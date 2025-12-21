Colombia

Dijín destapó la ruta internacional de Zulma Guzmán hasta Reino Unido: así huyó tras el crimen de las frambuesas envenenadas

La Policía Judicial logró reconstruir el recorrido que hizo la mujer buscada por Interpol tras salir de Colombia, un seguimiento que cruzó registros migratorios, vuelos internacionales y alertas de 12 países

Guardar
La localización de Zulma Guzmán
La localización de Zulma Guzmán Castro en Londres marca un avance clave en el proceso de extradición solicitado por Colombia - crédito captura de video

La investigación no se detuvo en las fronteras. Durante semanas, un rastro fragmentado de sellos migratorios, vuelos internacionales y alertas policiales permitió a las autoridades colombianas y europeas armar el rompecabezas que terminó con la localización de Zulma Guzmán Castro en territorio británico. La Dijín confirmó que la mujer, requerida por la justicia colombiana, se encuentra en Londres, donde ahora avanza un proceso clave para su eventual extradición.

Guzmán Castro es buscada en 196 países mediante Notificación Roja de Interpol por el delito de homicidio en concurso homogéneo, a título de dolo y en calidad de autora. La Fiscalía General de la Nación la señaló como la presunta responsable de un caso que conmocionó a Bogotá en abril de 2025, el envío de frambuesas con chocolate contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, a una vivienda ubicada en el norte de la ciudad. Tras consumir el producto, dos menores de edad murieron y un adulto resultó con graves afectaciones de salud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Notificación Roja de Interpol
La Notificación Roja de Interpol permitió rastrear a la prófuga por Argentina, Brasil, España y Reino Unido antes de su captura - crédito redes sociales

Luego de esos hechos, la mujer salió del país y pasó a convertirse en prófuga. Desde entonces, su nombre fue incorporado a los sistemas de búsqueda internacional. La notificación roja, publicada y actualizada el 18 de noviembre de 2025, advertía que Guzmán Castro habría transitado por varios países, entre ellos Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, lo que llevó a intensificar el cruce de información con agencias extranjeras.

El trabajo de rastreo permitió reconstruir con precisión su ruta. De acuerdo con el análisis migratorio y los registros de vuelos, el 1 de octubre de 2025 abordó un avión en Sao Paulo, Brasil, con destino a Madrid, España. Posteriormente, el 11 de noviembre ingresó al Reino Unido por la ciudad de Manchester. Desde ese momento, no se reportaron nuevos movimientos migratorios a su nombre, lo que reforzó la hipótesis de que permanecía en territorio británico.

La confirmación llegó semanas después. El 12 de diciembre, Interpol Colombia recibió información proveniente de 12 países, un intercambio que resultó determinante para ubicarla. Con esos datos, desde Bogotá se remitieron a las autoridades del Reino Unido solicitudes de detención preventiva, acompañadas de los soportes judiciales, el expediente del caso y las huellas dactilares de la mujer. El objetivo era agilizar una posible captura una vez se confirmara su paradero.

La colaboración entre autoridades de
La colaboración entre autoridades de 12 países fue determinante para ubicar a la sospechosa en territorio británico - crédito Jack Taylor/REUTERS

Con base en esta información, las autoridades británicas emitieron una orden de arresto, atendiendo la solicitud elevada por la Fiscalía colombiana tras la emisión de la notificación roja. Sin embargo, el operativo final se dio en circunstancias inesperadas y fuera de un procedimiento policial convencional.

La ubicación definitiva se produjo el martes 16 de diciembre en la ciudad de Londres. Ese día, hacia las 6:45 a. m., la Policía Metropolitana recibió un reporte ciudadano sobre una mujer en estado de angustia en inmediaciones del puente de Battersea. Minutos después, la Unidad de Policía Marítima acudió al lugar y, a las 7:14 a. m., rescató a la mujer de las aguas del río Támesis. Posteriormente, fue trasladada a un centro hospitalario.

