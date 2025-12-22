Colombia

Policía frustra un robo millonario en el norte de Cali: delincuente fue capturado cuando intentaba huir

La intervención de las autoridades permitió detener a uno de los responsables tras una persecución que se extendió por varios sectores y culminó en el río Cali

La Policía Metropolitana de Cali
La Policía Metropolitana de Cali logra recuperar el dinero robado tras una persecución que terminó en el río Cali - crédito Policía Cali

El robo de 131 millones de pesos cometido en el barrio La Flora, al norte de Cali, activó una persecución policial que concluyó a orillas del río Cali con la captura de uno de los presuntos responsables.

Según detalló el brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, la víctima acababa de retirar el dinero de un banco en el centro comercial Éxito cuando fue interceptada por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta.

Uno de los asaltantes amenazó al ciudadano y le exigió la suma que acababa de extraer. Tras apoderarse del botín, el sujeto optó por descender de la motocicleta y abordar un taxi, con la intención de evitar a las autoridades.

La alerta del caso llegó rápidamente a la Policía Metropolitana, que desplegó un operativo en la zona, ubicada en la comuna 2, y rastreó el recorrido del presunto delincuente.

El operativo policial permitió la
El operativo policial permitió la captura de un ciudadano venezolano con antecedentes por hurto en Cali - crédito Policía Cali

Durante la huida, el hombre cruzó la avenida 3 Norte con calle 52 y se dirigió hacia los sectores de La Merced y Los Álamos, así como los apartamentos Pacará, junto al río Cali.

Cuando la policía lo ubicó, el sospechoso abandonó el taxi y corrió por la ribera del río, tratando de perder a los uniformados entre los barrios La Merced, Los Álamos y La Isla.

En el intento de escapar, perdió el equilibrio y cayó al agua, situación que permitió a dos agentes llegar al lugar, sacarlo del río, esposarlo y trasladarlo bajo custodia a la estación de policía más cercana.

El general Urrego explicó: “Gracias a un operativo desarrollado por parte de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, se logró la captura de un ciudadano venezolano y la recuperación de 131 millones de pesos que momentos antes habían sido hurtados en el barrio La Flora, después de ser retirados de una entidad financiera”.

El comandante añadió que “gracias a la reacción oportuna por parte de la Policía Nacional, se logró la captura y la recuperación del dinero”.

Las autoridades informaron que el detenido cuenta con dos anotaciones judiciales por hurto y ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El otro implicado, quien escapó en la motocicleta, todavía no ha sido localizado, por lo que sigue siendo buscado por la Policía.

