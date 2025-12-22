Caen críticas a la Gran Consulta de centroderecha por posible participación de Paloma Valencia: “De esa agua nunca beberé”

El acercamiento de la aspirante presidencial al mecanismo de selección ha sido interpretado como un alineamiento con el Centro Democrático, lo que ha suscitado opiniones encontradas entre líderes y analistas - crédito Colprensa

El 21 de diciembre de 2025 trascendió que Paloma Valencia, senadora y aspirante presidencial por el Centro Democrático, se reunió con los precandidatos que participarán en la Gran Consulta por Colombia, el mecanismo que seleccionará al representante de la centroderecha para las elecciones presidenciales de 2026.

Valencia reconoció el encuentro, pero aclaró que su posible participación en la consulta dependerá de diálogos con la dirigencia y la militancia de su partido, además de una reunión reservada con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Esto no pasó desapercibido en otros sectores políticos, donde la decisión generó todo tipo de reacciones y comentarios por parte de diversas personalidades.

Entre las figuras políticas que comentaron sobre la reunión se encuentra Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, conocido como “Mr. Taxes” en redes sociales gracias a los videos que realizaba durante su gestión en la entidad tributaria.

Reyes señaló que la Gran Consulta fue modificando su enfoque político, alejándose de posturas centristas para alinearse cada vez más con la línea del Centro Democrático. Subrayó que, a pesar de las críticas al Gobierno actual, la mayoría de los colombianos no desean volver a la situación previa a 2022.

“La ‘Gran Consulta’ pasó de ser de ‘centro’ a ser de ‘derecha de centro’ a ser de ‘derecha de Centro Democrático’. Es buena esa claridad. Los colombianos podemos ser críticos del estado actual de las cosas, pero nadie quiere regresar a lo que teníamos antes de 2022”, comentó el exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro en un mensaje en su cuenta de X.

La senadora Esmeralda Hernández, integrante del Pacto Histórico, también se refirió al encuentro. A través de sus redes sociales, criticó la unión de diferentes sectores políticos con el propósito de enfrentar una posible nueva victoria de un gobierno progresista liderado por Gustavo Petro. Hernández señaló la contradicción de quienes cuestionaban el “PetroSantismo” y ahora se agrupan en una coalición opuesta, a la que denominó “UriSantismo”.

“De esa agua nunca beberé… y mírenlos unidos para derrotar la elección de otro Gob progresista de @petrogustavo. Tanto que hablaron desde el Centro Democrático y Vicky Dávila del ‘PetroSantismo’, y hoy terminaron todos abrazados en la misma orilla: la coalición del UriSantismo”, comentó la congresista en su mensaje.

De manera similar, Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, se pronunció sobre la posibilidad de que el Centro Democrático establezca alianzas con exministros de su padre, Mauricio Cárdenas y David Luna, quienes participan en la Gran Consulta. Santos resaltó esto debido a que el Centro Democrático fue una colectividad opositora a la administración de su progenitor y la calificó como “Uribesantismo”.

“¿El Centro Democrático y Uribe terminarán aliándose con los ex ministros de @JuanManSantos en la Gran Consulta? Uribesantismo”, escribió Martín Santos por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

El concejal de Bogotá Julián Sastoque también compartió su opinión sobre la formación de la Gran Consulta. Consideró legítimas las aspiraciones políticas de sus participantes, pero cuestionó la autenticidad del enfoque centrista del proceso si incluye a figuras como Paloma Valencia y Vicky Dávila. Sastoque sugirió que los integrantes de la consulta deberían transparentar sus afinidades ideológicas y la frecuencia con la que han sostenido encuentros con Álvaro Uribe.

“Válidas las legítimas posiciones y aspiraciones políticas, pero una consulta donde esté Paloma Valencia y Vicky Dávila, no puede autoproclamarse de centro y sus señores integrantes deberían sincerarse sobre sus afinidades ideológicas y cuantas veces se han reunido con Uribe”, escribió el servidor público en un mensaje en su cuenta de la red social X.

A los cuestionamientos se sumó la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López que, por medio de una publicación en su cuenta de X, calificó como una ‘inocentada’, al considerar que la última palabra sobre la inclusión de Valencia a la consulta presidencial la tendrá el expresidente Álvaro Uribe.

“Los teloneros del uribismo querían Navidad anticipada…Pero el que manda el gran corral les mandó a decir que lo va a pensar. Que mejor coman natilla y la pasen por inocentes", expresó la exmandataria local en la plataforma digital.

