Sobreviviente del accidente de bus que cayó a un abismo en Antioquia recibió conmovedora carta: “Aun así regresaste”

La joven de 16 años leyó una conmovedora carta que escribieron sus padres - crédito @Aleksarboleda/Tiktok

Algunos de los jóvenes sobrevivientes del grave accidente que enlutó a la comunidad del Liceo Antioqueño de Bello (Antioquia), y que conmocionó al país, narraron su proceso de recuperación tras resultar con múltiples lesiones.

El siniestro ocurrió en la ruta que conecta los municipios de Remedios y Zaragoza, donde un bus que transportaba a egresados de bachiller, entre los 16 y 18 años, cayó por un barranco, dejando un saldo de 17 personas fallecidas y 19 heridos.

Entre los sobrevivientes, al menos cinco estudiantes ya recibieron el alta médica y regresaron a casa, un hecho que sus familias describieron como un milagro.

Una de las sobrevivientes que llegó de nuevo a su hogar con algunas heridas, que continúan en recuperación, fue Luciana Díaz Mazo, de 16 años, recibida por sus padres con una conmovedora carta que expresaba el alivio y la gratitud por su recuperación.

La alcaldesa de Bello, Lorena González, homenajeó a las víctimas del accidente de bus en Antioquia - crédito Alcaldía de Bello

La joven leyó fragmentos del escrito, mientras dejaba en evidencia sus lesiones vocales, al parecer, debido a los gritos por ayuda aquella madrugada de domingo 14 de diciembre.

“Gracias Dios. Gracias porque te cubrió cuando no entendíamos nada, porque te sostuvo en su mano cuando el miedo quiso ganarnos y porque decidió devolverte a nosotros. Hay momentos que marcan el alma para siempre y este es uno de ellos. Tú pasaste por algo que no debías vivir tan pronto, pero aun así regresaste. Regresaste herida, sí, pero viva. Eso es un milagro que nunca vamos a olvidar”, leyó Luciana junto a sus familiares.

La joven, que fue recibida efusivamente por sus vecinos, familiares y allegados, complementó en la lectura de la misiva: “Este es tu espacio seguro, tu descanso, tu hogar. Aquí puedes sanar tu alma, rodeada de amor, paciencia y fe. Cada día será un paso y cada paso será acompañado. Creemos firmemente que estás hecha para grandes cosas, para una vida con propósito, para dejar huella con tu luz, tu sensibilidad y tu sonrisa. Dios aún tiene muchos planes para ti y este capítulo, aunque difícil, era parte de la fuerza con la que caminarás en tu vida. Tu vida es un milagro. Bienvenida a casa. Aquí estamos y estaremos siempre”.

El accidente de bus turístico en Antioquia dejó 17 fallecidos y 19 heridos, la mayoría estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello - crédito composición fotográfica

Otra sobreviviente contó detalles de su recuperación

Otra sobreviviente, Karol Juliana Patiño, que permanece hospitalizada, compartió a través de redes sociales detalles de su estado y agradeció el apoyo recibido.

“Primero que todo quiero agradecerle a Dios por darme esta segunda vida, porque a pesar de todo estoy con mi familia y gracias a ustedes también por tenerme en sus oraciones que me han ayudado mucho en mi recuperación”, expresó Patiño.

La joven relató que continúa internada tras ser sometida a varias intervenciones quirúrgicas: “Tengo 20 puntos en la cabeza, tengo 15 en el ojo, tengo una fractura en la columna en la parte de abajo, en la parte de arriba y tengo en la clavícula también, tengo una herida abierta en el codo, el cual perdí mucha sangre y está destrozado”. Patiño añadió que fue necesario injertar piel en las piernas y que presenta fracturas en el hígado y el riñón.

En su testimonio, Patiño envió un mensaje a las familias de las personas fallecidas. “Sé que por mi estado en estos momentos no puedo acompañar a ninguna de las familias, pero mi deseo es que cuando salga de todo eso pueda ir a visitar a cada uno y llevar una flor al cementerio”, afirmó.

Karol Juliana Patiño relató en que va su recuperación - crédito @Gisof36/Tiktok

La recuperación continúa también para Ana Isabel Pulgarin, que fue trasladada inicialmente al hospital de Segovia y posteriormente atendida en el Hospital San Vicente Fundación en Medellín. “Me operaron, me reconstruyeron la pierna, me sacaron un vidrio que tenía incrustado en la espalda cerca de la columna, que gracias a Dios no me llegó a tocar la columna”, relató Pulgarin.

Además, explicó que fue sometida a cirugías reconstructivas en el rostro y la dentadura. “También la cara me reconstruyeron y me pusieron una férula en los dientes para ver si se me vuelven a acomodar bien porque casi los pierdo, los tenía sueltos”.

“Ya estoy bien. Me estoy recuperando y doy infinitas gracias a Dios de poder estar viva porque fue un accidente muy feo, pero gracias a Dios estoy bien, con vida y recuperándome”, concluyó Pulgarin.