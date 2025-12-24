Colombia

Conozca algunos de los planes en Bogotá, por si no viaja para Navidad y Año Nuevo

Un aumento en la preferencia por la capital se atribuye a la diversidad de actividades festivas y la variedad de propuestas hoteleras para las celebraciones de diciembre

Guardar
Bogotá espera recibir 1.355.000 turistas
Bogotá espera recibir 1.355.000 turistas en diciembre de 2025, un récord impulsado por su oferta cultural y eventos festivos- crédito Ruta de la Navidad Bogotá

Las previsiones para diciembre de 2025 proyectan un crecimiento notable del turismo en Bogotá, con esperados 1.355.000 visitantes, una cifra que representa un aumento cercano al 20% respecto al 2024, según el Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

El sector hotelero ha respondido a este auge organizando propuestas variadas para atender la demanda de celebraciones durante las fechas clave de Navidad y Año Nuevo. En Hilton Bogotá, las alternativas para la noche del 31 de diciembre cubren varias preferencias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El restaurante La Ventana ofrecerá una cena de Fin de Año inspirada en sabores internacionales y clásicos de la época, en el que se podrán degustar ceviches, sushi, carnes a la parrilla y postres festivos. Otras propuestas incluyen el Rooftop Sky Lounge, donde el buffet de asados y las estaciones en vivo se disfrutarán bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales, y el Platinum Ballroom, con su cena de gala elegante, música en vivo y orquesta.

Por su parte, Hilton Bogotá Corferias centra sus celebraciones en la creación de ambientes temáticos y experiencias completas. El 24 de diciembre propone el evento “Navidad en Momentos”, con estaciones gastronómicas internacionales, coctel de bienvenida, música en vivo y sorteos.

La hotelería de Bogotá destaca
La hotelería de Bogotá destaca con propuestas innovadoras para Navidad y Año Nuevo, desde cenas temáticas hasta fiestas exclusivas - crédito Hilton Bogotá

La noche del 31 de diciembre invita a su fiesta “The New 20’s”, una recreación del glamour de los años veinte, que refuerza el ambiente festivo con un buffet premium, barra libre, DJ, orquesta y sorteos de estadías.

El enfoque de Grand Hyatt Bogotá para estas fiestas es ofrecer experiencias sensoriales que celebren la conexión y el agradecimiento. El 24 suma un almuerzo especial y una Gran Cena de Navidad con estaciones en vivo, mientras que el 25 sobresale con un brunch navideño.

El gran cierre del año incluye dos propuestas: en el Grand Ballroom, “Noche Estrellada”, una velada con mariscos, carnes como tomahawk y langosta, orquesta y show pirotécnico; en Ushin Japanese & Grill, “Tsuru Night” se dedica a la inspiración japonesa, combinando sushi, robata y cocteles con la promesa de fortuna para el año entrante.

La propuesta más contemporánea corresponde a W Bogotá, que inicia las festividades en noviembre. Para la Nochebuena, organiza “We Made The Christmas List”, una combinación de brunch nocturno y gastronomía sin límites, acompañada de música en vivo y opciones de estadía con salida tardía.

El Grand Hyatt Bogotá y
El Grand Hyatt Bogotá y el Hilton Bogotá Corferias ofrecen experiencias gastronómicas y celebraciones de lujo para las fiestas de fin de año - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Fin de Año trae varias opciones: el paquete “Made The Party List”, con estadía, buffet, cocteles, orquesta, rituales de medianoche y espectáculos; la cena a seis tiempos con maridaje en el Restaurante Jairo; y “The White Bubble List” en el W Lounge, una fiesta con código de vestimenta blanco y DJ.

La clásica elegancia caracteriza las celebraciones del Sofitel Bogotá Victoria Regia, donde la cena del 24 de diciembre en el restaurante Basilic combina un buffet gourmet, coctelería ilimitada y música en vivo, todo inspirado en la gastronomía francesa. Para el 31 de diciembre, el hotel ofrece una cena abundante con licores premium, estaciones calientes y una amplia mesa de postres, acompañada de banda en vivo.

Las opciones para quienes buscan un entorno costero se presentan en Hilton Cartagena, que promueve eventos al aire libre. La noche del 24 será “Navidad bajo las estrellas”, con buffet internacional, bebidas y show musical en los jardines; el 31, la fiesta de inspiración mediterránea suma orquesta, pista de baile frente al mar, cotillón, uvas y un espectáculo de fuegos artificiales sobre el Caribe.

