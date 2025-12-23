Colombia

Así fue el atentado a la base militar en Aguachica según un sobreviviente: “Suena algo, un bombazo grandísimo”

El relato de uno de los afectados por la explosión, un soldado de 18 años de edad, describe los momentos de confusión y pánico que siguieron al ataque con drones

Guardar
Cristian Camilo Angarita Umaña, sobreviviente
Cristian Camilo Angarita Umaña, sobreviviente del ataque del Eln en Cesar, narra el miedo vivido durante el atentado a la base de Aguachica - crédito redes sociales/X

El dolor persiste entre los sobrevivientes del ataque ocurrido el 18 de diciembre en la base militar de Aguachica, en el departamento de Cesar, donde un atentado dejó siete muertos y al menos 31 heridos.

En medio del proceso de recuperación, uno de los jóvenes soldados afectados, Cristian Camilo Angarita Umaña, compartió su testimonio, describiendo el clima de angustia que marcó esa noche y las secuelas emocionales que aún enfrenta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su relato, Angarita Umaña, de 18 años, reconstruyó el instante previo al ataque: “Mi mayor nos dice que nos quedemos ahí un segundo para podernos dar un refrigerio. En el momento que nos dicen que nos queremos parar el refrigerio, suena algo, un bombazo grandísimo”, relató el uniformado a Caracol Radio.

El impacto inicial llevó a los presentes a pensar que se trataba de un accidente común en la zona.

“En ese momento nosotros pensábamos que era la llanta de alguna mula, pero era un ataque que nos estaban haciendo. Nos caían bombardazos por todas partes. Corríamos a buscar refugio para salvar nuestras vidas”, explicó con la voz entrecortada al medio radial.

El ataque a la base
El ataque a la base militar de Aguachica dejó a los soldados bajo fuego de bombardazos y drones, según testigos del suceso - crédito Europa Press

Durante los siguientes minutos, el caos se apoderó del lugar. Angarita relató cómo él y sus compañeros, al comprender la naturaleza del atentado, tomaron sus armas y buscaron responder a la agresión: “Empezamos a defendernos porque ya empezaron a atacarnos con drones”, añadió en diálogo con Caracol Radio.

El joven soldado lamentó profundamente la muerte de Brandon Daniel Valderrama Martínez, uno de los caídos en el ataque, a quien describió como alguien cercano y apreciado dentro del grupo: “Nosotros lo queríamos demasiado; más que un compañero, era como una familia”.

Según su testimonio, Valderrama había optado por quedarse cumpliendo su turno regular en lugar de asistir a la novena con él. “Él se venía conmigo para acá, para la base en Bucaramanga”, señaló Angarita, enfatizando la cercanía que mantenían.

Las heridas psicológicas resultado del atentado siguen presentes en la vida de este joven militar. “Me siento muy traumado por lo que pasó. Eso fue algo muy feo, algo que nadie se lo iba a esperar. Fue algo muy aterrador en el momento”, confesó al medio radial.

El estruendo de las explosiones
El estruendo de las explosiones sorprendió a los soldados en medio de una rutina cotidiana y desató el caos en la base militar - crédito redes sociales/X

La experiencia lo ha llevado a replantearse su futuro dentro de las fuerzas armadas: “Todavía no sé si yo tenía pensado seguir con la carrera, pero con lo sucedido, pues sí. Esperemos que más adelante eso pase, porque tal vez puede ser que sea el trauma que me tiene así y yo pueda seguir sirviendo a la patria”, concluyó su testimonio.

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Una sucesión de explosiones y enfrentamientos armados estremeció el municipio de Aguachica, luego de que un ataque con explosivos dirigido contra la base militar El Juncal alterara la calma de la zona.

