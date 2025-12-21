Emergencia en Cartagena: autoridades locales piden aval inmediato para cerrar apertura en el Canal del Dique

El avance de la sedimentación inutilizó parte de la zona portuaria; la Alcaldía y la Oficina de Acción de Riesgos insisten en la urgencia de actuar de inmediato para evitar un colapso logístico nacional - crédito Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena solicitó de manera urgente al Gobierno nacional autorización inmediata para intervenir y cerrar un boquete en el Canal del Dique, cuya apertura ha incrementado considerablemente el flujo de agua y sedimentos hacia la bahía de la ciudad.

Las autoridades municipales advierten que la situación amenaza la operación portuaria, la logística nacional y la navegabilidad, informó El Tiempo.

De acuerdo con la administración distrital, la fisura, conocida como “boquete” o “chorro”, pasó de ser una advertencia técnica a convertirse en una emergencia visible y crítica.

El alcalde Dumek Turbay Paz describió que “lo que antes era un supuesto, hoy es una realidad. La sedimentación ya está causando estragos y nos está poniendo en riesgo la operación portuaria de la ciudad”, dijo en diálogo con el medio.

El alcalde Dumek Turbay visitó la infraestructura del canal - crédito @dumek_turbay/X

El impacto del boquete ya se refleja en la inutilización del puerto de la Maltería, uno de los principales puntos de entrada de cebada para la industria cervecera del país.

La fuerza de la corriente generada por el boquete dañó el muelle, según detalló el medio.

“Hoy tenemos un puerto inutilizado. Si no actuamos rápido, lo que ocurrió en la Maltería puede repetirse en otros muelles de la bahía, y eso sería catastrófico para Cartagena y para el país”, advirtió Turbay Paz.

La acumulación de sedimentos, consecuencia directa de la apertura, ha transformado la amenaza inicial en un escenario de riesgo para toda la infraestructura portuaria y la economía nacional.

“La operación portuaria de Cartagena no es solo un asunto local. Es un activo estratégico del país. Si se afecta, se afecta la economía nacional”, declaró el mandatario distrital.

El reporte técnico de la Oficina de Acción de Riesgos indica que el boquete ahora mide 220 metros de largo y 40 metros de ancho, desviando grandes volúmenes de agua y material desde el río Magdalena hacia la bahía.

Este fue uno de los mensajes que emitió el alcalde de Cartagena sobre las obras en el canal del Dique - crédito dumek_turbay/X

“Es un gran boquete que está sedimentando la bahía de Cartagena y esto todo es riesgo portuario que concedería esta situación”, señalaron desde la entidad.

La Alcaldía de Cartagena confirmó que dispone de los recursos y equipos necesarios para iniciar de inmediato el cierre del boquete, siempre que se le otorgue el aval correspondiente desde el orden nacional.

Turbay Paz agregó: “Lo que necesitamos hoy es que nos permitan hacerlo. Que ninguna autoridad nacional imponga sus competencias para impedir que el Distrito actúe en una situación de urgencia”.

Ante el estado de emergencia, la Oficina de Acción de Riesgos activó el Comité de Conocimiento de Riesgos y colabora con autoridades de Magdalena, comunidades de Bolívar, Cardique y el Establecimiento Público Ambiental para monitorear y coordinar una intervención eficiente. La entidad reiteró: “Estamos ya prestos a intervenir, a poner en marcha la ruta que hemos establecido desde la Oficina de Acción de Riesgos”.

El alcalde Dumek Turbay discutió con su equipo el problema del canal del Dique - crédito Alcaldía de Cartagena

“La falta de intervención eficaz del Gobierno Nacional en el proyecto Canal del Dique ha derivado en la situación actual, por eso le hacemos un llamado URGENTE al presidente @petrogustavo para que concurra a su análisis y pronta solución, pues ya hay puertos afectados y la situación tiende a empeorar muy a pesar de los esfuerzos locales conjuntos por intervenir y mitigar la emergencia (sic)”, dijo el alcalde en sus redes sociales.

Las autoridades locales insisten en la necesidad de una respuesta expedita del Gobierno nacional para evitar que la emergencia medioambiental y logística se agrave, con consecuencias potenciales para la economía, la seguridad portuaria y el abastecimiento de insumos estratégicos en Colombia.

El alcalde solicitó una reunión o una mesa de diálogo con delegados del Gobierno nacional para poder proceder. En sus redes culminó su fuerte mensaje con esta solicitud:

“Presidente Petro, señor @UNGRD, @CarlosCarrilloA; @MinAmbienteCo, @IreneVelezT; @ANI_Colombia, @MinTransporteCo, esperemos tener con ustedes un diálogo urgente para tratar este asunto de primerísima importancia para la Región”, escribió la cabeza del Distrito de Cartagena.