones y afirmó ser víctima de un montaje, señalando que sus viajes respondían a motivos laborales. Sin embargo, la evidencia sobre el origen del paquete la mantiene en el centro de la investigación.