Julián López renunció al Partido de la U y la colectividad le respondió: no puede seguir como representante a la Cámara

La fuerza política insistió que cualquier trámite de desafiliación exige la entrega previa del puesto de representante y advirtió que la posición será sostenida en instancias jurídicas si resulta necesario

El Partido de la U
El Partido de la U subrayó que Julián López debe dejar su escaño antes de oficializar la desvinculación y sostuvo que la representación parlamentaria corresponde exclusivamente a la colectividad - crédito @Julianlopezte/X y Partido de la U

El miércoles 17 de diciembre de 2025, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, oficializó su salida “irrevocable” y de efecto inmediato del Partido de la U, decisión que, según afirmó, responde a un proceso interno que vulneró garantías esenciales.

López comunicó su resolución mediante una misiva dirigida a la dirigencia nacional, donde aseguró que el disenso y la crítica resultaron ignorados dentro de la colectividad.

Esta decisión no afecta el ejercicio de mi curul, corresponde al mandato soberano de decenas de miles de vallecaucanos. Continuaré ejerciendo mis funciones”, declaró el parlamentario, reiterando su compromiso con los ciudadanos que le confiaron la representación del Valle del Cauca.

En la carta de renuncia, López argumentó que la organización política “confunde el disenso y la crítica con amenazas” y cuestionó los mecanismos implementados en decisiones recientes, señalando que se adoptaron sin motivaciones ni garantías suficientes de contradicción.

López denuncia que la decisión
López denuncia que la decisión del Partido de la U responde a su defensa de los intereses de los vallecaucanos - crédito @Julianlopezle/X

Un partido que invoca la unidad no debe confundirse con la unanimidad. La verdadera unidad se construye mediante el diálogo y la diversidad”, subrayó.

Ante la salida, el legislador enfatizó su intención de resguardar autonomía y preservar la representación popular sin sacrificar principios ni cesar el trabajo parlamentario.

El dirigente solicitó a la dirección del partido la expedición inmediata de la certificación sobre su desafiliación. A la vez, advirtió que analizará pasos legales con el fin de proteger derechos fundamentales y políticos ante las entidades competentes.

Quiero advertir que esta renuncia no constituye, en modo alguno, una renuncia a mis causas ni a la responsabilidad que los vallecaucanos depositaron en mí”, precisó en su misiva.

López remató el comunicado con una metáfora sobre la renovación regional: “En el Valle, cuando el cauce se estrecha en exceso, el agua busca otro cauce. A ese cauce regreso, del lado de la gente, donde, afuera de salones cerrados, crece una renovación”.

La carta de renuncia de
La carta de renuncia de Julián López a su militancia en el Partido de la U - crédito redes sociales/X

Respuesta del Partido de la U por medio de un comunicado oficial en X: “La curul pertenece al partido”

En respuesta, el 18 de diciembre de 2025, el Partido de la U emitió una declaración oficial por medio de un comunicado señalando que: “Hemos dado respuesta a la comunicación presentada por el señor Julián López respecto a su desvinculación del partido. En ella se le indicó que, para tramitar su renuncia, debe previamente dimitir a su curul como Representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca, en representación del Partido de La U”.

Además, afirmaron: “Las afirmaciones de un leguleyo con pergaminos no constituyen verdades jurídicas. La curul pertenece al partido, y su renuncia a ella es un requisito para su desvinculación. Esta posición será defendida ante las instancias correspondientes”.

Partido de la U le
Partido de la U le contestó a Julián López por medio de un comunicado - crédito @partidodelaucol

Esto dice el comunicado del Partido de la U

El Partido de la U respondió a la solicitud de desvinculación presentada por Julián David López Tenorio, representante a la Cámara elegido por el departamento del Valle del Cauca, reafirmando su criterio jurídico sobre la propiedad de las curules y la imposibilidad de desligarse solo de la militancia.

Según la carta firmada por Jorge Luis Jaraba Díaz, secretario general de la organización, los estatutos internos y la legislación nacional establecen que quienes accedieron a cargos mediante aval de este movimiento deben renunciar al escaño antes de tramitar su desafiliación.

La respuesta, basada en la Ley 1475 de 2011 y los estatutos propios, detalla que ningún servidor público elegido puede abandonar la filiación partidista y conservar simultáneamente el puesto en una corporación pública.

La directriz se fundamenta también en lineamientos definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, los cuales señalan que las sillas pertenecen a la colectividad y, por tanto, si un congresista decide salir de manera voluntaria, primero debe entregar la investidura ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes.

Comunicado oficial del Partido de
Comunicado oficial del Partido de la U - crédito @partidodelaucol

El secretario Jaraba Díaz subrayó: “Las curules no son de los candidatos individualmente considerados, sino de los partidos y movimientos políticos a los cuales pertenecen”, citando pronunciamientos del alto tribunal emitidos para clarificar el alcance de la doble militancia y la relación jurídica entre el cargo y su respaldo electoral original.

Por este motivo, la directiva reiteró que la certificación de desafiliación solo se expedirá cuando López deje vacante el escaño ganado con el aval del Partido de la U.

De acuerdo con la comunicación oficial, el conocimiento de esta regla interna y la aceptación de la renuncia han sido debidamente consignados ante la Mesa Directiva parlamentaria.

El partido sostuvo que procederá conforme a las normas estatutarias y jurisprudenciales para preservar la representación política institucional.

