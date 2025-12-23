Así fue el atentado a la base militar en Aguachica según un sobreviviente: “Suena algo, un bombazo grandísimo”

Cristian Camilo Angarita Umaña, sobreviviente del ataque del Eln en Cesar, narra el miedo vivido durante el atentado a la base de Aguachica - crédito redes sociales/X

El dolor persiste entre los sobrevivientes del ataque ocurrido el 18 de diciembre en la base militar de Aguachica, en el departamento de Cesar, donde un atentado dejó siete muertos y al menos 31 heridos.

En medio del proceso de recuperación, uno de los jóvenes soldados afectados, Cristian Camilo Angarita Umaña, compartió su testimonio, describiendo el clima de angustia que marcó esa noche y las secuelas emocionales que aún enfrenta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su relato, Angarita Umaña, de 18 años, reconstruyó el instante previo al ataque: “Mi mayor nos dice que nos quedemos ahí un segundo para podernos dar un refrigerio. En el momento que nos dicen que nos queremos parar el refrigerio, suena algo, un bombazo grandísimo”, relató el uniformado a Caracol Radio.

El impacto inicial llevó a los presentes a pensar que se trataba de un accidente común en la zona.

“En ese momento nosotros pensábamos que era la llanta de alguna mula, pero era un ataque que nos estaban haciendo. Nos caían bombardazos por todas partes. Corríamos a buscar refugio para salvar nuestras vidas”, explicó con la voz entrecortada al medio radial.

El ataque a la base militar de Aguachica dejó a los soldados bajo fuego de bombardazos y drones, según testigos del suceso - crédito Europa Press

Durante los siguientes minutos, el caos se apoderó del lugar. Angarita relató cómo él y sus compañeros, al comprender la naturaleza del atentado, tomaron sus armas y buscaron responder a la agresión: “Empezamos a defendernos porque ya empezaron a atacarnos con drones”, añadió en diálogo con Caracol Radio.

El joven soldado lamentó profundamente la muerte de Brandon Daniel Valderrama Martínez, uno de los caídos en el ataque, a quien describió como alguien cercano y apreciado dentro del grupo: “Nosotros lo queríamos demasiado; más que un compañero, era como una familia”.

Según su testimonio, Valderrama había optado por quedarse cumpliendo su turno regular en lugar de asistir a la novena con él. “Él se venía conmigo para acá, para la base en Bucaramanga”, señaló Angarita, enfatizando la cercanía que mantenían.

Las heridas psicológicas resultado del atentado siguen presentes en la vida de este joven militar. “Me siento muy traumado por lo que pasó. Eso fue algo muy feo, algo que nadie se lo iba a esperar. Fue algo muy aterrador en el momento”, confesó al medio radial.

El estruendo de las explosiones sorprendió a los soldados en medio de una rutina cotidiana y desató el caos en la base militar - crédito redes sociales/X

La experiencia lo ha llevado a replantearse su futuro dentro de las fuerzas armadas: “Todavía no sé si yo tenía pensado seguir con la carrera, pero con lo sucedido, pues sí. Esperemos que más adelante eso pase, porque tal vez puede ser que sea el trauma que me tiene así y yo pueda seguir sirviendo a la patria”, concluyó su testimonio.

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Una sucesión de explosiones y enfrentamientos armados estremeció el municipio de Aguachica, luego de que un ataque con explosivos dirigido contra la base militar El Juncal alterara la calma de la zona.

El testimonio de César Augusto Montenegro aporta detalles precisos sobre los momentos previos a la detonación que, según los primeros reportes oficiales, estaría relacionada con acciones del Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Montenegro relató a Noticias Caracol cómo un vehículo pesado, una volqueta cargada con explosivos, fue el elemento central del atentado. En su conversación con el medio, el conductor recordó: “Cuando íbamos pasando, vimos una volqueta que venía hacia Bogotá. En ese momento vimos que la volqueta trató de pasar al otro carril, que es donde queda la entrada del batallón. Creo que el conductor de la volqueta sería del grupo subversivo que quiso colocar esa carga explosiva”, afirmó.

Estos fueron los seis militares y el soldado que fallecieron en un ataque del ELN en Aguachica - crédito Ejército Nacional

El ambiente se volvió caótico en solo instantes. El vehículo, según la narración de Montenegro, quedó atravesado en el separador vial y, en cuestión de segundos, se registró la explosión principal. “Pasó, quedó en el separador, y estalló la volqueta, prendió en llamas”, describió Montenegro en el diálogo con Noticias Caracol. Este hecho desencadenó una serie de detonaciones adicionales y enfrentamientos en los alrededores de la base.