La cadena Wyndham Hotels & Resorts ha preparado celebraciones en varias ciudades como Medellín, Barranquilla, Bogotá y Santa Marta, que incluyen cenas especiales, fiestas familiares, actividades tradicionales y eventos frente al mar, facilitando una alternativa accesible y variada a los viajeros.

Desde Minor Hotels, el enfoque local y temático se extiende a Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali. En la capital, NH Collection Royal Teleport organizará el 31 de diciembre una fiesta inspirada en los años ochenta y noventa, con buffet, brindis, DJ, cotillón y espacio para niños. En otras urbes, la oferta se adapta a la identidad regional con gastronomía y música típica.

Los principales centros comerciales de
Los principales centros comerciales de Bogotá, como Santafé y Titán Plaza, se transforman en epicentros de actividades y encuentros navideños.- crédito suministrado a Infobae Colombia

Los centros comerciales, como Santafé Bogotá, Plaza Imperial, Tintal Plaza y Titán Plaza, han planeado agendas releventes de actividades para consolidarse como puntos de encuentro y potenciar el flujo de visitantes durante la temporada. Estas propuestas buscan fortalecer la relación entre marcas y público en el periodo de mayor movimiento del año.

Respecto a las alternativas para actividades familiares sin costo, la ciudad dispone de una extensa programación gratuita en parques y espacios públicos emblemáticos. El Parque Simón Bolívar, el Parque de Los Novios y la Plaza de Bolívar albergarán conciertos, espectáculos y shows de luces, mientras que las ferias navideñas descentralizadas en barrios fomentarán la integración comunitaria.

Estas iniciativas permiten a residentes y turistas disfrutar del espíritu festivo de Bogotá en distintos puntos de la ciudad, combinando acceso libre y entretenimiento para todas las edades.

Temas Relacionados

Navidad Bogotá 2025Navidad BogotáPlanes en Bogotá NavidadAño Nuevo BogotáTurismo BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

¿No sabe qué regalar en Navidad? Recomendaciones para que quede bien parado con el obsequio

Desde detalles hechos a mano hasta gadgets de última generación, las mejores ideas para dar regalos en la temporada decembrina, logrando que se convierta en un recuerdo inolvidable

¿No sabe qué regalar en

Corrupción, poder e investigación a altos funcionarios: los complejos escándalos que marcaron al petrismo en 2025

La agenda política del Gobierno nacional quedó opacada por el avance de investigaciones judiciales que dominaron el debate público contra el gabinete presidencial

Corrupción, poder e investigación a

Así se pueden crear tarjetas navideñas personalizadas gratis con inteligencia artificial

Este año se pueden crear y enviar tarjetas únicas según el gusto de cada persona o la temática que se elija

Así se pueden crear tarjetas

Qué son y cómo se juegan los aguinaldos: estas son las reglas del tradicional juego navideño

Durante las celebraciones navideñas, las familias y amigos revitalizan tradiciones colectivas mediante desafíos, premios y reglas sencillas que enaltecen la generosidad y el espíritu festivo característico de esta época

Qué son y cómo se

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 24 de diciembre

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de vehículo que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa en Bogotá:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

¿No sabe qué regalar en

¿No sabe qué regalar en Navidad? Recomendaciones para que quede bien parado con el obsequio

Qué son y cómo se juegan los aguinaldos: estas son las reglas del tradicional juego navideño

Así llegó Navidad a los hogares de los famosos en Colombia: algunas de las decoraciones más comentadas

Karol G y sus mejores momentos en el 2025: de Victoria’s Secret al medio tiempo de la NFL en Brasil; ‘Tropicoqueta’, éxito en Netflix y la confirmación de Coachella 2026

Así fue el movido 2025 de Shakira: estadios llenos, “shakifiebre”, premios, negocios y labor social

Deportes

El futuro de Jhon Durán

El futuro de Jhon Durán se complica en Fenerbahce: le buscarían reemplazo mientras sale a vacaciones

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026: así fueron las altas y bajas de los clubes colombianos el 23 de diciembre

Universitario de Perú despidió a Catalina Usme: es incierto el futuro de la atacante en 2026

Carlos Bacca tomaría radical decisión en el Junior de Barranquilla para 2026: se define su futuro

Julio Comesaña se peleó con el dueño del Unión Magdalena: “Le llenó la cabeza de cucarachas a Fuad Char”