Revelan nuevos detalles sobre el plan de Zulma Guzmán en el que dos niñas fueron envenenadas con talio: había caballos de polo y más domicilios

La empresaria Zulma Guzmán habría tenido una "relación clandestina" con el padre de una de las menores que murieron - crédito Captura de video Shark Tank Colombia/Youtube y X

La detención de Zulma Guzmán Castro en Londres, Inglaterra, el 16 de diciembre de 2025, reactivó una de las investigaciones criminales más complejas de los últimos años en Colombia, centrada en el envenenamiento con talio de dos niñas y en la posible implicación de la empresaria en otros episodios similares.

Según reveló El Tiempo, Guzmán Castro permanece bajo el régimen de salud mental en un hospital británico, lo que permite prolongar su reclusión durante varios meses y retrasa cualquier proceso de judicialización, mientras las autoridades colombianas gestionan su deportación o extradición, trámite que podría extenderse entre ocho meses y un año, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la Nación citadas por el mismo medio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La captura de Guzmán Castro se produjo después de que la Policía Marítima de Londres la localizara en el río Támesis, tras un aparente intento de suicidio a las 7:00 a. m. del martes 16 de diciembre de 2025. La identificación se confirmó una hora más tarde, cuando se estableció que se trataba de la mujer de 54 años buscada por la Interpol por su presunta participación en el doble homicidio ocurrido en Bogotá a principios de abril. La noticia de su ubicación fue comunicada a Bogotá a través de canales diplomáticos, mientras la Fiscalía colombiana mantiene abiertas varias líneas de investigación en torno a su figura.

Las autoridades señalan a Zulma Guzmán Castro como presunta responsable del envenenamiento de dos menores en Bogotá - crédito Canva y captura de pantalla/redes sociales

Uno de los focos de la investigación es la relación de Guzmán Castro con el economista Juan de Bedout Vargas, propietario del apartamento donde se recibieron las frambuesas envenenadas y padre de una de las víctimas: su hija de 14 años y Martín de Bedout Graham. La frutilla contaminada llegó a nombre de este último, que consumió una sola frambuesa, mientras que su hermana ingirió cinco.

La otra víctima mortal fue una amiga de 13 años de la menor De Bedout, de apellido Forero, que falleció tras comer ocho frambuesas con talio. Además, una joven de apellido Bermúdez se encuentra en Chicago recuperándose de graves lesiones tras consumir tres frambuesas contaminadas.

La letalidad de la dosis enviada a la familia De Bedout llevó a la Fiscalía a ordenar la revisión de todos los envíos realizados por Zulma Guzmán antes y después del doble homicidio. Según el medio citado, cuando la niña Forero ya había fallecido y la menor De Bedout agonizaba, Guzmán compró dos paquetes adicionales de frambuesas: el primero a la 1:53 p. m. del 6 de abril, y el segundo dos horas después, junto con cebollas, tomates y aguacates. Por esas frambuesas pagó $29.900, según consta en un informe de policía judicial citado por el diario.

El ente acusador también investiga si otros envíos realizados por Guzmán en fechas cercanas a la muerte de las niñas guardan relación con el caso. En este contexto, se solicitó a Juan de Bedout información sobre empleados, conductores, personal de servicio y allegados que hayan estado cerca de su familia, incluso desde la época en que su esposa, Alicia Graham Sardi, enfermó.

Una fuente cercana al caso explicó a El Tiempo: “La Fiscalía ya documentó que Alicia Graham resultó dos veces envenenada por talio, así su dictamen médico haya dicho que murió por cáncer”. Además, se busca determinar el mecanismo por el cual el talio llegó al cuerpo de Graham, ya que los análisis de sangre realizados a De Bedout y a su hijo mayor también detectaron la presencia del veneno.

La Fiscalía pidió que se emitiera una orden de captura contra Zulma Guzmán Castro - crédito Luisa González/Reuters y Freepik

En su declaración ante la Fiscalía, Juan de Bedout relató que el envenenamiento de su esposa ocurrió durante la pandemia, cuando la familia permanecía aislada en fincas de Sutatausa o Ubaté, Cundinamarca, sin contacto con domiciliarios o extraños. Aunque inicialmente se consideró que la ingesta de talio por parte de Graham pudo haber sido accidental, el episodio de las niñas llevó a revaluar esa hipótesis. Las autoridades también investigan si un episodio clínico sufrido por una empleada de los De Bedout, que derivó en un derrame, podría estar vinculado con talio, como se rumorea entre amigas de las menores fallecidas.

Los investigadores analizan un extenso mensaje enviado por Zulma Guzmán desde uno de los dos celulares que utilizaba, en el que niega su participación tanto en el caso de las niñas como en el de Alicia Graham. Además, se revisan las declaraciones que la empresaria ofreció al medio Focus Noticias, donde respondió a preguntas basadas en las revelaciones de El Tiempo.

Un primer análisis determinó que Guzmán habría mentido o trivializado algunos episodios. Por ejemplo, admitió que le pareció gracioso colocar un localizador en el vehículo de Juan de Bedout mientras fingía interés en un predio vecino al conjunto donde él residía. De Bedout reconoció ante el ente acusador que, al ver los videos, identificó a su examante, aunque inicialmente dijo no saber quién era.

Revelan nuevos detalles sobre el plan de Zulma Guzmán en el que dos niñas fueron envenenadas con talio: había caballos de polo y más domicilios - crédito Matías Baglietto/Reuters

Zulma Guzmán justificó la compra de frambuesas días antes y después del homicidio de las niñas al asegurar que forman parte de su dieta habitual. También afirmó que supo del envenenamiento de varios caballos de polo propiedad de De Bedout, dato que allegados a la familia desmintieron al medio citado. Lo que sí se confirmó es que Guzmán estaba al tanto de la muerte de Alicia Graham por talio, un veneno cuya venta está prohibida en Colombia.