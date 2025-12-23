Colombia

Vicky Dávila insistió en que Iván Cepeda no puede ser presidente de Colombia: “Quiere hacer constituyente, es admirador de Maduro y defendió a Santrich”

La candidata presidencial aseguró que el senador amenaza la estabilidad democrática, cuestionó su respaldo a alias Jesús Santrich y alertó que continuaría las políticas del actual Gobierno

Guardar
Vicky Dávila lanza una fuerte advertencia sobre el riesgo que, según ella, representa Iván Cepeda para la democracia colombiana - crédito Vicky Dávila/X

La precandidata presidencial Vicky Dávila lanzó fuertes críticas contra el senador Iván Cepeda, a quien acusó de buscar “cambios radicales” en la Constitución y de querer continuar con lo que llamó la política de “beneficios a los narcos” implementada durante el gGobierno del presidente Gustavo Petro.

Durante un evento en el que se dirigió a sus seguidores, Dávila señaló que Cepeda es un candidato peligroso y que su eventual llegada a la Presidencia representaría un riesgo para el país.

No podemos caer en Cepeda, el heredero. No lo podemos permitir”, afirmó, haciendo énfasis en que se debe actuar democráticamente para evitarlo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La precandidata criticó además el supuesto respaldo de Cepeda a excombatientes de las Farc, recordando su defensa de alias Jesús Santrich.

“Sí andaba como un perrito faldero detrás de Santrich… ¿Eso es lo que queremos para Colombia? No, eso no es lo que queremos”, dijo.

Dávila también cuestionó la postura del senador frente a recientes ataques contra miembros de las Fuerzas Armadas en el departamento del Cesar.

Vicky Dávila dijo que Cepeda
Vicky Dávila dijo que Cepeda es "el candidato de Petro" con un fuerte mensaje contra el precandidato - crédito Colprensa

“¿Han visto que ha dicho algo por la masacre de militares en estas últimas horas? Nada. No le importan, no le duelen nuestras Fuerzas Armadas”, aseguró.

La precandidata no dejó de lado la política internacional y apuntó al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. “Ustedes han sufrido aquí a Nicolás Maduro, que es el jefe del cártel de los Soles. El ELN está allá, las Farc están allá. El narcotráfico pasa por allá. Maduro es un narco, Maduro se tiene que caer”, enfatizó.

Finalmente, Dávila afirmó que los colombianos merecen un gobierno que ame al país y que trabaje por sus ciudadanos, insistiendo en que Cepeda representa una amenaza para la estabilidad democrática.

La llegada de Paloma a la Gran Consulta, según Vicky

La jornada de consultas ciudadanas prevista para el 8 de marzo será el mecanismo mediante el cual los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia definirán la candidatura única de la coalición.

En ese contexto, la incorporación reciente de la senadora Paloma Valencia al grupo de aspirantes refuerza la idea de articular liderazgos diversos en torno a una agenda centrada en seguridad, lucha contra la corrupción y acceso a la salud, según destacó Dávila.

Para la aspirante del movimiento Valientes, la convergencia de distintos líderes busca ofrecer a los ciudadanos una alternativa sólida frente a los sectores tradicionales. “Somos diferentes, pero nos podemos unir en la diferencia teniendo como propósito superior a Colombia”, declaró Dávila, al referirse a la naturaleza de la coalición.

“Vicky Dávila recibe a la
“Vicky Dávila recibe a la senadora Paloma Valencia durante su incorporación a la Gran Consulta - crédito red social X

En cuanto a sus rivales dentro de la Gran Consulta, Dávila también se ha referido a Abelardo de la Espriella, cuestionando la transparencia de su campaña y señalando sus vínculos pasados con figuras como Alex Saab y la familia Peñarredonda.

Según la precandidata, estas relaciones y la inversión en publicidad generan dudas sobre su idoneidad ética para aspirar a la Presidencia y lo colocan en desventaja frente al petrismo, que, según ella, tendría información reservada en su contra.

El plan de trabajo de Dávila

Más allá de las críticas a Cepeda y a otros precandidatos, Dávila presentó en una entrevista con el medio Noticias Caracol su propio plan de gobierno, que incluye la reconfiguración de la seguridad nacional y la eliminación inmediata de la política de “Paz Total” si llega a la Casa de Nariño.

