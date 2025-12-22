Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

La estación de Policía de Suárez fue atacada a disparos en la noche del 21 de diciembre, mientras familias y niños disfrutaban de un encuentro deportivo - crédito @ricarospina/X

Sobre las 6:50 p. m. del 21 de diciembre de 2025, la estación de Policía del municipio de Suárez, ubicado en el departamento de Cauca, fue atacada a disparos mientras se celebraba la final del torneo de fútbol Interbarrios y Rodillones, que se disputaba en la cancha de la “Villa Olímpica Don Joe”, en las inmediaciones de la entidad de la fuerza pública.

Varias personas, entre ellas familiares y niños, se encontraban disfrutando de una jornada de fútbol y otras actividades recreativas cuando los proyectiles impactaron en la zona, lo que provocó pánico y caos entre la comunidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ataque, que según las denuncias fue perpetrado por disidencias de las Farc, dejó en evidencia la vulnerabilidad de la población civil en medio de la violencia que aún azota varias regiones del país. La estación de Policía, que se encontraba en alerta por posibles alteraciones de orden público, fue el principal blanco del hostigamiento.

Decenas de personas fueron sorprendidas por disparos provenientes de un ataque armado a la estación de Policía - crédito @ricarospina/X

Según testigos y comerciantes locales, el sonido de los disparos hizo que los asistentes, incluidos niños y familias, abandonaran apresuradamente el estadio. “La gente empezó a correr en todas direcciones, buscando refugio en las viviendas cercanas o en los locales comerciales”, relató un testigo a al diario El País de Cali. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a los asistentes del evento, muchos de ellos aterrados, huyendo del lugar para ponerse a salvo de la violencia.

A pesar de la magnitud del ataque y del temor que generó, las autoridades locales confirmaron que no hubo heridos ni víctimas fatales. “El hostigamiento fue corto. La gente pudo refugiarse rápidamente, y afortunadamente, no se registraron daños mayores. Sin embargo, la situación de angustia fue indescriptible para quienes estaban allí”, indicó un funcionario de la Alcaldía de Suarez, al diario en mención.

El servidor público enfatizó que aunque el ataque no dejó consecuencias trágicas, sí causó un gran trauma en la comunidad, que lleva años enfrentando el flagelo de la violencia armada.

Un grupo de personas se estaba celebrando un encuentro deportivo entre familiares y amigos, cuando la Estación de Policía fue atacada - crédito @ricarospina/X

El evento deportivo, que originalmente reunía a varias familias y vecinos del municipio, terminó en caos. Según los testimonios de quienes asistían, no solo se trató de un ataque contra la estación de Policía, sino de una manifestación más de la violencia que azota a la región, de acuerdo con lo que pudo contrastar el diario local.

Por el momento, se espera que las autoridades proporcionen más detalles sobre lo sucedido en el lugar, así como los informes oficiales sobre los responsables. Aunque ya se especula que las disidencias de las Farc podrían estar detrás del ataque, se están analizando las medidas que se tomarán para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio.

A pesar de que Suárez es uno de los territorios más golpeados por grupos armados ilegales, como las bandas criminales y la guerrilla, también se espera que las autoridades implementen acciones para que la población no tema por su integridad.

Las disidencias de las Farc estarían detrás de los ataques ocurridos en la estación de Policía de Suárez, Cauca - crédito Sebastián Marmolejo/Europa Press

Qué ironía: el ataque a la estación de Policía de Suárez estuvo de la mano de un compromiso a un cese al fuego

Cabe destacar que el ataque ocurrió en medio de una creciente preocupación por los grupos armados ilegales en el norte del Cauca, especialmente después de que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Morisco, mediante un comunicado, anunciaran un cese temporal de hostilidades durante las festividades de Fin de Año.

“Nos reservamos el derecho a la defensa, pero hemos ordenado suspender las operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública desde el 23 de diciembre hasta el 7 de enero de 2026, para que las familias colombianas puedan disfrutar sin los temores propios de una confrontación armada”, indicó el comunicado divulgado por el grupo armado.

De esta manera, el Estado Mayor Central (EMC) reiteró en su comunicado su “compromiso de mantener la lucha junto al pueblo colombiano”, un proceso que define como la construcción de un mundo libre de fascismo, imperialismo y acciones de capital transnacional.

El EMC de las Farc informó que se aprobaron importantes documentos y determinaciones para el desarrollo de la lucha revolucionaria - crédito EMC de las Farc