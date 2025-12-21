Colombia

Comunidad indígena secuestró a al menos 18 militares durante operativo contra el ELN en Chocó: esto se sabe

La retención de los efectivos ocurrió durante una operación contra el ELN, cuando aproximadamente 200 civiles interceptaron a la unidad y la trasladaron a un resguardo indígena

Un grupo de 200 personas
Un grupo de 200 personas secuestró a 18 militares de la Décima Quinta Brigada en Carmen de Atrato, Chocó, durante operaciones contra el ELN - crédito Europa Press

Sobre la tarde del domingo 21 de diciembre, una multitud integrada por aproximadamente 200 personas secuestró a 18 militares de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional durante una operación contra el grupo armado organizado ELN en la zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó.

Dos suboficiales y 16 soldados fueron conducidos a un resguardo indígena, acción que impidió la continuidad de la misión constitucional que desarrollaban en ese territorio, según denunció el Comando de la Décima Quinta Brigada en un comunicado.

Los hechos se registraron cuando la unidad militar adelantaba maniobras dirigidas a combatir a la organización armada en una región caracterizada por la presencia y actividad del Ejército de Liberación Nacional.

El Ejército Nacional denunció la
El Ejército Nacional denunció la retención arbitraria de sus miembros y exigió respeto por la integridad y libertad de los uniformados - crédito prensa Ejército Nacional

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los militares se encontraban rodeados y fueron interceptados por el numeroso grupo, que los retuvo y trasladó arbitrariamente, según la denuncia formal de la autoridad castrense.

El Ejército Nacional rechazó con firmeza “toda acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legítimas del Estado”.

El comunicado también remarcó que la función principal de los uniformados era proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil en un contexto de persistente conflictividad en el Chocó.

La institución militar hizo un llamado urgente a las autoridades competentes nacionales, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que “se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación, privilegiando el diálogo y el respeto por la institucionalidad”.

De igual modo, el Ejército Nacional subrayó que la privación de la libertad de integrantes de la fuerza pública constituye una conducta regulada por la ley, que puede acarrear responsabilidades penales.

Además, el comunicado advirtió sobre las consecuencias jurídicas de acciones que atenten contra la institucionalidad y los derechos de los militares, e instó a evitar toda conducta que involucre indebidamente a civiles.

El comando de la Décima Quinta Brigada finalizó su mensaje enfatizando la importancia de respetar el marco constitucional y legal colombiano, haciendo hincapié en los principios de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Es preciso mencionar que el hecho ocurre en un contexto de operaciones permanentes en la región chocoana, marcada por la presencia de grupos armados ilegales y recurrentes tensiones entre la fuerza pública, comunidades locales e indígenas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la liberación de los uniformados ni sobre posibles negociaciones para su retorno seguro.

