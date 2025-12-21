Gustavo Petro salió en defensa de su hijo y exministros procesados por corrupción; se despachó contra opositores: “Son unos egoístas sociales de m....”

El presidente Gustavo Petro aseguró que el encarcelamiento de Ricardo Bonilla y de Luis Fernando Velasco tiene fines electorales - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

Dos días después de que el juez 14 con función de control de garantías de Barranquilla desestimara la petición de la Fiscalía General de la Nación para enviar a prisión al exdiputado del Atlántico Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, las críticas hacia la familia presidencial han inundado las leyes.

Petro Burgos enfrenta un proceso por presunta corrupción en la adjudicación de dos contratos del departamento a una fundación ligada a él, por lo que el ente acusador lo señala por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, en la mañana del domingo 21 de diciembre, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas por la decisión del juez, asegurando que los sectores opositores estarían buscando apresar a toda la familia presidencial para tumbar su proyecto político.

“Así de simple, quieren cárceles para nosotros y luego empezarán con lo que saben hacer. Solo quieren la foto de gente presa para ver si ganan las elecciones. Ya no hay reglas democráticas para ellos. Ya no existe la noción de Patria para ellos. Están desesperados por la ansiedad de la codicia (sic)”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

Gustavo Petro aseguró que existe una persecución contra su hijo y su familia para "quitarlo" del camino en las elecciones de 2026 - crédito X

En su mensaje, Petro aseguró que, además de sus allegados familiares, desde la oposición buscarían enlodar a su equipo ministerial, haciendo énfasis en la reciente medida de aseguramiento dictada contra los exministros de Hacienda y del Interior Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalados de participar en un entramado corrupto a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“Ni los dos ministros debían estar presos, porque las partes no pidieron cárcel y el juez de garantías no podía extralimitarse por encima de ellos, Pero venía vacancia y la foto. Ni mi hijo, a pesar de sus errores personales, tenía que ser encarcelado como pedía la fiscal Laborde y su amiga Vicky. Aquí, en el caso de los ministros no piden sesión extraordinaria en medio de la vacancia. Eso extrañamente e inusualmente, lo piden para que ni en un solo día del año entrante, los banqueros y petroleros paguen más impuestos (sic)”, señaló.

Con insultos, el presidente aseguró que intentan manchar su gobierno destapando presuntos hechos de corrupción en los que negó haber participado, aunque reconoció que sí han usado las instituciones que él dirige para crear entramados ilícitos.

Gustavo Petro insultó a los sectores que hacen oposición a su gobierno - crédito X

“Son unos egoístas sociales de m.... Por eso entregaron a Colombia a la violencia. Hasta repiten lo de la universidad de Salamanca en la época de Franco: encarcelan la inteligencia. Que ha habido corruptos en mi gobierno sí, yo mismo los he hechado y mostrado los enormes hechos de corrupción fabricados por la oligarquía de cuantía billonaria en la salud, en fomag, en DIAN, en Polfa, en los carteles de contratación mafiosos que destruimos”, añadió el presidente.

El mandatario insistió en que los sectores de oposición estarían ejecutando el llamado lawfare para dejar a su gobierno sin efectos a través de medios democráticos.

“Egoístas sociales hasta con ellos mismos, porque piden seguridad por todos sus medios, pero los que mueren son toda gente de la clase trabajadora y joven, ni un peso para ayudar a comprar su armamento y su defensa. Estamos ante el lawfare de hecho y así resistiremos hasta el último día. Siempre al lado de los intereses del pueblo y del Estado Social de Derecho, que ellos, los que han gobernado a Colombia antes, nunca quisieron construir, para impedirlo asesinaron decenas de miles de colombianos y entregaron el país a la gobernanza narcoparamilitar, y llenaron las cárceles de gente que no debería estar presa”, continuó.

El jefe de Estado también insinuó que la insistencia para apresar a su círculo más cercano radicaría en la próxima contienda electoral prevista para el 2026, que se ha dejado en el país una fuerte polarización entre el sector progresista y el de derecha que intenta volver a la Casa de Nariño.

El presidente se despachó contra la senadora María Fernanda Cabal y su hijo - crédito X

“Sedientos de rejas y sangre, mientras los dueños de partes del estado, amasan sus fortunas en el extranjero. No se aguantan otros cuatro años más de progresismo, la codicia no los deja, necesitan rejas, rejo y sangre y sobretodo muchísimo dinero del pueblo para sus haciendas que valorizan con carreteras, y de paso se roban los dineros de la contratación. El pueblo decide”, comentó.

En su discurso, el mandatario nacional se ensañó con la senadora María Fernanda Cabal y su hijo Juan José Lafaurie, envuelto en un escándalo por haber accedido a un subsidio de más de 95 millones de pesos destinado únicamente a pequeños productores.

“Estallaron porque no pueden ver qué se ayude al pueblo trabajador, y solo desean el dinero público para ellos, la oligarquía y sus hijos, los subsidios capturados ilícitamente por el hijo de la senadora Cabal, lo muestra como retrato particular de lo que ha sido la generalidad de una clase que odia al pueblo y quiere el estado para sí y hace leyes para volver más ricos a los ricos”, indicó.