Las autoridades británicas informaron que las lesiones sufridas no fueron mortales ni dejaron secuelas permanentes. Desde ese momento, Zulma Guzmán Castro permanece hospitalizada y bajo custodia, en aplicación de la Ley de Salud Mental del Reino Unido, una medida que permite garantizar su atención médica mientras se define su situación judicial.

Las autoridades señalan a Zulma
Las autoridades señalan a Zulma Guzmán Castro como presunta responsable del envenenamiento de dos menores en Bogotá - crédito Canva y captura de pantalla/redes sociales

De acuerdo con el procedimiento, una vez sea declarada médicamente apta, la mujer será detenida formalmente y presentada ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. Esta audiencia representa un paso clave dentro del proceso de extradición solicitado por Colombia, que continuará por la vía diplomática a través de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Mientras avanza el trámite, el caso sigue siendo observado de cerca por las autoridades colombianas, que buscan esclarecer plenamente los hechos ocurridos en Bogotá y llevar a juicio a la presunta responsable.

Temas Relacionados

Zulma GuzmánDijínInterpolInterpol Zulma GuzmánFrambuesas envenenadasRecorrido Zulma GuzmánColombia-Noticias

Más Noticias

Carin Leon, Piso 21, Jorge Celedón, Bunbury y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Con la Nochebuena como fuente de inspiración, los artistas cierran 2025 con colaboraciones y algunos adelantos de lo que puede esperarse el próximo año en materia musical

Carin Leon, Piso 21, Jorge

De la Espriella reveló detalles sobre su relación e hizo curioso comentario sobre las mujeres: “La única guerra que se gana huyendo”

El precandidato presidencial se desmarcó de la política por un momento y dio a conocer su perspectiva sobre las mujeres

De la Espriella reveló detalles

Asesino serial de adultos mayores en el Eje Cafetero hizo terrible confesión sobre su compañero de celda: “Lo veo dormidito”

EL análisis de profesionales concluyó que el recluso de La Dorada presenta rasgos antisociales, ausencia de culpa y capacidad de manipulación, lo que incrementa el peligro para otros internos

Asesino serial de adultos mayores

Los Saja Boys conquistan a los usuarios de iTunes K-pop en Colombia esta semana

La música coreana es un fenómeno que ha logrado abrirse camino en el mundo occidental, sobre todo tras el exitoso tema ‘Gangnam Style’ de PSY y la fama de BTS

Los Saja Boys conquistan a

Se le habría caído un fichaje importante al Junior de Barranquilla: el campeón tendría líos con su representante

El conjunto de Alfredo Arias, al parecer, perdió la oportunidad de un refuerzo de peso para la Copa Libertadores por culpa de su empresario, además de que perdería a un jugador clave para el título de Liga BetPlay

Se le habría caído un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

Carin Leon, Piso 21, Jorge

Carin Leon, Piso 21, Jorge Celedón, Bunbury y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Los Saja Boys conquistan a los usuarios de iTunes K-pop en Colombia esta semana

Maria Gabriela Isler anunció su separación de Mauro Urquijo: ya presentó a su nueva pareja

Sara Uribe estaría a punto de volver a la televisión: retomaría rol con el que se hizo famosa

Fernando Solórzano recordó su personaje en ‘Vecinos’ y contó por qué era cojo: “Me ayudó mucho para el personaje”

Deportes

Se le habría caído un

Se le habría caído un fichaje importante al Junior de Barranquilla: el campeón tendría líos con su representante

Néstor Lorenzo se refirió a la despedida oficial de Mario Alberto Yepes: “Se merecía este homenaje”

Falcao genera dudas sobre su futuro en el fútbol: “Quiero jugar, voy a jugar, pero no sé dónde”

Linda Caicedo comandó al Real Madrid en la Copa de la Reina: doblete en goleada a Espanyol

René Higuita volvió a demostrar su talento debajo de los tres palos: revivió su clásico Escorpión