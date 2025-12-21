Dijín destapó la ruta internacional de Zulma Guzmán hasta Reino Unido: así huyó tras el crimen de las frambuesas envenenadas

La localización de Zulma Guzmán Castro en Londres marca un avance clave en el proceso de extradición solicitado por Colombia - crédito captura de video

La investigación no se detuvo en las fronteras. Durante semanas, un rastro fragmentado de sellos migratorios, vuelos internacionales y alertas policiales permitió a las autoridades colombianas y europeas armar el rompecabezas que terminó con la localización de Zulma Guzmán Castro en territorio británico. La Dijín confirmó que la mujer, requerida por la justicia colombiana, se encuentra en Londres, donde ahora avanza un proceso clave para su eventual extradición.

Guzmán Castro es buscada en 196 países mediante Notificación Roja de Interpol por el delito de homicidio en concurso homogéneo, a título de dolo y en calidad de autora. La Fiscalía General de la Nación la señaló como la presunta responsable de un caso que conmocionó a Bogotá en abril de 2025, el envío de frambuesas con chocolate contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, a una vivienda ubicada en el norte de la ciudad. Tras consumir el producto, dos menores de edad murieron y un adulto resultó con graves afectaciones de salud.

La Notificación Roja de Interpol permitió rastrear a la prófuga por Argentina, Brasil, España y Reino Unido antes de su captura - crédito redes sociales

Luego de esos hechos, la mujer salió del país y pasó a convertirse en prófuga. Desde entonces, su nombre fue incorporado a los sistemas de búsqueda internacional. La notificación roja, publicada y actualizada el 18 de noviembre de 2025, advertía que Guzmán Castro habría transitado por varios países, entre ellos Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, lo que llevó a intensificar el cruce de información con agencias extranjeras.

El trabajo de rastreo permitió reconstruir con precisión su ruta. De acuerdo con el análisis migratorio y los registros de vuelos, el 1 de octubre de 2025 abordó un avión en Sao Paulo, Brasil, con destino a Madrid, España. Posteriormente, el 11 de noviembre ingresó al Reino Unido por la ciudad de Manchester. Desde ese momento, no se reportaron nuevos movimientos migratorios a su nombre, lo que reforzó la hipótesis de que permanecía en territorio británico.

La confirmación llegó semanas después. El 12 de diciembre, Interpol Colombia recibió información proveniente de 12 países, un intercambio que resultó determinante para ubicarla. Con esos datos, desde Bogotá se remitieron a las autoridades del Reino Unido solicitudes de detención preventiva, acompañadas de los soportes judiciales, el expediente del caso y las huellas dactilares de la mujer. El objetivo era agilizar una posible captura una vez se confirmara su paradero.

La colaboración entre autoridades de 12 países fue determinante para ubicar a la sospechosa en territorio británico - crédito Jack Taylor/REUTERS

Con base en esta información, las autoridades británicas emitieron una orden de arresto, atendiendo la solicitud elevada por la Fiscalía colombiana tras la emisión de la notificación roja. Sin embargo, el operativo final se dio en circunstancias inesperadas y fuera de un procedimiento policial convencional.

La ubicación definitiva se produjo el martes 16 de diciembre en la ciudad de Londres. Ese día, hacia las 6:45 a. m., la Policía Metropolitana recibió un reporte ciudadano sobre una mujer en estado de angustia en inmediaciones del puente de Battersea. Minutos después, la Unidad de Policía Marítima acudió al lugar y, a las 7:14 a. m., rescató a la mujer de las aguas del río Támesis. Posteriormente, fue trasladada a un centro hospitalario.

Las autoridades británicas informaron que las lesiones sufridas no fueron mortales ni dejaron secuelas permanentes. Desde ese momento, Zulma Guzmán Castro permanece hospitalizada y bajo custodia, en aplicación de la Ley de Salud Mental del Reino Unido, una medida que permite garantizar su atención médica mientras se define su situación judicial.

Las autoridades señalan a Zulma Guzmán Castro como presunta responsable del envenenamiento de dos menores en Bogotá - crédito Canva y captura de pantalla/redes sociales

De acuerdo con el procedimiento, una vez sea declarada médicamente apta, la mujer será detenida formalmente y presentada ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. Esta audiencia representa un paso clave dentro del proceso de extradición solicitado por Colombia, que continuará por la vía diplomática a través de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Mientras avanza el trámite, el caso sigue siendo observado de cerca por las autoridades colombianas, que buscan esclarecer plenamente los hechos ocurridos en Bogotá y llevar a juicio a la presunta responsable.