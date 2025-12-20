Colombia

Procuraduría abrió indagación previa a Cristian Portilla, alcalde recién electo de Bucaramanga: esta es la razón

El mandatario local fue elegido en elecciones atípicas que se llevaron a cabo el 14 de diciembre de 2025. Obtuvo 63.317 votos

Guardar
Cristian Portilla ganó las elecciones
Cristian Portilla ganó las elecciones atípicas en Bucaramanga. Reemplaza a Jaime Andrés Beltrán - crédito @Cportilla40/X

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, que fue elegido para el cargo hace apenas unos días. El mandatario local ganó las elecciones atípicas, llevadas a cabo el 14 de diciembre de 2025, con 63.317 votos, que representan un 45,66% de los votos escrutados.

La investigación surge por una posible participación indebida en política por parte del recién elegido alcalde de la capital santandereana: “ORDENA APERTURA DE INDAGACIÓN PREVIA en contra de sujetos por determinar de la alcaldía de Bucaramanga - Santander, conforme a lo establecido en la parte motiva de este proveído”, detalla el documento de la Procuraduría.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La sospecha de una presunta participación política por parte del mandatario local responde a su respaldo a Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de la ciudad y actual aspirante al Congreso de la República. Portilla es señalado de haber mostrado su apoyo a su antecesor durante el evento en el que celebró su triunfo en la contienda electoral.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2 está a cargo de la indagación contra Portilla - crédito Colprensa/Sergio Acero

La denuncia que puso en evidencia los hechos advirtió sobre la presencia conjunta de Portilla y Beltrán en la tarima el 14 de diciembre. Además, la cobertura periodística realizada por el diario regional Vanguardia refuerza la teoría de presuntas regularidades en las que habría incurrido el alcalde de Bucaramanga.

“Del análisis de los hechos se extracta que podrían existir irregularidades de orden disciplinario; en consecuencia, este despacho con fundamento en el artículo 208 de la Ley 1952 de 2019, ordenará apertura de indagación previa en averiguación de responsables con el propósito de identificar e individualizar al posible autor de la falta, y de concretar las conductas objeto del escrito de queja antes referenciado”, detalló la Procuraduría.

El proceso disciplinario está siendo liderado por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2, bajo la dirección de José Gregorio Vargas del Campo.

Cristian Portilla es investigado por
Cristian Portilla es investigado por presunta participación política relacionada con el exalcalde Jaime Andrés Beltrán - crédito Colprensa

Como parte de la indagación, el Ministerio Público ordenó la recolección de pruebas que incluyen los actos administrativos de elección y posesión de Portilla, sus datos personales, la constancia del tiempo de servicio, el monto de su salario y su hoja de vida. Aunado a ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá que aclarar si Jaime Andrés Beltrán cuenta con aval o inscripción para postularse al Senado de la República.

Por otro lado, la Alcaldía de Bucaramanga deberá entregar información detallada sobre el evento, detallando el costo total de la organización. “A la alcaldía de Bucaramanga: Se permita informar si el evento desarrollado el día 14 de diciembre de 2025 en el cual se evidencia al alcalde electo el Sr. Cristian Fernando Portilla y al Sr. Jaime Andrés Beltrán (celebrando la victoria de las elecciones atípicas de la alcaldía de Bucaramanga), se destinaron recursos de la alcaldía para la realización de este”, detalla el documento.

La elección de Cristian Portilla

Cristian Portilla obtuvo 63.317 votos,
Cristian Portilla obtuvo 63.317 votos, que representan el 45,66% de la totalidad de los votos escrutados - crédito @Registraduria/X

El nuevo alcalde superó por un gran número de votos a los demás contrincantes que se sumaron a las elecciones. El segundo con mayor respaldo no alcanzó a obtener ni la mitad de los votos que tuvo Portilla.