Propone reactivar órdenes de captura y la extradición de cabecillas del narcotráfico, así como fortalecer las relaciones internacionales con Israel, Estados Unidos y Reino Unido.

La precandidata subrayó la importancia de brindar garantías jurídicas a militares y policías, incluyendo la posibilidad de realizar bombardeos técnicos contra objetivos de alto valor sin afectar a la población civil.

Vicky Dávila afirmó que su
Vicky Dávila afirmó que su paso a la política no es por ambición personal, sino por un compromiso con las personas más vulnerables del país - crédito Vicky Davila/Facebook

Dávila enfatizó que su política de seguridad estará ligada a la protección social, con especial atención a madres cabeza de hogar y jóvenes.

Entre sus propuestas se incluyen el acceso a créditos, vivienda, educación técnica y formación en áreas como inteligencia artificial, lo que permitirá un enfoque integral de la seguridad y el desarrollo social.

En materia institucional, la precandidata reiteró sus críticas al gobierno de Gustavo Petro, al que calificó de permeado por prácticas mafiosas y la influencia de antiguos miembros del M-19 y las Farc.

Cuestionó la actuación de la Fiscalía General y denunció posibles negligencias en investigaciones sobre infiltraciones criminales en organismos de inteligencia, citando reportes del periodista Ricardo Calderón.

Temas Relacionados

Vicky DávilaIván CepedaGustavo PetroGran ConsultaElecciones 2026Precandidatos presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Soat 2026: motos de bajo cilindraje y taxis subirán tarifas cerca del 5 %, mientras autos familiares pagarán menos

La Superintendencia Financiera ajusta los seguros según inflación y siniestralidad; los cambios aplicarán desde enero del próximo año

Soat 2026: motos de bajo

Ariel Armel se pronunció sobre decisión de la corte que lo obliga a retractarse por afirmaciones sobre la excomandante de las Farc Griselda Lobo: “Me mandan a la cárcel”

El activista cuestionó la decisión de la Corte Constitucional que le dio un plazo de 48 horas para ‘disculparse’ con la hoy senadora Sandra Ramírez Lobo, por una publicación en la que la llamó asesina y criminal

Ariel Armel se pronunció sobre

Luis Díaz en la lista de los mejores jugadores del mundo en 2025: el colombiano superó a Messi y Cristiano

El atacante guajiro es la gran figura de la selección Colombia de cara a la Copa Mundial de la Fifa 2026, a donde llegará como referente del Bayern Múnich tras su primer año en Alemania

Luis Díaz en la lista

La dura crítica de Margarita Rosa de Francisco al sueldo de los congresistas: “Es muy difícil creerle a los aspirantes que su interés es el servicio social”

En una publicación realizada en la red social X, la actriz cuestionó las motivaciones de quienes buscan integrar la rama legislativa, señalando que la remuneración vigente impide considerar legítima la vocación de servicio público

La dura crítica de Margarita

Autoridades ambientales alertan por primer avistamiento de un hipopótamo en área de Barrancabermeja, Santander

La inesperada presencia del animal generó alerta entre autoridades ambientales, que advierten los riesgos para el ecosistema y la seguridad de la comunidad

Autoridades ambientales alertan por primer
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

Silvy Araújo confirmó que está

Silvy Araújo confirmó que está embarazada con un emotivo video: “Nuestro sueño creciendo”

Yina Calderón estaría en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: esta fue la pista que dio

Violeta Bergonzi mostró el procedimiento de botox en su rostro y generó debate en redes: “Me duele verme frente al espejo”

‘Alerta’ se fue de Colombia y reveló que la inseguridad lo motivó tras ser víctima de un supuesto secuestro en Bogotá: “A empezar una vida nueva”

Jhonny Rivera regalará cinco millones de pesos a sus seguidores: así será la dinámica

Deportes

Luis Díaz en la lista

Luis Díaz en la lista de los mejores jugadores del mundo en 2025: el colombiano superó a Messi y Cristiano

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Así le fue a la selección Colombia en el 2025: del bache en Eliminatorias a la clasificación al Mundial 2026

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Juan Guillermo Cuadrado advirtió a la selección Colombia sobre Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026: “No se deben confiar”