Procuraduría abrió indagación previa a Cristian Portilla, alcalde recién electo de Bucaramanga: esta es la razón

Cristian Portilla ganó las elecciones atípicas en Bucaramanga. Reemplaza a Jaime Andrés Beltrán - crédito @Cportilla40/X

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, que fue elegido para el cargo hace apenas unos días. El mandatario local ganó las elecciones atípicas, llevadas a cabo el 14 de diciembre de 2025, con 63.317 votos, que representan un 45,66% de los votos escrutados.

La investigación surge por una posible participación indebida en política por parte del recién elegido alcalde de la capital santandereana: “ORDENA APERTURA DE INDAGACIÓN PREVIA en contra de sujetos por determinar de la alcaldía de Bucaramanga - Santander, conforme a lo establecido en la parte motiva de este proveído”, detalla el documento de la Procuraduría.

La sospecha de una presunta participación política por parte del mandatario local responde a su respaldo a Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de la ciudad y actual aspirante al Congreso de la República. Portilla es señalado de haber mostrado su apoyo a su antecesor durante el evento en el que celebró su triunfo en la contienda electoral.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2 está a cargo de la indagación contra Portilla - crédito Colprensa/Sergio Acero

La denuncia que puso en evidencia los hechos advirtió sobre la presencia conjunta de Portilla y Beltrán en la tarima el 14 de diciembre. Además, la cobertura periodística realizada por el diario regional Vanguardia refuerza la teoría de presuntas regularidades en las que habría incurrido el alcalde de Bucaramanga.

“Del análisis de los hechos se extracta que podrían existir irregularidades de orden disciplinario; en consecuencia, este despacho con fundamento en el artículo 208 de la Ley 1952 de 2019, ordenará apertura de indagación previa en averiguación de responsables con el propósito de identificar e individualizar al posible autor de la falta, y de concretar las conductas objeto del escrito de queja antes referenciado”, detalló la Procuraduría.

El proceso disciplinario está siendo liderado por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2, bajo la dirección de José Gregorio Vargas del Campo.

Cristian Portilla es investigado por presunta participación política relacionada con el exalcalde Jaime Andrés Beltrán - crédito Colprensa

Como parte de la indagación, el Ministerio Público ordenó la recolección de pruebas que incluyen los actos administrativos de elección y posesión de Portilla, sus datos personales, la constancia del tiempo de servicio, el monto de su salario y su hoja de vida. Aunado a ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá que aclarar si Jaime Andrés Beltrán cuenta con aval o inscripción para postularse al Senado de la República.

Por otro lado, la Alcaldía de Bucaramanga deberá entregar información detallada sobre el evento, detallando el costo total de la organización. “A la alcaldía de Bucaramanga: Se permita informar si el evento desarrollado el día 14 de diciembre de 2025 en el cual se evidencia al alcalde electo el Sr. Cristian Fernando Portilla y al Sr. Jaime Andrés Beltrán (celebrando la victoria de las elecciones atípicas de la alcaldía de Bucaramanga), se destinaron recursos de la alcaldía para la realización de este”, detalla el documento.

La elección de Cristian Portilla

Cristian Portilla obtuvo 63.317 votos, que representan el 45,66% de la totalidad de los votos escrutados - crédito @Registraduria/X

El nuevo alcalde superó por un gran número de votos a los demás contrincantes que se sumaron a las elecciones. El segundo con mayor respaldo no alcanzó a obtener ni la mitad de los votos que tuvo Portilla.

Carlos Enrique Bueno Cadena (Un Alcalde Bueno): 26.208 votos.

Edinson Fabián Oviedo Pinzón (Partido Nuevo Liberalismo): 20.640 votos.

Humberto Salazar García (Pacto Histórico): 15.299 votos.

Jhan Carlos Alvernia (Partido Liberal Colombiano): 5.148 votos.

Juan Manuel González Bustos (Partido Demócrata Colombiano): 1.482 votos.

Carlos Fernando Pérez Gelvez (Movimiento Alianza Democrática Amplia): 701 votos.

Rubén Morales Rey (Partido del Trabajo de Colombia): 475 votos.

El mandatario local celebró los resultados agradeciendo el respaldo de la ciudadanía: “Las palabras de agradecimiento no alcanzan para expresar todo lo que siento en este momento. Gracias a Dios, gracias a cada ciudadano que nos dio su respaldo, gracias por darnos la oportunidad de liderar a esta ciudad bendecida. Gracias Bucaramanga, soy su nuevo alcalde”, escribió en su cuenta de X.

Cristian Portilla agradeció a los votantes por elegirlo alcalde de Bucaramanga - crédito @Cportilla40/X