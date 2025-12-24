Conozca algunos de los planes en Bogotá, por si no viaja para Navidad y Año Nuevo

Bogotá espera recibir 1.355.000 turistas en diciembre de 2025, un récord impulsado por su oferta cultural y eventos festivos- crédito Ruta de la Navidad Bogotá

Las previsiones para diciembre de 2025 proyectan un crecimiento notable del turismo en Bogotá, con esperados 1.355.000 visitantes, una cifra que representa un aumento cercano al 20% respecto al 2024, según el Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

El sector hotelero ha respondido a este auge organizando propuestas variadas para atender la demanda de celebraciones durante las fechas clave de Navidad y Año Nuevo. En Hilton Bogotá, las alternativas para la noche del 31 de diciembre cubren varias preferencias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El restaurante La Ventana ofrecerá una cena de Fin de Año inspirada en sabores internacionales y clásicos de la época, en el que se podrán degustar ceviches, sushi, carnes a la parrilla y postres festivos. Otras propuestas incluyen el Rooftop Sky Lounge, donde el buffet de asados y las estaciones en vivo se disfrutarán bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales, y el Platinum Ballroom, con su cena de gala elegante, música en vivo y orquesta.

Por su parte, Hilton Bogotá Corferias centra sus celebraciones en la creación de ambientes temáticos y experiencias completas. El 24 de diciembre propone el evento “Navidad en Momentos”, con estaciones gastronómicas internacionales, coctel de bienvenida, música en vivo y sorteos.

La hotelería de Bogotá destaca con propuestas innovadoras para Navidad y Año Nuevo, desde cenas temáticas hasta fiestas exclusivas - crédito Hilton Bogotá

La noche del 31 de diciembre invita a su fiesta “The New 20’s”, una recreación del glamour de los años veinte, que refuerza el ambiente festivo con un buffet premium, barra libre, DJ, orquesta y sorteos de estadías.

El enfoque de Grand Hyatt Bogotá para estas fiestas es ofrecer experiencias sensoriales que celebren la conexión y el agradecimiento. El 24 suma un almuerzo especial y una Gran Cena de Navidad con estaciones en vivo, mientras que el 25 sobresale con un brunch navideño.

El gran cierre del año incluye dos propuestas: en el Grand Ballroom, “Noche Estrellada”, una velada con mariscos, carnes como tomahawk y langosta, orquesta y show pirotécnico; en Ushin Japanese & Grill, “Tsuru Night” se dedica a la inspiración japonesa, combinando sushi, robata y cocteles con la promesa de fortuna para el año entrante.

La propuesta más contemporánea corresponde a W Bogotá, que inicia las festividades en noviembre. Para la Nochebuena, organiza “We Made The Christmas List”, una combinación de brunch nocturno y gastronomía sin límites, acompañada de música en vivo y opciones de estadía con salida tardía.

El Grand Hyatt Bogotá y el Hilton Bogotá Corferias ofrecen experiencias gastronómicas y celebraciones de lujo para las fiestas de fin de año - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Fin de Año trae varias opciones: el paquete “Made The Party List”, con estadía, buffet, cocteles, orquesta, rituales de medianoche y espectáculos; la cena a seis tiempos con maridaje en el Restaurante Jairo; y “The White Bubble List” en el W Lounge, una fiesta con código de vestimenta blanco y DJ.

La clásica elegancia caracteriza las celebraciones del Sofitel Bogotá Victoria Regia, donde la cena del 24 de diciembre en el restaurante Basilic combina un buffet gourmet, coctelería ilimitada y música en vivo, todo inspirado en la gastronomía francesa. Para el 31 de diciembre, el hotel ofrece una cena abundante con licores premium, estaciones calientes y una amplia mesa de postres, acompañada de banda en vivo.

Las opciones para quienes buscan un entorno costero se presentan en Hilton Cartagena, que promueve eventos al aire libre. La noche del 24 será “Navidad bajo las estrellas”, con buffet internacional, bebidas y show musical en los jardines; el 31, la fiesta de inspiración mediterránea suma orquesta, pista de baile frente al mar, cotillón, uvas y un espectáculo de fuegos artificiales sobre el Caribe.

La cadena Wyndham Hotels & Resorts ha preparado celebraciones en varias ciudades como Medellín, Barranquilla, Bogotá y Santa Marta, que incluyen cenas especiales, fiestas familiares, actividades tradicionales y eventos frente al mar, facilitando una alternativa accesible y variada a los viajeros.

Desde Minor Hotels, el enfoque local y temático se extiende a Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali. En la capital, NH Collection Royal Teleport organizará el 31 de diciembre una fiesta inspirada en los años ochenta y noventa, con buffet, brindis, DJ, cotillón y espacio para niños. En otras urbes, la oferta se adapta a la identidad regional con gastronomía y música típica.

Los principales centros comerciales de Bogotá, como Santafé y Titán Plaza, se transforman en epicentros de actividades y encuentros navideños.- crédito suministrado a Infobae Colombia

Los centros comerciales, como Santafé Bogotá, Plaza Imperial, Tintal Plaza y Titán Plaza, han planeado agendas releventes de actividades para consolidarse como puntos de encuentro y potenciar el flujo de visitantes durante la temporada. Estas propuestas buscan fortalecer la relación entre marcas y público en el periodo de mayor movimiento del año.

Respecto a las alternativas para actividades familiares sin costo, la ciudad dispone de una extensa programación gratuita en parques y espacios públicos emblemáticos. El Parque Simón Bolívar, el Parque de Los Novios y la Plaza de Bolívar albergarán conciertos, espectáculos y shows de luces, mientras que las ferias navideñas descentralizadas en barrios fomentarán la integración comunitaria.

Estas iniciativas permiten a residentes y turistas disfrutar del espíritu festivo de Bogotá en distintos puntos de la ciudad, combinando acceso libre y entretenimiento para todas las edades.