El testimonio de César Augusto Montenegro aporta detalles precisos sobre los momentos previos a la detonación que, según los primeros reportes oficiales, estaría relacionada con acciones del Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Montenegro relató a Noticias Caracol cómo un vehículo pesado, una volqueta cargada con explosivos, fue el elemento central del atentado. En su conversación con el medio, el conductor recordó: “Cuando íbamos pasando, vimos una volqueta que venía hacia Bogotá. En ese momento vimos que la volqueta trató de pasar al otro carril, que es donde queda la entrada del batallón. Creo que el conductor de la volqueta sería del grupo subversivo que quiso colocar esa carga explosiva”, afirmó.

Estos fueron los seis militares
Estos fueron los seis militares y el soldado que fallecieron en un ataque del ELN en Aguachica - crédito Ejército Nacional

El ambiente se volvió caótico en solo instantes. El vehículo, según la narración de Montenegro, quedó atravesado en el separador vial y, en cuestión de segundos, se registró la explosión principal. “Pasó, quedó en el separador, y estalló la volqueta, prendió en llamas”, describió Montenegro en el diálogo con Noticias Caracol. Este hecho desencadenó una serie de detonaciones adicionales y enfrentamientos en los alrededores de la base.

Temas Relacionados

Atentado AguachicaBase militar AguachicaAtaque ELNSoldados muertosSobreviviente ataqueCristian Camilo Angarita UmañaCesarColombia-Noticias

Más Noticias

Municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, denuncia millonario fraude informático en sus cuentas oficiales

Las autoridades municipales revelaron el desfalco de recursos producto de un ataque cibernético que permitió transferencias no autorizadas desde sus cuentas bancarias

Municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia,

‘Alerta’ se fue de Colombia y reveló que la inseguridad lo motivó a buscar oportunidades en otro país: “A empezar una vida nueva”

El artista compartió su decisión de mudarse a Estados Unidos, lo que desató opiniones encontradas y cuestionamientos en las plataformas digitales tras explicar sus motivos

‘Alerta’ se fue de Colombia

Revelan video de la última revisión tecnomecánica del bus que llevaba a los estudiantes del liceo antioqueño en el que murieron 16 jóvenes

Este material, según usuarios y observadores, podría constituir una prueba contundente para la defensa de Precoltur, al aportar evidencia de cumplimiento de los requisitos reglamentarios antes del accidente

Revelan video de la última

Carlos Caicedo explicó por qué no ingresó a la consulta de la izquierda y competir contra Iván Cepeda y Roy Barreras: “El país necesita pasar página”

El precandidato presidencial recalcó el respaldo de cerca de tres millones de ciudadanos que tuvo su campaña, y enfatizó en que sus convicciones políticas están alejadas del Pacto Amplio

Carlos Caicedo explicó por qué

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, denuncia que el Ministerio de Salud excluyó a gremios de la mesa técnica sobre financiación de la UPC

Acemi y Andi no fueron invitados a la reunión, lo que contradice el mandato judicial que exige la participación de los gremios en las mesas técnicas

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

‘Alerta’ se fue de Colombia

‘Alerta’ se fue de Colombia y reveló que la inseguridad lo motivó a buscar oportunidades en otro país: “A empezar una vida nueva”

Jhonny Rivera regalará cinco millones de pesos a sus seguidores: así será la dinámica

Westcol reveló la millonada exacta en dólares que ganó con ‘Stream Fighters’ y si demandó a Yina Calderón por dejar la pelea

Ola de críticas a Jessica Cediel por fotos familiares durante el funeral de su padre: “Quién tiene fuerzas para posar”

Hermanas de Yeferson Cossio preocuparon con publicación sobre la salud del ‘influencer’: “Está estable”

Deportes

Mercado de jugadores en el

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Juan Guillermo Cuadrado advirtió a la selección Colombia sobre Cristiano Ronaldo previo al duelo en el Mundial 2026: “No se deben confiar”

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Este es el video de Navidad y Año Nuevo del Bayern Múnich en el cual Luis Díaz es protagonista

Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano de la temporada 2025, según el ranking de la UCI: así les fue a los demás