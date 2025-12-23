Vicky Dávila insistió en que Iván Cepeda no puede ser presidente de Colombia: “Quiere hacer constituyente, es admirador de Maduro y defendió a Santrich”

Vicky Dávila lanza una fuerte advertencia sobre el riesgo que, según ella, representa Iván Cepeda para la democracia colombiana - crédito Vicky Dávila/X

La precandidata presidencial Vicky Dávila lanzó fuertes críticas contra el senador Iván Cepeda, a quien acusó de buscar “cambios radicales” en la Constitución y de querer continuar con lo que llamó la política de “beneficios a los narcos” implementada durante el gGobierno del presidente Gustavo Petro.

Durante un evento en el que se dirigió a sus seguidores, Dávila señaló que Cepeda es un candidato peligroso y que su eventual llegada a la Presidencia representaría un riesgo para el país.

“No podemos caer en Cepeda, el heredero. No lo podemos permitir”, afirmó, haciendo énfasis en que se debe actuar democráticamente para evitarlo.

La precandidata criticó además el supuesto respaldo de Cepeda a excombatientes de las Farc, recordando su defensa de alias Jesús Santrich.

“Sí andaba como un perrito faldero detrás de Santrich… ¿Eso es lo que queremos para Colombia? No, eso no es lo que queremos”, dijo.

Dávila también cuestionó la postura del senador frente a recientes ataques contra miembros de las Fuerzas Armadas en el departamento del Cesar.

Vicky Dávila dijo que Cepeda es "el candidato de Petro" con un fuerte mensaje contra el precandidato - crédito Colprensa

“¿Han visto que ha dicho algo por la masacre de militares en estas últimas horas? Nada. No le importan, no le duelen nuestras Fuerzas Armadas”, aseguró.

La precandidata no dejó de lado la política internacional y apuntó al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. “Ustedes han sufrido aquí a Nicolás Maduro, que es el jefe del cártel de los Soles. El ELN está allá, las Farc están allá. El narcotráfico pasa por allá. Maduro es un narco, Maduro se tiene que caer”, enfatizó.

Finalmente, Dávila afirmó que los colombianos merecen un gobierno que ame al país y que trabaje por sus ciudadanos, insistiendo en que Cepeda representa una amenaza para la estabilidad democrática.

La llegada de Paloma a la Gran Consulta, según Vicky

La jornada de consultas ciudadanas prevista para el 8 de marzo será el mecanismo mediante el cual los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia definirán la candidatura única de la coalición.

En ese contexto, la incorporación reciente de la senadora Paloma Valencia al grupo de aspirantes refuerza la idea de articular liderazgos diversos en torno a una agenda centrada en seguridad, lucha contra la corrupción y acceso a la salud, según destacó Dávila.

Para la aspirante del movimiento Valientes, la convergencia de distintos líderes busca ofrecer a los ciudadanos una alternativa sólida frente a los sectores tradicionales. “Somos diferentes, pero nos podemos unir en la diferencia teniendo como propósito superior a Colombia”, declaró Dávila, al referirse a la naturaleza de la coalición.

“Vicky Dávila recibe a la senadora Paloma Valencia durante su incorporación a la Gran Consulta - crédito red social X

En cuanto a sus rivales dentro de la Gran Consulta, Dávila también se ha referido a Abelardo de la Espriella, cuestionando la transparencia de su campaña y señalando sus vínculos pasados con figuras como Alex Saab y la familia Peñarredonda.

Según la precandidata, estas relaciones y la inversión en publicidad generan dudas sobre su idoneidad ética para aspirar a la Presidencia y lo colocan en desventaja frente al petrismo, que, según ella, tendría información reservada en su contra.

El plan de trabajo de Dávila

Más allá de las críticas a Cepeda y a otros precandidatos, Dávila presentó en una entrevista con el medio Noticias Caracol su propio plan de gobierno, que incluye la reconfiguración de la seguridad nacional y la eliminación inmediata de la política de “Paz Total” si llega a la Casa de Nariño.

Propone reactivar órdenes de captura y la extradición de cabecillas del narcotráfico, así como fortalecer las relaciones internacionales con Israel, Estados Unidos y Reino Unido.

La precandidata subrayó la importancia de brindar garantías jurídicas a militares y policías, incluyendo la posibilidad de realizar bombardeos técnicos contra objetivos de alto valor sin afectar a la población civil.

Vicky Dávila afirmó que su paso a la política no es por ambición personal, sino por un compromiso con las personas más vulnerables del país - crédito Vicky Davila/Facebook

Dávila enfatizó que su política de seguridad estará ligada a la protección social, con especial atención a madres cabeza de hogar y jóvenes.

Entre sus propuestas se incluyen el acceso a créditos, vivienda, educación técnica y formación en áreas como inteligencia artificial, lo que permitirá un enfoque integral de la seguridad y el desarrollo social.

En materia institucional, la precandidata reiteró sus críticas al gobierno de Gustavo Petro, al que calificó de permeado por prácticas mafiosas y la influencia de antiguos miembros del M-19 y las Farc.

Cuestionó la actuación de la Fiscalía General y denunció posibles negligencias en investigaciones sobre infiltraciones criminales en organismos de inteligencia, citando reportes del periodista Ricardo Calderón.