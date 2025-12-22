Colombia

Tras ataques contra personal y recursos del hospital Venancio Díaz Díaz, en Sabaneta: entidad rechazó los actos violentos

La entidad hospitalaria activó protocolos internos y notificó a las autoridades luego de los incidentes que afectaron tanto a empleados como a la infraestructura del centro médico

El Hospital Venancio Díaz Díaz
El Hospital Venancio Díaz Díaz de Sabaneta denuncia ataques violentos que afectaron a su personal y sus instalaciones - crédito hospitalvenanciodiazdiaz/Instagram

El Hospital Venancio Díaz Díaz, en el municipio de Sabaneta (Antioquia) enfrenta una situación crítica tras los recientes actos de violencia que afectaron tanto a su personal como a sus instalaciones.

El ataque, ocurrido durante el fin de semana, involucró agresiones a profesionales de la salud, personal de vigilancia y otros colaboradores, lo que puso en riesgo la integridad de los trabajadores y alteró el funcionamiento habitual del centro médico.

La administración del centro médico decidió activar mecanismos internos de investigación luego de los ataques recientes sufridos por su personal y el daño a sus instalaciones.

A través de un comunicado oficial, la dirección del hospital manifestó su postura ante los hechos: “Manifiesta su rechazo frente a los hechos de agresión contra el personal médico, de vigilancia y además de los daños ocasionados a la infraestructura hospitalaria, ocurridos durante el fin de semana”.

Profesionales de la salud y
Profesionales de la salud y personal de vigilancia resultaron agredidos durante el ataque ocurrido el fin de semana en Sabaneta - crédito hospitalvenanciodiazdiaz/Instagram

De acuerdo con la dirección, este tipo de acciones comprometen tanto la seguridad del personal como la prestación del servicio público esencial de salud.

El Hospital Venancio Díaz Díaz señaló que “este tipo de conductas constituyen una vulneración a la integridad del personal de salud en el ejercicio de sus funciones y generan afectaciones directas a la prestación del servicio público esencial de salud, comprometiendo la seguridad, el adecuado uso de los recursos públicos, el bienestar y la vida de nuestro personal".

En relación con la protección de la infraestructura, la institución destacó que “estos bienes pertenecen a todos y su cuidado es una responsabilidad compartida; por ello, cualquier daño o uso indebido tendrá consecuencias legales y disciplinarias conforme a la ley”.

Este recordatorio estuvo acompañado de un llamado a la comunidad para fomentar una cultura de respeto y convivencia en el entorno hospitalario.

El hospital resalta la importancia
El hospital resalta la importancia de proteger los recursos públicos y advierte sobre consecuencias legales por daños a la infraestructura - crédito hospitalvenanciodiazdiaz/Instagram

La administración precisó que ya activó mecanismos internos para investigar y reportar estos actos y aseguró que trabaja junto con las autoridades competentes para determinar responsabilidades.

Entre los principales afectados se encuentran no solo profesionales de la salud, sino también miembros del personal de vigilancia y otros colaboradores.

Finalmente, la administración insistió en que un trato adecuado hacia el personal de salud resulta fundamental para garantizar servicios humanos y de calidad, al tiempo que reiteró la relevancia de resguardar tanto la integridad de sus trabajadores como los recursos públicos.

El Hospital hace un llamado a la ciudadanía para promover una cultura de respeto, convivencia y corresponsabilidad, orientada a la protección de los profesionales de la salud y al cuidado de los bienes públicos, como garantía para una adecuada prestación de los servicios de salud”, concluyó el documento.

La institución subraya que el
La institución subraya que el cuidado de los equipos médicos es una responsabilidad compartida entre todos los ciudadanos - crédito hospitalvenanciodiazdiaz/Instagram

Remodelación hospital

Tras reiteradas quejas ciudadanas y largos años de promesas, el centro médico mostró los avances relevantes en la modernización del Hospital Venancio Díaz Díaz.

La administración local informa que el sector de Hospitalización alcanzará el “100%” de finalización esta semana, “constituyendo un importante logro dentro del cronograma establecido”, según manifestó la alcaldía de Sabaneta.

Las labores de construcción y remodelación han contado con un aporte de 4.000 millones de pesos provenientes de la Gobernación de Antioquia desde el 2024, un monto que permitió concretar la recuperación física del hospital.

En etapas previas, ya concluyeron las mejoras previstas para la farmacia y fisioterapia, sumando así nuevas áreas completamente remodeladas a disposición de los usuarios. Sobre la parte frontal del centro hospitalario, la alcaldía detalló que la estructura de steel framing y la correspondiente losa se encuentran finalizadas; se está por iniciar la fase de emplacado.

En el frente de los accesos, los equipos trabajan en el montaje de la pérgola de la rampa, a la par de ejecutar intervenciones en la repotenciación de las columnas que permitirán la instalación permanente de esa estructura.

