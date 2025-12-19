Gustavo Petro divulga fake news sobre Argentina: “Hay saqueos en las afueras de Buenos Aires”

El presidente colombiano Gustavo Petro durante una conferencia en Bogotá. Hoy generó controversia al lanzar una escandalosa fake news por su cuenta oficial de X (Foto Presidencia)

El presidente colombiano Gustavo Petro divulgó este viernes una fake news sobre la situación social en la Argentina que generó controversia y que podría incluso provocar la reacción del gobierno de Javier Milei. En su cuenta de X, el jefe de estado indicó que se estaban produciendo saqueos en “las afueras de Buenos Aires” y acompañó el mensaje con un video de un noticiero de Chile.

“Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires”, indicó Petro en su cuenta, la cual es seguida por más de 8 millones de usuarios.

Petro y Milei están en las antípodas ideológicas y suelen mantener disputas públicas en redes sociales. Sin embargo, es la primera vez que uno de los jefes de estado divulga desde canales oficiales -el perfil del mandatario colombiano lleva el tilde institucional de su investidura- noticias falsas para criticar a su rival político.

Gustavo Petro divulga fake news sobre Argentina: "Hay saqueos en Buenos Aires" (Captura X)

El posteo de Petro es acompañado por un video que data de 2023 cuyo videograph es contundente: “Ola de saqueos en Argentina”. El informe fue elaborado en agosto de aquel año por el canal chileno Meganoticias y puede encontrarse en YouTube bajo el título: “Saqueos en Argentina: La grave situación que emerge a meses de las elecciones”.

De inmediato, los usuarios comenzaron a hacerle notar el error, pero el presidente colombiano no corrigió o eliminó su publicación. “Un presidente publicando fake news, Colombia merece algo mejor que usted”, dice uno de los comentarios firmado por Jorge Castro. Otro, identificado como Rivardo Gutiérrez Zapata, le aclara: “Presidente, es un video de agosto de 2023″. En ese entonces, la Argentina era gobernada por el ex presidente Alberto Fernández.

Noticia en desarrollo...