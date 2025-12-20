Colombia

Revelan actividades de Zulma Guzmán en Argentina después de que presuntamente cometiera doble crimen con talio en Bogotá

Las autoridades británicas mantienen bajo custodia a la ciudadana colombiana, que enfrenta un proceso judicial que podría prolongarse hasta un año mientras se define su posible extradición a Colombia por el caso de envenenamiento

Zulma Guzmán Castro, acusada de
envenenamiento con talio en Bogotá, fue detenida en Reino Unido tras un intento de suicidio

La empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro, acusada de ser la presunta autora de envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá, fue detenida en Reino Unido tras un presunto intento de suicidio en el puente Battersea de Londres.

Su captura se produjo después de que las autoridades británicas la rescataran del río Támesis, y actualmente permanece bajo detención conforme a la ley de salud mental de ese país.

El proceso judicial que determinará si será deportada o extraditada a Colombia podría extenderse entre ocho meses y un año, de acuerdo con fuentes consultadas por El Tiempo.

Así mismo, se conoció que durante su estancia en Argentina, donde residió hasta finales de agosto de 2025, Guzmán llevó una vida académica aparentemente normal.

La empresaria colombiana permanece bajo
custodia en Londres mientras se define su posible extradición a Colombia

Según el diario La Nación, de Argentina, la empresaria llegó a ese país el 13 de abril de 2025, apenas ocho días después de la muerte de las adolescentes en Bogotá, y comenzó una maestría en periodismo el 14 de abril.

El medio gaucho detalló que, durante los cinco meses que permaneció en ese país, “se pudo mover con libertad por el país”, ya que en ese momento no existían órdenes de captura ni se conocían públicamente las acusaciones en su contra.

Guzmán defendió su presencia en Argentina y negó haber huido tras el crimen. En declaraciones recogidas por La Nación, afirmó: “Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y Reino Unido. Los que me conocen saben que no hui a ninguna parte. Saben que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este año comencé una maestría en periodismo”. La empresaria también sostuvo que su traslado a otros países, como Brasil y España, se debió a motivos personales y académicos, y no a una fuga.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación determinó que Guzmán salió de Colombia rumbo a Argentina el 13 de abril, unos días después del fallecimiento de las menores, que murieron entre el 5 y el 9 de abril de 2025 tras consumir frambuesas envenenadas con talio.

Posteriormente, la acusada abandonó la maestría en Argentina el 31 de agosto, notificando a la institución su decisión de radicarse en otro país. Según el diario argentino, ni sus compañeros ni los docentes estaban al tanto de la investigación penal que avanzaba en Colombia durante su estadía.

El proceso judicial en Reino
Unido podría demorar entre ocho meses y un año, según fuentes oficiales

Tras dejar Argentina, Guzmán viajó a Brasil, luego a España y finalmente ingresó al Reino Unido, donde fue localizada y detenida. De acuerdo con la Unidad Investigativa de El Tiempo, la empresaria se encuentra consciente y en buen estado de salud. Las autoridades colombianas continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad en el caso, mientras Guzmán insiste en su inocencia y asegura ser “víctima de una estrategia para afectar su imagen personal y profesional”.

La acusada admitió haber comprado frambuesas días antes del crimen, pero argumentó que era un producto que consumía habitualmente. Además, la Fiscalía la vinculó al caso tras el análisis de registros de llamadas y la revelación de una relación extramatrimonial con el padre de una de las víctimas.

La policía británica investiga posible intento de suicidio por parte de Zulma Guzmán Castro

Zulma Guzmán Castro fue hallada
en estado crítico cerca del río Támesis en Londres

Zulma Guzmán Castro fue hallada en estado crítico cerca del río Támesis en Londres y permanece hospitalizada con un pronóstico “muy grave”, según informó la periodista Vanessa de Caracol Radio.

Las autoridades investigan si se trató de un intento de atentar contra su vida, una hipótesis que, de acuerdo con la información disponible, “todo parece indicar que sí”.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) inició contacto directo con la Policía colombiana y la Fiscalía General para coordinar acciones tras el hallazgo de Guzmán Castro.

La empresaria colombiana enfrenta un proceso judicial por la muerte e intoxicación con talio de dos menores de 15 años, Emilia Forero e Inés de Bedout, en Bogotá, un caso que podría derivar en una condena de no menos de 60 años de prisión.

De acuerdo con la periodista, la prioridad actual es la supervivencia de Guzmán Castro, dado que su condición es “realmente muy muy grave”.

