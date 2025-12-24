Caterin Escobar habría sorprendido con regalo a Mario Alberto Yepes por su partido de despedida

Caterin Escobar asistió al estadio Pascual Guerrero para ver la despedida de Mario Alberto Yepes de las canchas - crédito @caterinescobaractriz y @marioayepes/Instagram

Durante la tarde del sábado 20 de diciembre se realizó en el estadio Pascual Guerrero de Cali el partido de homenaje a Mario Alberto Yepes, defensor central y capitán de la selección Colombia.

Si bien se retiró del fútbol profesional en 2016, el vallecaucano tardó cuatro años en organizar un encuentro especial con varias leyendas del fútbol sudamericano, así como exjugadores de la selección Colombia que le acompañaron durante su participación en el Mundial de Brasil 2014.

Además de nombres como Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, René Higuita, Faustino Asprilla, Radamel Falcao García, Jackson Martínez, Juan Pablo Ángel, Gerardo Bedoya, el argentino Javier Saviola y el francés David Trezeguet; la compañía destacada también estuvo desde las tribunas. Y es que desde allí estuvo observando todo la actriz Caterin Escobar, con quien desarrolló una química notable desde que coincidieron en MasterChef Celebrity.

La pareja coincidió en varios retos del programa de Canal RCN y sus interacciones no tardaron en robarse la atención y el cariño de los televidentes, más allá de que ninguno de los dos llegó al Top 10: el exfutbolista fue eliminado en la sexta semana, mientras la actriz abandonó tras ocho semanas.

Aunque ni la actriz recordada por su trabajo en Las muñecas de la mafia ni el exjugador han confirmado de forma abierta que sean pareja, las interacciones entre ambos los delatan a los ojos de sus seguidores. Incluso el obsequio que le habría dado la vallecaucana a Yepes sumó a las sospechas de las redes sociales.

Una serie de fotografías publicadas por la actriz en sus historias de Instagram comenzaron a circular por la red, y en ellas se destaca una pulsera de lujo con un diseño personalizado. El accesorio consta de un balón de fútbol con el número 3 incrustrado, haciendo referencia al número que usó Yepes la mayor parte de su carrera en clubes y en la selección Colombia.

En redes sociales circula el regalo que la actriz le habría dado a Yepes por su despedida: un brazalete de lujo personalizado - crédito @colombiafans01/Instagram

Las fotografías no tardaron en difundirse y generar revuelo no solo por el accesorio, sino porque las fotografías en las que ambos figuraban dieron nuevas muestras de la química que parece unirlos.

La felicitación de Yepes a Caterin Escobar por su cumpleaños

Las fotos del cumpleaños de Caterin Escobar junto a Mario Alberto Yepes que encantaron al público - crédito @caterinescobaractriz/IG

Previo a la despedida del excapitán de la Tricolor de las canchas, la interacción más destacada entre una de las parejas del año en la farándula nacional tuvo relación con el mensaje que Yepes le dejó a la actriz con motivo de su cumpleaños 43, el pasado 16 de noviembre.

La exparticipante de Masterchef Celebrity compartió con sus seguidores en Instagram una serie de imágenes con las que dejó ver la intimidad de la celebración que tuvo junto a familiares y amigos cercanos.

En la descripción del post, la caleña expresó: “Hoy empiezo un año más de vida y solo me puedo sentir afortunada de tener tanto amor. Un feliz cumpleaños para mí. Gracias vida. Gracias Dios por tanto”.

Más allá de las fotos que Escobar compartió junto a sus hijos y otros familiares posando feliz con la torta de cumpleaños, hubo dos momentos que destacaron. El primero, la fotografía en la que la actriz aparece abrazada con Yepes de manera afectuosa.

Caterin Escobar y Mario Yepes, el mensaje de cumpleaños en el que se dijeron "amor" - crédito @caterinescobaractriz/IG

Por otra parte, Yepes no dejó pasar la oportunidad de dejarle un mensaje de felicitación que no pasó inadvertido: “Te mereces lo mejor mi amor”, comentó, desatando entusiasmo y reacciones de todo tipo en redes sociales que vieron esta interacción como una confirmación de los rumores de una relación sentimental. Además, Yepes compartió en su propia cuenta de Instagram una historia dedicada a la actriz, en la que escribió: “Felicidades, mi niña bella. Feliz cumple”.