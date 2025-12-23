Bogotá reporta menos quemados en diciembre, pero autoridades mantienen alerta y comparten recomendaciones para la Navidad

Las lesiones por pólvora en Bogotá disminuyeron un 33,3 % durante la temporada navideña, reportándose 54 casos, 12 de ellos en menores de edad - créditos captura de pantalla 'Guerra de voladores' | @miguel.zarate08/IG | @eigth.a/IG | @davidjimenez.91/IG

En el escenario de las celebraciones navideñas, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para vivir estas fechas con alegría, pero también con responsabilidad y autocuidado, priorizando la protección de la salud propia y la de las familias.

La autoridad sanitaria enfatizó la importancia de evitar el uso de pólvora y de adquirir únicamente alimentos, bebidas alcohólicas y juguetes en establecimientos confiables, con el objetivo de prevenir accidentes, intoxicaciones y riesgos asociados al consumo de productos adulterados, vencidos o en mal estado, así como de artículos que contengan sustancias peligrosas como el fósforo blanco.

El mensaje cobró especial relevancia ante el reporte de 54 personas lesionadas por pólvora en la capital hasta el 22 de diciembre de 2025, entre ellas 12 menores de edad, según datos del Observatorio de Salud de Bogotá (Saludata).

Las localidades de Suba, Kennedy, Engativá, Bosa y Usaquén registraron marcada reducción de quemados por pólvora, mientras que San Cristóbal y Fontibón tuvieron incrementos - crédito Montaje Infobae

Esta cifra, según las autoridades, representó una reducción del 33,3% en comparación con los 81 casos registrados en el mismo periodo de la temporada anterior, mientras que los casos en menores de 18 años también disminuyeron de 28 a 12. Entre las personas afectadas en 2025-2026, se reportaron además 16 casos en personas bajo efectos del alcohol y solo 1 caso de menor en compañía de un adulto intoxicado.

El secretario Distrital de Salud (e), Luis Alexander Moscoso, destacó que “queremos que esta Navidad sea recordada por los encuentros y los abrazos, no por visitas a urgencias que se pueden evitar. Proteger la vida y la salud es el mejor regalo que podemos darles a nuestras familias, especialmente a los más pequeños. El llamado es a cuidarnos entre todos y a celebrar con responsabilidad”.

Entre noviembre y diciembre, el sector salud intensificó las acciones de inspección, vigilancia y control en supermercados, hipermercados, cigarrerías, tiendas, depósitos de alimentos, panaderías, minimercados, expendios de carne, bares, gastrobares, tabernas y discotecas de las 20 localidades de la ciudad.

El sector salud intensificó la inspección de alimentos, bebidas alcohólicas y juguetes en más de 20 localidades de Bogotá para evitar riesgos sanitarios en las fiestas - crédito Secretaría de Salud Bogotá

Como resultado de 629 operativos realizados entre el 15 de noviembre y el 17 de diciembre, se inspeccionaron 38.696 litros de bebidas alcohólicas, 95.197 kilos de alimentos, 59.409 unidades de juguetes y 4.789 litros de bebidas no alcohólicas. Estas acciones derivaron en la destrucción de más de 700 kg de alimentos y 278 litros de licor por representar riesgo para la salud, principalmente por almacenamiento inadecuado, vencimiento o irregularidades en el rotulado.

El descenso de quemados por pólvora fue especialmente notorio en localidades como Suba (de 18 a 6 casos, -66,7%), Kennedy (de 9 a 4, -55,6%), Engativá (de 11 a 9, -18,2%), Bosa (de 7 a 5, -28,6%) y Usaquén (de 6 a 3, -50%). En contraste, San Cristóbal y Fontibón presentaron incrementos. Los artefactos más peligrosos fueron los voladores (19 casos), seguidos de totes (9) y luces de bengala (5), siendo la manipulación directa de pólvora la principal causa de lesiones (26 casos).

Las autoridades recomiendan adquirir solamente alimentos, bebidas alcohólicas y juguetes en comercios confiables para prevenir intoxicaciones y accidentes en Navidad y Año Nuevo - crédito Secretaría de Salud Bogotá

En este contexto y con miras de garantizar el cuidado y la protección de las personas durante las celebraciones del 24 de diciembre, la entidad compartió la siguiente recomendaciones:

Alimentos Si después de consumir algún alimento presenta síntomas como dolor abdominal, malestar general, náuseas, vómito o diarrea, no se automedique y acuda de inmediato al servicio de salud más cercano. Compre alimentos únicamente en establecimientos confiables; verifique que el empaque esté en buen estado, cuente con rótulo visible y tenga fecha de vencimiento vigente. El rotulado de los alimentos debe proporcionar información clara, comprensible y veraz, que no induzca a engaño o confusión y permita realizar una elección informada. La fecha de vencimiento indica hasta cuándo un alimento es apto para su consumo; ingerir productos vencidos aumenta el riesgo de intoxicación alimentaria. Conserve siempre refrigerados alimentos como carnes, lácteos y sus derivados.

Bebidas alcohólicas Revise que la botella o el empaque estén en buen estado, sin golpes ni abolladuras. Verifique que los sellos, envolturas, tapas, bandas de seguridad, dosificadores, estampillas y etiquetas no hayan sido manipulados y se encuentren correctamente ubicados. Observe el contenido de la botella a contraluz; el color debe corresponder al tipo de licor y no debe presentar cuerpos extraños, salvo aquellos propios del producto. Pase el dedo por la etiqueta: si se borra, destiñe o se despega con facilidad, no compre el licor y denuncie el hecho ante el Invima, la Secretaría Distrital de Salud o la Policía Nacional. Escanee con su celular el código QR de la estampilla y verifique que la información corresponda con los datos impresos en la etiqueta. Cervezas, cremas, sabajones, ponches, piña colada y bebidas similares deben declarar fecha de vencimiento; revísela antes de consumir.



La verificación de rótulos, fechas de vencimiento y condiciones de empaque resulta clave en la compra segura de alimentos, licores y juguetes en temporada festiva - crédito Secretaría de Salud Bogotá

Juguetes Al momento de comprar juguetes, verifique que cuenten con información del fabricante y lote de producción, así como advertencias de uso según la edad. Evite adquirir juguetes puntiagudos o elaborados en metal o vidrio. La Secretaría Distrital de Salud reiteró la invitación a disfrutar las fiestas de manera consciente y segura, insistiendo en que celebrar cuidándose es la mejor tradición para proteger a niños, niñas, adolescentes y a toda la comunidad de riesgos evitables durante la Navidad y el Año Nuevo.