  • Carlos Enrique Bueno Cadena (Un Alcalde Bueno): 26.208 votos.
  • Edinson Fabián Oviedo Pinzón (Partido Nuevo Liberalismo): 20.640 votos.
  • Humberto Salazar García (Pacto Histórico): 15.299 votos.
  • Jhan Carlos Alvernia (Partido Liberal Colombiano): 5.148 votos.
  • Juan Manuel González Bustos (Partido Demócrata Colombiano): 1.482 votos.
  • Carlos Fernando Pérez Gelvez (Movimiento Alianza Democrática Amplia): 701 votos.
  • Rubén Morales Rey (Partido del Trabajo de Colombia): 475 votos.

El mandatario local celebró los resultados agradeciendo el respaldo de la ciudadanía: “Las palabras de agradecimiento no alcanzan para expresar todo lo que siento en este momento. Gracias a Dios, gracias a cada ciudadano que nos dio su respaldo, gracias por darnos la oportunidad de liderar a esta ciudad bendecida. Gracias Bucaramanga, soy su nuevo alcalde”, escribió en su cuenta de X.

Cristian Portilla agradeció a los
Cristian Portilla agradeció a los votantes por elegirlo alcalde de Bucaramanga - crédito @Cportilla40/X

Temas Relacionados

Cristian PortillaAlcalde de BucaramangaProcuraduría General de la NaciónIndagación previaParticipación políticaJaime Andrés BeltránColombia-Noticias

Más Noticias

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este sábado 20 de diciembre

Para que no te tome por sorpresa, conoce donde se llevarán a cabo los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Cortes de la luz en

Corte dio ultimátum para definir el valor de la UPC y mantuvo el incidente de desacato contra el ministro de Salud

La decisión judicial busca garantizar el debido proceso y la defensa del funcionario, mientras se mantiene la exigencia de cumplir las órdenes emitidas para salvaguardar la atención sanitaria en el país

Corte dio ultimátum para definir

Ana del Castillo interrumpió concierto para ayudar a un niño extraviado: terminó interpretando la canción del Bienestar Familiar

La cantante vallenata auxilió a un menor de edad que se perdió entre la multitud, y protagonizó un curioso momento captado por los espectadores

Ana del Castillo interrumpió concierto

Falcao vuelve a sonar en el mercado de fichajes: toma fuerza su regreso a las canchas para 2026

El delantero colombiano, cuya última experiencia fue en Millonarios hasta junio de 2025, llegaría a uno de los clubes con más tradición en Argentina

Falcao vuelve a sonar en

Petro desató la furia del gremio de médicos tras ponerse una bata para asistir a un evento: “No es un disfraz para ponerse en eventos politiqueros”

El personal de la salud expuso que el primer mandatario nunca entenderá lo que representa esta indumentaria

Petro desató la furia del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Ana del Castillo interrumpió concierto

Ana del Castillo interrumpió concierto para ayudar a un niño extraviado: terminó interpretando la canción del Bienestar Familiar

Sofía Vergara celebró el cumpleaños de su prima Paulina Dávila en redes sociales: compartió foto inédita de ambas en ‘Griselda’

Alejandro Estrada fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

WestCol despidió a creadora de contenido con la que inició su camino en redes sociales: falleció en un accidente vehicular

Manuel Turizo apareció en la playlist de Barack Obama: no fue el único colombiano

Deportes

Falcao vuelve a sonar en

Falcao vuelve a sonar en el mercado de fichajes: toma fuerza su regreso a las canchas para 2026

Jhon Jáder Durán fue advertido en Fenerbahce por su mala actitud: “De lo contrario perjudicarás al equipo”

Encienden la polémica en Portugal, previo al partido ante Colombia: “Si jugamos mejor sin Cristiano, es en parte culpa nuestra”

James Rodríguez volvió a ser liquidado en México por su paso por León: “Su ciclo dejó más preguntas que certezas”

Marino Hinestroza recibe nuevo espaldarazo para llegar a Boca Juniors: “Un jugador totalmente desequilibrante”