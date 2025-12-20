Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

El primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca, fue secuestrado por hombres armados - crédito Andrés Juan/Facebook

Un nuevo hecho violento sacude al departamento del Cauca, específicamente en Corinto, donde el familiar del alcalde del municipio fue raptado por sujetos fuertemente armados.

La víctima fue identificada como Juan Fernando Patiño Hurtado, primo hermano del alcalde Adrián Díaz Hurtado, que fue interceptado en horas de la tarde del 19 de diciembre en el barrio 20 de Agosto mientras apoyaba una actividad lúdica infantil.

De acuerdo con las versiones preliminares del caso, el mandatario local lideraba una celebración por dedicada a los niños del municipio, cerca de su vivienda, cuando hombres armados interceptaron a Patiño Hurtado en una zona diagonal a la residencia del alcalde y lo obligaron a subir a un vehículo particular, llevándoselo con rumbo desconocido.

La víctima presenciaba una actividad para los niños del municipio cuando ocurrió el rapto - crédito Freepik

La rápida acción de los agresores generó pánico entre los residentes y asistentes a la actividad infantil. En declaraciones de Díaz Hurtado a medios locales, el funcionario confirmó: “Me acaban de secuestrar un primo, diagonal de mi casa. Nos encontrábamos celebrando el Día de los Niños”.

Fuentes oficiales indicaron que entre las hipótesis se investiga la posibilidad de que los secuestradores hubieran tenido como objetivo inicial al propio alcalde. Testigos aseguran que, al buscarlo, los armados se encontraron con la resistencia de su primo, quien habría intentado defenderlo, lo que culminó en su retención forzosa. El alcalde logró resguardarse en su domicilio, confirmando la gravedad de la situación en el municipio.

En el norte del Cauca, y particularmente en Corinto, hay presencia de facciones armadas ilegales como las disidencias del frente Dagoberto Ramos, el grupo 57 Yair Bermúdez y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La familia de la víctima está a la espera de información oficial sobre los responsables del rapto, mientras que las autoridades realizan operativos de búsqueda y rescate en la región para dar con pistas o ubicación de la víctima.

Autoridades investigan si hay un grupo armado detrás del rapto - crédito Fotomontaje Infobae (redes sociales/X)

Por su parte, la comunidad permanece en alerta ante el aumento de hechos violentos asociados a la presencia de grupos armados en la zona, mientras la fuerza pública coordina acciones para el retorno seguro de Patiño Hurtado y el esclarecimiento de este secuestro.

Delegación de la Gobernación del Cauca sufrió hostigamiento armado durante entrega de ayudas en Corinto

Una delegación de la Gobernación del Cauca, liderada por Maribel Perafán, secretaria de Gobierno, quedó en medio de un hostigamiento armado contra miembros de la fuerza pública la tarde del 12 de diciembre de 2025, mientras entregaba ayudas humanitarias en el casco urbano de Corinto, norte del departamento.

El equipo institucional se encontraba atendiendo a familias afectadas por el atentado con carro bomba ocurrido en junio de este año cuando se presentó el ataque.

De acuerdo con el relato de la jornada, el hostigamiento se produjo en los momentos en que la secretaria enviaba un mensaje de “esperanza, paz y acompañamiento” a la comunidad reunida para recibir las ayudas. Un grupo armado perpetró el ataque contra uniformados muy cerca del lugar de la actividad oficial, generando momentos de tensión y temor entre los presentes.

El municipio caucano ha sido objeto de varios actos criminales por parte de grupos armados ilegales - crédito @Kamopinando/X

La secretaria Perafán informó que tanto ella como los integrantes de la delegación resultaron ilesos, aunque la actividad debió ser suspendida y el equipo fue evacuado bajo la protección de la fuerza pública. “Este tipo de violencias es una violencia directa contra la institucionalidad”, declaró la funcionaria luego de rechazar el ataque.

Durante su pronunciamiento, la secretaria expresó su solidaridad con los habitantes de Corinto, señalando: “Vivir esos momentos no es fácil, genera miedo y zozobra en la comunidad. Pero como Gobierno departamental seguiremos al lado de nuestra gente y en territorio”.

El hostigamiento se prolongó por cerca de una hora, sin que se reportaran heridos ni víctimas mortales al cierre de la jornada. Perafán atribuyó el incremento de acciones violentas a retaliaciones por operaciones militares recientes en el suroccidente del país y solicitó al Gobierno nacional adelantar acciones urgentes para contener la situación.