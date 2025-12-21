Colombia

Fuerte incendio en el Palacio de la moda, zona comercial de Bucaramanga: se quemaron al menos 15 locales

La rápida intervención de autoridades permitió controlar la emergencia y la Alcaldía anunció medidas temporales para apoyar a los comerciantes afectados en plena temporada navideña

El alcalde de Bucaramanga Cristian
El alcalde de Bucaramanga Cristian Portilla se reunió con los comerciantes afectados - @Cportilla40/X

Un fuerte incendio en el centro de Bucaramanga arrasó con al menos 15 locales comerciales en la zona conocida como el Palacio de la Moda, en el occidente de Bucaramanga, en Santander.

El siniestro ocurrió en plena temporada de compras navideñas, y las millonarias pérdidas han afectado a comerciantes y visitantes que se encontraban en el sector, durante las horas de la mañana del sábado 21 de diciembre de 2025.

Al sitio acudieron de inmediato el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, la Policía Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos, que lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros establecimientos.

“En la mañana de hoy, desafortunadamente, se ha presentado un incendio, una afectación material en los establecimientos de comercio (...), donde algunos comerciantes han perdido sus propiedades materiales”, declaró Portilla.

El alcalde Cristian Portilla confirmó
El alcalde Cristian Portilla confirmó una reunión con los comerciantes afectados por las llamas - crédito @Cportilla40/X

El mandatario destacó la respuesta rápida de la Policía y los Bomberos, así como de la Oficina de Gestión del Riesgo.

La presencia de la Policía fue destinada también a prevenir que personas que transitaban por la zona realizaran hurtos aprovechando el momento de confusión.

Personas inescrupulosas se aprovecharon del hurto

“Hay muchas personas que llegaron a aprovechar la tragedia de estos ciudadanos para hurtar sus elementos. Lo que hace la Policía primero es asegurar el sector”, afirmó el comandante William Quintero, en declaraciones emitidas a El Tiempo.

Añadió que integrantes de la Undmo (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden) colaboraron en la protección de las pertenencias que no resultaron afectadas por el fuego.

Mensaje del alcalde Cristian Portilla
Mensaje del alcalde Cristian Portilla tras incendio en El Palacio de la moda de Bucaramanga - crédito @Cportilla40/X

El alcalde también escribió en sus redes sociales: “Con todos los cuerpos de socorro y emergencia acudimos a proteger la vida y propiedad privada de los comerciantes del centro que fueron afectados por un incendio. Rechazo categóricamente los actos de vandalismo y robo que cometieron algunas personas que, en lugar de ayudar, fueron directamente a hurtar la mercancía de los locales: he pedido una investigación sobre esta situación. A los comerciantes damnificados les ofreceremos toda la colaboración institucional para aliviar los daños económicos de esta emergencia. Estamos del lado de la gente".

Alcalde de Bucaramanga acompañó a las víctimas del incendio en el Palacio de la moda de Bucaramanga - crédito @Cportilla40/X

La Alcaldía de Bucaramanga anunció que implementará un proceso de reubicación temporal de los comerciantes afectados y habilitará espacios para que puedan continuar vendiendo sus productos durante la época navideña.

“En esta Navidad, nuestros comerciantes y sus familias no van a estar solos. Como oferta institucional, con la Alcaldía vamos a hacer un proceso de reubicación de estas personas de manera temporal”, enfatizó Portilla, que añadió el respaldo a los afectados y la promoción de la solidaridad ciudadana mientras se normaliza la situación.

El operativo logró evitar víctimas fatales, y las autoridades se mantenían en el lugar para atender a los afectados y coordinar las acciones de ayuda para los comerciantes perjudicados por el incidente.

Incendio en Medellín tras explosión de volador

La explosión de un volador provocó un incendio la noche del 20 de diciembre en el barrio Manrique Oriental, al nororiente de Medellín, donde un árbol se incendió tras el impacto del artefacto, de acuerdo con videos difundidos por vecinos en redes sociales.

Las llamas, que alcanzaron varios metros de altura, amenazaron viviendas aledañas y pusieron en evidencia los riesgos que trae el uso de pólvora en la temporada decembrina.

Volador en Manrique, Medellín, dio
Volador en Manrique, Medellín, dio contra un árbol - crédito redes sociales

El siniestro fue registrado mientras la ciudad enfrenta un aumento significativo en el número de lesionados por manipulación y exposición a artefactos pirotécnicos.

Según el último reporte de la Alcaldía de Medellín, hasta el 20 de diciembre se contabilizaron 48 personas heridas, lo que representa un incremento de casi 75% respecto a la misma fecha en 2024, cuando se reportaban poco más de 25 casos.

Las autoridades mantienen la alerta máxima ante la tendencia al alza y reiteran sus llamados a la ciudadanía para que se abstenga de utilizar pólvora. Las campañas de sensibilización y las sanciones, hasta ahora, no han logrado revertir el uso indiscriminado de elementos explosivos.

Uno de los datos más preocupantes en la estadística oficial corresponde al número de menores afectados.

Al menos 15 niños y adolescentes han resultado lesionados a causa de pólvora durante diciembre, varios de los cuales no manipulaban los artefactos, sino que fueron alcanzados accidentalmente al encontrarse cerca. Algunos presentan quemaduras de gravedad que pueden causar secuelas permanentes.

