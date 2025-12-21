Colombia

Por qué la extradición de Zulma Guzmán está suspendida y cuánto podría tardar

El proceso judicial que busca el traslado de la acusada a Colombia permanece en pausa debido a su actual régimen de salud mental, lo que retrasa la respuesta de las autoridades británicas ante la solicitud formal

El proceso de extradición de
El proceso de extradición de Zulma Guzmán involucra a la Fiscalía, la Cancillería y la Corte Suprema de Justicia de Colombia- crédito redes sociales

El proceso para lograr la extradición de Zulma Guzmán avanza sobre una ruta judicial y diplomática que involucra a la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería y la Corte Suprema de Justicia.

Así lo explicó el abogado Marlon Díaz en declaraciones recogidas por La W. La acusada enfrenta una solicitud formal para ser enviada desde el Reino Unido hacia Colombia, donde autoridades la investigan por el supuesto homicidio de dos menores de edad tras el envenenamiento de frambuesas con talio.

De acuerdo con la Fiscalía, la petición ya fue canalizada mediante la Oficina de Asuntos Internacionales, y requiere que la Cancillería actúe ante las autoridades británicas. Díaz sostuvo: “Los delitos por los cuales se está siendo solicitada son los de homicidio consumado y tentado, en concurso homogéneo el consumado y en concurso heterogéneo el tentado”.

El régimen de salud mental y la suspensión del trámite

El trámite de extradición no avanza de manera ordinaria porque Zulma Guzmán permanece bajo régimen de salud mental en el Reino Unido. La mujer fue ubicada y detenida en Londres tras un episodio en el que, según un informe de la Agencia Nacional del Crimen (NCA), intentó terminar con su vida en el río Támesis. La legislación británica dispone que las extradiciones se suspenden cuando la persona está sujeta a evaluación psiquiátrica.

Zulma Guzmán enfrenta cargos por
Zulma Guzmán enfrenta cargos por homicidio consumado y tentado tras el envenenamiento de frambuesas con talio en Bogotá - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

El abogado Díaz explicó en el medio citado que esa figura jurídica puede prolongar la estancia de Guzmán en un centro hospitalario durante meses. Durante ese periodo, su judicialización, deportación o extradición queda en suspenso.

Desde la Fiscalía estimaron que el proceso completo, incluyendo las evaluaciones de salud, podría tomar de ocho meses a un año antes de que Guzmán sea trasladada a Colombia.

Los hechos bajo investigación

Las investigaciones sobre Zulma Guzmán giran en torno al envenenamiento de frutas con talio, entregadas por domicilio en el norte de Bogotá entre el 5 y el 9 de abril. El punto de partida fue la muerte de dos menores tras consumir frambuesas contaminadas.

Una de las víctimas era hija de Juan de Bedout Vargas, economista que mantenía una relación sentimental extramatrimonial con Guzmán. Las frambuesas fueron enviadas a su residencia y consumidas por cuatro adolescentes: dos fallecieron, una presentó secuelas graves y otra solo tuvo lesiones menores.

Uno de los informes judiciales reveló que, mientras una de las niñas ya había muerto y otra agonizaba, la acusada realizó nuevas compras de la misma fruta. El pago por uno de estos pedidos fue de $29.900, una cifra consignada en reportes oficiales.

La extradición de Guzmán desde
La extradición de Guzmán desde el Reino Unido está suspendida debido a su régimen de salud mental y evaluación psiquiátrica - crédito X

Vínculos, antecedentes y nuevas líneas de investigación

El caso tomó dimensiones adicionales cuando la Fiscalía halló indicios de envenenamiento con talio en otros escenarios. La muerte de Alicia Graham Sardi, madre de una de las menores y esposa de Juan de Bedout, fue inicialmente atribuida a cáncer, pero análisis recientes detectaron talio en exámenes sanguíneos de la familia.

Investigadores judiciales, citados por El Tiempo, aseguraron que ya hay pruebas de que Graham sufrió dos episodios de envenenamiento con esa sustancia antes de morir.

Además, los organismos investigadores examinan si Guzmán estuvo ya familiarizada con el uso y los efectos del talio por su presunto interés en intoxicaciones de caballos de polo allegados a la víctima y episodios clínicos de empleados del entorno familiar durante la pandemia.

El círculo cercano de Guzmán se encuentra bajo observación, en busca de posibles cómplices en la logística de los envíos.

El testimonio del domiciliario resultó clave para que las autoridades pudieran identificar a personas que habrían monitorizado la entrega de los paquetes e incentivaron su confirmación mediante propinas.

“La Fiscalía documentó que Alicia Graham resultó dos veces envenenada por talio, así su dictamen médico haya dicho que murió por cáncer”, declaró un investigador al periódico.

Desde Londres, la empresaria sostiene que el proceso en su contra obedece a un montaje judicial. En comunicaciones analizadas por los investigadores, restó gravedad a los hechos bajo sospecha y presentó como justificación la compra reiterada de frambuesas por motivos dietéticos.

La Fiscalía investiga si Guzmán
La Fiscalía investiga si Guzmán tenía experiencia previa con talio por intoxicaciones de caballos y empleados cercanos a la familia - crédito Luisa González/Reuters y Freepik

En cuanto a las denuncias relacionadas con caballos enfermos, fuentes familiares descartaron este dato, pero para la Fiscalía es un elemento que refuerza el conocimiento de Guzmán sobre los efectos del químico.

Consideraciones legales y próximas etapas

Marlon Díaz destacó que el trámite de extradición es mixto y requiere revisión judicial, diagnósticos médicos y autorización política. “Lo que se verifica básicamente es que esté también penalizado en el otro país, que exista, por supuesto, respeto por los derechos fundamentales”.

Mientras se resuelve la situación legal de Zulma Guzmán en el Reino Unido, las autoridades colombianas mantienen abierto el expediente principal y las líneas derivadas de la investigación. El traslado de la detenida quedará definido cuando las autoridades británicas determinen que Guzmán puede responder a la justicia.

El proceso podría extenderse por lo menos hasta finales del 2026 en caso de que Guzmán conserve su estatus de régimen mental.

